La vita non può restare senza voce

Dal 21 al 29 giugno le diocesi francesi saranno unite in una novena di preghiera per la vita. La decisione della Conferenza episcopale francese arriva in vista del voto dell'Assemblea nazionale previsto per il 30 giugno sul controverso disegno di legge che punta a legalizzare l'eutanasia e il suicidio assistito.

Non si tratta soltanto di un'iniziativa religiosa destinata ai fedeli. È un gesto pubblico che vuole riportare al centro del dibattito una domanda fondamentale: quale valore attribuisce una società alla vita umana quando questa diventa fragile, malata, dipendente dagli altri o prossima alla morte?

I vescovi francesi hanno scelto la strada della preghiera ma anche della testimonianza civile. Nella loro riflessione ricordano che la risposta alla sofferenza non può essere la soppressione della persona che soffre. Al contrario, sostengono che il compito di una comunità moderna sia quello di accompagnare, curare, sostenere e non abbandonare chi attraversa l'ultima fase dell'esistenza.

La posizione dell'episcopato francese è nota da tempo. Già nei mesi scorsi i vescovi avevano espresso forti perplessità sul progetto di legge, denunciando il rischio di una deriva culturale nella quale la morte procurata venga progressivamente presentata come una soluzione ordinaria ai problemi della sofferenza e della dipendenza. Una preoccupazione che non nasce da motivazioni esclusivamente religiose ma da una concezione della dignità umana che considera ogni vita degna di essere vissuta e accompagnata fino al suo termine naturale.

A sostegno di questa visione vengono richiamate anche le recenti parole di Papa Leone XIV rivolte ai parlamentari spagnoli. Il Pontefice ha ricordato che la difesa della vita umana non rappresenta una battaglia confessionale ma una conquista di civiltà. La grandezza morale di una nazione, ha sottolineato, si misura dalla capacità di proteggere e amare le persone più fragili.

Mentre in Francia la Chiesa prende posizione con chiarezza, una domanda sorge spontanea anche dalle nostre parti. La Diocesi di Aosta intende promuovere momenti di riflessione, preghiera e confronto su un tema destinato a segnare profondamente il futuro delle nostre società?

Il dibattito sul fine vita non riguarda soltanto i grandi Paesi europei. Interroga ogni comunità, anche la Valle d'Aosta. Riguarda le famiglie che assistono un malato, gli operatori sanitari, le strutture socioassistenziali, il mondo del volontariato e tutti coloro che quotidianamente si confrontano con la fragilità umana.

La scelta dei vescovi francesi dimostra che è possibile intervenire nel dibattito pubblico senza alzare barricate ideologiche, ma offrendo una proposta culturale e spirituale. Una presenza discreta ma non silenziosa.

In un tempo in cui molte istituzioni sembrano preferire la prudenza del silenzio, forse servirebbe anche ad Aosta una voce capace di ricordare che la dignità della persona non dipende dall'età, dalla salute o dall'autonomia. Perché una società si giudica soprattutto da come guarda chi è più debole. E quando la vita diventa fragile, ha bisogno di cure, di vicinanza e di speranza. Non di essere considerata un problema da eliminare.