Cordoglio nel mondo delle Batailles de Reines: addio all'avvocato Carlo Curtaz

Il mondo delle Batailles de Reines è in lutto per la scomparsa dell'avvocato Carlo Curtaz, figura storica dell'Association Régionale Amis des Batailles de Reines e per oltre vent'anni componente della Commissione disciplinare, incarico che ha svolto con rigore, autorevolezza e grande senso delle istituzioni.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra allevatori, appassionati e dirigenti dell'Association, che ricordano Curtaz come un professionista di assoluto valore e una persona capace di mettere le proprie competenze giuridiche al servizio di una delle tradizioni più radicate e identitarie della Valle d'Aosta.

Nel corso della sua lunga attività all'interno dell'Association, l'avvocato Carlo Curtaz ha rappresentato un punto di riferimento per equilibrio, correttezza e imparzialità, contribuendo con discrezione e competenza a garantire il rispetto delle regole e dei valori che caratterizzano il mondo delle Batailles de Reines. Il suo impegno è stato sempre accompagnato da una sincera passione per una manifestazione che, da generazioni, rappresenta un patrimonio culturale e identitario dell'intera comunità valdostana.

A ricordarlo è il presidente dell'Association Régionale Amis des Batailles de Reines, Roberto Bonin: «Considerato da tutti un professionista esemplare, l'avvocato Carlo Curtaz ha saputo coniugare il rigore giuridico con la passione per una manifestazione che rappresenta un elemento identitario per l'intera Valle d'Aosta. La sua competenza, la sua serietà e il suo profondo attaccamento alle nostre tradizioni resteranno un esempio per tutti noi. A nome di tutta l'Association, esprimiamo il più sentito cordoglio e un forte abbraccio alla famiglia in questo momento di dolore».

Con la scomparsa di Carlo Curtaz, il mondo delle Batailles de Reines perde non solo un qualificato professionista, ma anche un uomo che ha saputo interpretare il proprio ruolo con discrezione, senso del dovere e profondo rispetto per una tradizione che costituisce uno dei simboli più autentici della cultura valdostana. Alla sua famiglia giungono le più sentite condoglianze dell'intera comunità delle Batailles de Reines.