Ondata di calore in Valle d'Aosta: scatta l'allarme della Protezione Civile per i Comuni di fondovalle

L'estate entra nel vivo e la Valle d'Aosta si prepara ad affrontare un'intensa ondata di calore. Le temperature elevate previste nei prossimi giorni hanno infatti spinto la Presidenza della Regione, attraverso il Dipartimento della Protezione Civile, a diramare un avviso di allerta per caldo anomalo, attivando il sistema regionale di prevenzione e assistenza.

Secondo quanto comunicato dall'Ufficio meteorologico del Centro Funzionale Regionale, il protrarsi delle alte temperature potrebbe provocare un forte disagio bioclimatico, soprattutto nelle aree di fondovalle, dove il calore tende ad accumularsi maggiormente. Per questo motivo è stato disposto lo stato di allarme previsto dal Piano regionale di Protezione Civile per tutti i Comuni situati al di sotto degli 800 metri di altitudine, con particolare attenzione alle conche e alla bassa valle, considerate le zone più esposte agli effetti del caldo intenso.

L'emergenza non riguarda soltanto l'aspetto meteorologico, ma anche quello sanitario e sociale. In accordo con le direttive regionali e dell'Azienda USL Valle d'Aosta, è stata infatti attivata la rete delle cure primarie e della continuità assistenziale per monitorare le condizioni di salute delle persone più vulnerabili, in particolare anziani e soggetti fragili. Parallelamente, i Comuni interessati stanno effettuando verifiche sul territorio e contattando direttamente i cittadini che potrebbero trovarsi in condizioni di maggiore rischio.

Anche il Sistema regionale di Protezione Civile è stato posto in stato di attenzione. Rimangono operativi e pronti a intervenire il Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, i distaccamenti dei Vigili del fuoco volontari, la Croce Rossa Italiana e le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere attivate qualora le condizioni lo rendessero necessario.

Le autorità ribadiscono inoltre alcune semplici ma fondamentali regole di comportamento. La Protezione Civile e l'Azienda USL invitano infatti la popolazione a evitare uscite e attività fisica all'aperto tra le ore 11.00 e le ore 18.00, a bere abbondante acqua, a limitare il consumo di bevande alcoliche o eccessivamente zuccherate e a prestare particolare attenzione ai bambini piccoli, agli anziani e alle persone affette da patologie croniche, categorie maggiormente esposte ai rischi legati alle elevate temperature.

L'Azienda USL ha inoltre predisposto una pagina informativa con indicazioni pratiche per affrontare il caldo in sicurezza e ridurre i rischi sanitari. Per qualsiasi situazione di emergenza o necessità di assistenza resta sempre attivo il Numero Unico di Emergenza 112.

L'allerta rappresenta un richiamo alla responsabilità collettiva. Se da un lato il cambiamento climatico rende sempre più frequenti fenomeni di caldo estremo anche in territori tradizionalmente considerati più freschi come la Valle d'Aosta, dall'altro diventa fondamentale la capacità delle istituzioni di coordinare interventi rapidi e quella dei cittadini di adottare comportamenti prudenti. La prevenzione, in queste situazioni, resta il primo e più efficace strumento per tutelare la salute pubblica.