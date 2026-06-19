Léon XIV rend un dernier hommage au cardinal Camillo Ruini

La basilique Saint-Pierre a accueilli jeudi après-midi les funérailles du cardinal Camillo Ruini, décédé le 16 juin à l'âge de 95 ans. La célébration, présidée par le Pape Léon XIV à l'autel de la Chaire, a réuni de nombreux cardinaux, évêques, prêtres et fidèles venus rendre hommage à l'une des personnalités les plus influentes de l'Église italienne des dernières décennies.

Dans son homélie, le Saint-Père a dressé le portrait d'un «pasteur sage et attentionné», qui a consacré toute son existence au service de l'Église, assumant avec la même fidélité les missions les plus discrètes comme les responsabilités les plus élevées. Ancien président de la Conférence épiscopale italienne, vicaire général du diocèse de Rome sous le pontificat de saint Jean-Paul II et archiprêtre de la basilique Saint-Jean-de-Latran pendant près de deux décennies, le cardinal Ruini a profondément marqué la vie ecclésiale italienne.

Léon XIV a exprimé sa gratitude pour les nombreuses initiatives promues par le défunt cardinal au cours de son ministère. Il a notamment rappelé le «Projet culturel», destiné à renforcer la présence du monde catholique dans les domaines religieux, civils et politiques de l'Italie, ainsi que le travail réalisé dans le cadre du Synode diocésain de Rome. Le Pape a également souligné sa capacité à maintenir un dialogue constant avec les différentes composantes de la société, y compris le monde laïc, faisant de lui un interlocuteur respecté bien au-delà des frontières de l'Église.

S'appuyant sur les lectures liturgiques du jour, le Souverain pontife a mis en lumière la fidélité inébranlable du cardinal Ruini au Christ. En évoquant les paroles de saint Paul dans l'épître aux Romains, selon lesquelles rien ne peut séparer les croyants de l'amour de Dieu, Léon XIV a estimé que cette certitude avait guidé toute la vie du cardinal, lui permettant d'accompagner les communautés qui lui étaient confiées avec foi, discernement et courage, même dans les périodes les plus délicates.

Cette fidélité, a rappelé le Pape, trouvait sa source dans une vie de prière constante. Camillo Ruini lui-même avait souvent confié que la prière constituait l'un des piliers de son existence, depuis son enfance jusqu'aux dernières années marquées par la fragilité physique et la maladie. Une relation quotidienne avec Dieu qui a soutenu son ministère pendant de longues décennies.

L'Évangile proclamé durant la célébration, tiré de saint Jean, a permis à Léon XIV de rappeler que toute la vie du cardinal Ruini s'était construite autour de la recherche fidèle de la volonté divine. Selon le Pape, son existence représente un témoignage concret d'une vie entièrement consacrée au service des autres et au salut des âmes, offrant un exemple que les fidèles sont invités à suivre.

L'homélie s'est conclue par une réflexion sur la devise épiscopale choisie par le cardinal : «La vérité vous rendra libres». Pour Léon XIV, ces paroles revêtent aujourd'hui une signification toute particulière dans une société souvent confrontée au relativisme et à une vision instable de la réalité humaine. Le Saint-Père a rappelé que l'être humain est appelé à rechercher la vérité et le bien, seules voies capables de conduire à l'unité, à la paix et à l'accomplissement véritable, tant dans la vie présente que dans l'éternité.

À l'issue de la célébration, le Pape a confié l'âme du cardinal Ruini à la miséricorde de Dieu, priant pour qu'il reçoive «la récompense de sa paix qui n'a pas de fin». Il a également adressé des remerciements aux personnes qui ont accompagné le cardinal avec fidélité tout au long de son ministère, puis durant les années de sa vieillesse et de sa maladie.

La Schola Cantorum de la basilique Saint-Pierre a animé la liturgie, tandis que l'assemblée priait pour que celui qui a consacré sa vie au service de l'Église soit désormais uni au Christ qu'il a aimé et servi avec une fidélité exemplaire.