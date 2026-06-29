Quattro zampe in cerca di una famiglia: gli appelli del cuore tra Rivalta e Cavour

Aprire le porte della propria casa a un animale domestico significa salvare una vita, ma spesso sono proprio loro a riempire la nostra di gioia. Dall’Arca di Piera (situata in via Valgioie 39, in località Prabernasca a Rivalta) arrivano tre storie di felini straordinari, ognuno con il proprio bagaglio di affetto da donare.

Il primo grande cuore a cui dare voce è quello di Romeo. Questo bellissimo micio ha 11 anni portati splendidamente, nonostante qualche piccolo acciacco dovuto all'età. Romeo è sterilizzato e, purtroppo, sta vivendo un momento di grande solitudine: da quattro mesi vive da solo nella casa della sua amica umana, recentemente deceduta. Anche se i volontari non gli fanno mancare le cure quotidiane, Romeo ha un disperato bisogno di calore umano e di una famiglia amorevole che lo accolga per sempre. Per conoscerlo e dare una svolta alla sua vita, è possibile contattare Paola al numero 349.5879077.

Sempre dall'Arca di Piera, cerca una casa e umani fedeli anche April, una stupenda miciona rossa. April ha un carattere davvero meraviglioso: è tenerissima, ha sempre la "macchina delle fusa" accesa e si lascia coccolare senza riserve, conquistando chiunque incroci il suo sguardo dolce. Nata nel 2024, è sana, vaccinata e sterilizzata.

Insieme a lei spera in un lieto fine la piccola Judy, una deliziosa micetta nera nata nell'aprile di quest'anno. Judy è sana, vivace, giocherellona e piena di energia. Per adottare April o Judy, il contatto di riferimento è Luigina al numero 340.9093431.

Dal Rifugio di Cavour: gli appelli per Morgana, Giorgia e Tito

Ci spostiamo in via Barrata 34, in località Cappella del Bosco, dove il Rifugio di Cavour lancia tre importanti appelli per altrettanti splendidi cani che sognano una vita fuori dal box.

La prima a sperare in un futuro radioso è Morgana, una meravigliosa cagna meticcia di taglia media, classe 2022. Morgana è sana, dolcissima e particolarmente vivace: il profilo ideale per chi cerca una compagna di vita fedele e dinamica.

Accanto a lei c'è Giorgia, una favolosa meticcia nata nel 2024. Già sterilizzata e in ottima salute, Giorgia è un vero e proprio vulcano di vitalità. Per lei i volontari cercano un’adozione consapevole e amorevole, in grado di canalizzare al meglio la sua grande energia e il suo affetto incondizionato. Per avere maggiori informazioni su Morgana e Giorgia, è possibile chiamare il numero 339.4566332.

Le richieste di adozione si chiudono con Tito, un irrinunciabile e splendido meticcio che non vede l'ora di conquistare il cuore di un nuovo padrone e che aspetta, proprio come i suoi compagni di rifugio, la telefonata che gli cambierà la vita