Aosta: Via Chatrian cambia volto: partono i lavori, due mesi di cantiere per completare la rinascita del Quartiere Cogne

Da lunedì 29 giugno il Quartiere Cogne entrerà in una nuova fase della sua trasformazione urbana. Prenderanno infatti il via i lavori di completamento della riqualificazione di via Generale L. Chatrian, uno degli interventi più significativi inseriti nel progetto di rigenerazione dell'intero quartiere. Un cantiere destinato a modificare profondamente uno degli assi viari più frequentati della zona e che comporterà inevitabilmente qualche sacrificio per residenti e attività commerciali, ma che nelle intenzioni dell'Amministrazione comunale rappresenta un investimento sul futuro della città.

L'intervento, finanziato con fondi integrativi del Comune di Aosta ed eseguito dall'impresa IVIES S.p.A., interesserà l'intera strada con il completo rifacimento delle pavimentazioni, il rinnovo dell'illuminazione pubblica e un significativo potenziamento del verde urbano. Per consentire l'esecuzione delle opere sarà necessaria la chiusura completa della via al traffico per una durata stimata di circa 60 giorni.

Non si tratta di un semplice intervento di manutenzione stradale. Il progetto è infatti concepito come un tassello fondamentale della più ampia riqualificazione del Quartiere Cogne, destinato a collegarsi con via Colonnello Alessi e con la futura piazza Soldats de la Neige per dare vita a un nuovo asse pedonale est-ovest capace di attraversare l'intero quartiere. Un'infrastruttura urbana pensata per incentivare la mobilità dolce, migliorare la qualità degli spazi pubblici e creare una maggiore continuità tra le diverse aree della zona, puntando su sicurezza, accessibilità e qualità paesaggistica.

L'aspetto più delicato riguarda naturalmente i disagi che accompagneranno il cantiere. Un tema che l'assessore alle Opere pubbliche, al Patrimonio, alla Cura della Città e del Territorio, Corrado Cometto, affronta senza nascondere le difficoltà.

«Ogni cantiere comporta inevitabilmente alcuni disagi e sarebbe poco serio sostenere il contrario», osserva l'assessore, spiegando come «in questo caso le principali criticità riguarderanno soprattutto la sosta durante i circa sessanta giorni necessari per completare l'intervento».

Proprio per questo, aggiunge Cometto, il Comune ha cercato di programmare i lavori limitando il più possibile l'impatto sulla vita quotidiana del quartiere. «Abbiamo cercato, fin dalla fase organizzativa, di ridurre il più possibile gli effetti dei lavori sulla vita quotidiana del quartiere, prestando particolare attenzione alle persone più fragili», sottolinea.

Tra le misure adottate figura anche la ricollocazione temporanea dei posti auto riservati alle persone con disabilità. «I due stalli riservati alle persone con disabilità presenti nell'area di cantiere saranno temporaneamente ricollocati in piazza Salvo D'Acquisto, così da garantire per tutta la durata dei lavori la possibilità di sostare il più vicino possibile alle abitazioni», precisa l'assessore.

Il messaggio rivolto ai residenti è quello della pazienza, accompagnato dalla convinzione che il risultato finale compenserà i disagi di queste settimane. «Siamo consapevoli che un intervento di questa importanza richiede un piccolo sacrificio da parte dei residenti, ma siamo altrettanto convinti che il risultato finale saprà ripagare l'attesa», afferma Cometto.

L'assessore descrive quindi quella che sarà la nuova identità urbanistica dell'area: «Via Chatrian diventerà parte integrante del nuovo asse pedonale est-ovest del Quartiere Cogne, un vero e proprio "nuovo decumano" che, insieme a via Colonnello Alessi e alla futura piazza Soldats de la Neige, contribuirà a ridisegnare il cuore del quartiere con nuovi spazi pubblici, più verde, una migliore illuminazione e una qualità urbana sensibilmente superiore».

Da qui anche l'appello conclusivo rivolto alla cittadinanza: «Chiediamo quindi un po' di pazienza ai residenti e alle attività della zona, assicurando il massimo impegno da parte dell'Amministrazione e dell'impresa affinché i lavori procedano con la maggiore rapidità possibile e con il minimo disagio per tutti».

Immagine generata con intelligenza artificiale

Sul piano politico, il completamento di via Chatrian rappresenta uno dei passaggi più simbolici della strategia perseguita dall'Amministrazione comunale per il Quartiere Cogne. Dopo anni in cui il dibattito si è concentrato soprattutto sul recupero edilizio e sulla riqualificazione degli immobili, l'attenzione si sposta ora sulla qualità dello spazio pubblico, sulla vivibilità e sulla costruzione di una rete urbana capace di favorire gli spostamenti a piedi e la socialità. È una scelta che richiede investimenti significativi e inevitabili disagi durante l'esecuzione delle opere, ma che punta a restituire ai residenti un quartiere più moderno, sostenibile e funzionale. Il successo dell'intervento sarà misurato non soltanto dalla qualità dei lavori conclusi, ma anche dalla capacità di trasformare un'arteria di traffico in uno spazio urbano vissuto quotidianamente dai cittadini come luogo di incontro, di attraversamento e di relazione.