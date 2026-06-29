Politiche abitative per i giovani: tra mutui agevolati, vincoli rigidi e opposizioni con memoria corta

La questione della casa, quando riguarda i giovani, è sempre una di quelle che accendono promesse, intenzioni e anche un certo nervosismo politico. Nell’aula del Consiglio regionale del 25 giugno 2026, il gruppo PD-Federalisti Progressisti VdA ha riportato il tema al centro con un’interpellanza che, almeno nelle intenzioni, vuole rilanciare le politiche abitative e renderle più aderenti alla realtà di una generazione fatta di contratti instabili, mobilità continua e redditi mai troppo solidi.

La Vicecapogruppo Clotilde Forcellati ha aperto il dossier con una critica diretta all’impianto attuale dei mutui agevolati, sottolineando che «la misura, pur con tassi d’interesse contenuti, rischia di essere poco accessibile ai giovani con redditi instabili o contratti precari». E già qui si entra nel cuore del problema: strumenti pensati per favorire l’accesso alla casa che, nella pratica, rischiano di selezionare proprio chi avrebbe più bisogno di essere aiutato.

Poi il focus si sposta sugli iscritti all’Aire, dove Forcellati insiste: «permangono criticità per i giovani iscritti all'Aire, sia sul piano del riconoscimento dell’Isee e dei redditi esteri, sia sull’effettivo accesso al credito tramite Finaosta». Una criticità reale, ma che cozza con un altro punto della stessa impostazione politica: la richiesta di maggiore flessibilità si scontra con un sistema che, per sua natura, deve verificare redditi, stabilità e garanzie.

Il passaggio politico più ambizioso arriva quando si chiede di introdurre «un fondo di garanzia regionale per i giovani precari» e di rivedere vincoli considerati troppo rigidi, come la residenza obbligatoria o il divieto di locazione. E ancora: «maggiore flessibilità nei vincoli di residenza legati ai mutui» e «procedure semplificate per il riconoscimento dei redditi esteri».

Qui però la prima contraddizione emerge in modo evidente: si chiede più elasticità a un sistema di credito pubblico, ma senza indicare come mantenere al tempo stesso le garanzie minime di sostenibilità finanziaria. È il classico equilibrio difficile tra accesso e rischio.

La risposta della Giunta, senza giri di parole, smonta l’idea del fondo di garanzia come soluzione universale: «un fondo di garanzia pubblico serve a facilitare l'accesso ai mutui per categorie che altrimenti ne sarebbero escluse», ma nel caso dei mutui regionali «risultano incompatibili con i mutui regionali, che sono già agevolati sia nell'accesso sia nei tassi d'interesse, compresi tra lo 0,5% e l'1,70%».

E qui la seconda contraddizione politica si affaccia con forza: si invoca uno strumento aggiuntivo senza fare i conti con il fatto che il sistema esistente è già costruito come fondo rotativo agevolato. Non solo: viene ricordato che un eventuale fondo «non offrirebbe quindi condizioni più favorevoli ai beneficiari».

Sul vincolo di residenza, il dibattito si fa ancora più politico che tecnico. La replica è netta: il vincolo «è stato introdotto nel 2023 dopo una sentenza del Tar che ha dichiarato discriminatorio il requisito di residenza nella Regione da almeno 5 anni» e serve a evitare «utilizzi speculativi dei mutui agevolati». Tradotto: la casa agevolata deve restare casa, non diventare un investimento flessibile.

E qui la Forcellati si trova a spingere per una maggiore mobilità, mentre il sistema pubblico difende l’idea opposta: stabilità e uso diretto dell’immobile.

Altro punto delicato è quello dei controlli sui redditi esteri. La posizione tecnica è chiara: «la documentazione richiesta per valutare il merito creditizio è la stessa per residenti in Italia e all'estero» e non sono previste scorciatoie. Una risposta che chiude la porta all’idea di procedure “facilitate”, ma che evidenzia un nodo reale: l’integrazione dei giovani valdostani all’estero nel sistema di welfare regionale resta complessa.

Infine, i numeri: «dal 1° gennaio 2026 a oggi sono state presentate 198 domande di mutuo e ben 86 riguardano persone under 35». Dati che vengono letti come positivi dalla Giunta, anche in vista di un rifinanziamento del fondo di rotazione di «ulteriori sette milioni di euro».

La replica della consigliera non si fa attendere: «non basta il dato quantitativo», dice, chiedendo di capire chi siano davvero quei giovani, quali garanzie abbiano e che tipo di lavoro svolgano. Una domanda legittima, ma che apre un altro fronte: si critica il sistema senza riconoscere che quel sistema vive proprio di criteri selettivi.

Ed è qui che la partita politica si allarga. Il PD-Federalisti Progressisti VdA oggi rivendica un ruolo di opposizione e rilancio, ma resta sullo sfondo una questione non secondaria: fino a settembre 2025 era parte integrante della maggioranza che quel sistema lo ha costruito, difeso e applicato. E adesso ne contesta gli effetti come se fossero piovuti da un’altra stagione politica.

Una dinamica che non passa inosservata: si chiede più flessibilità dopo aver governato la rigidità, si invoca innovazione dopo aver contribuito alla struttura attuale, si denuncia la difficoltà dei giovani dopo aver condiviso le scelte che l’hanno prodotta.

Alla fine, il tema vero non è solo il mutuo o il fondo di garanzia. È la coerenza delle politiche pubbliche nel tempo e la capacità della politica di assumersi la responsabilità delle proprie stagioni, anche quando cambiano i ruoli.

Perché sulle case dei giovani si costruiscono spesso programmi elettorali, ma molto più raramente si costruisce una visione che regga davvero oltre le maggioranze di turno.