Papa Leone XIV: la "cultura della cura" per costituire la civiltà dell'amore

La crisi ambientale non è più, se mai lo è stata, una questione da tecnici o da addetti ai lavori. È una questione morale, sociale, persino spirituale. È questo il cuore del videomessaggio inviato oggi da Papa Leone XIV ai partecipanti al decimo Austrian World Summit, ospitato nel suggestivo Palazzo Hofburg di Vienna.

Le parole del Pontefice non lasciano spazio a interpretazioni minimaliste: la sostenibilità, l’ecologia integrale e la cura del creato sono temi che la Chiesa considera da decenni come parte integrante della propria dottrina sociale. E oggi, secondo Leone XIV, assumono una centralità ancora più evidente perché “la crisi ambientale non è un problema isolato, ma l’aspetto ecologico della crisi socio-economica contemporanea”.

Una lettura che lega ambiente, disuguaglianze e modelli di sviluppo in un’unica grande trama, dove nulla è davvero separato.

Nel suo intervento, il Papa non si limita alla denuncia. Propone anche una chiave di lettura e azione fondata sulle tre virtù cristiane.

Fede. Per chi crede in un mondo creato da Dio, afferma Leone XIV, la responsabilità verso il creato è ancora maggiore. Non si tratta di un’opzione etica, ma di una conseguenza diretta della fede stessa: la creazione è “intrinsecamente buona” e va quindi custodita.

Speranza. Il secondo asse riguarda la dimensione globale delle sfide ambientali. Il Pontefice riconosce una crescente preoccupazione diffusa, legata ai cambiamenti climatici, alla perdita di qualità della vita e alla pressione sulle risorse naturali. Da qui l’appello alla cooperazione internazionale e a un multilateralismo “coeso e lungimirante”, capace di produrre soluzioni reali e non dichiarazioni di principio.

In questo quadro si inserisce anche un passaggio politico non secondario: l’auspicio che i risultati della COP30 possano tradursi in una “transizione giusta”, in cui il bene comune prevalga sul profitto e i modelli economici siano fondati su solidarietà e dignità umana.

Carità (o amore). Il terzo pilastro è forse il più radicale: l’amore per l’ambiente come chiave dello sviluppo autentico. Non una forma di sentimentalismo verde, ma una vera impostazione etica e politica. Leone XIV richiama anche l’eredità di Papa Francesco e della Laudato si’, rilanciando il concetto di “amore civico e politico”.

Il messaggio è chiaro: non esiste ecologia senza giustizia sociale, e non esiste giustizia sociale senza una trasformazione dei modelli economici. È una posizione che, al di là della dimensione religiosa, si inserisce pienamente nel dibattito internazionale sul clima e sul futuro delle economie globali.

Il richiamo alla “cultura della cura” e alla “civiltà dell’amore” chiude il messaggio con un orizzonte quasi programmatico: la transizione ecologica non è solo una sfida tecnologica o industriale, ma un cambio di paradigma culturale.

Al netto del linguaggio teologico, il videomessaggio di Vienna ha un peso politico evidente. Il riferimento al multilateralismo, alla redistribuzione del valore economico e alla critica implicita a un modello centrato sul profitto assoluto colloca il discorso del Pontefice dentro una delle linee di frattura più forti del nostro tempo.

E forse è proprio qui il punto: la crisi climatica non è più solo una questione di emissioni o di dati scientifici, ma di visioni del mondo. E in questa partita, anche le parole della Chiesa tornano a essere una voce che prova a incidere nel dibattito globale, non solo a commentarlo.