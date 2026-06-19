Saragat aujourd’hui

La traccia della maturità su Giuseppe Saragat non era una domanda innocua da tema d’esame. Era una provocazione ben confezionata: “il dovere di dare concreto esempio di opera democratica”. Una frase che oggi suona quasi fuori tempo massimo, come se appartenesse a una stagione della politica in cui le parole pesavano più dei post, e le istituzioni più delle identità di parte.

Ed è proprio questo lo spunto che rende attuale parlarne. Perché se una traccia d’esame riporta Saragat al centro, il punto non è la nostalgia storica: è la domanda implicita su quanto di quel “dovere” sia rimasto nella politica reale.

Alla Assemblea Costituente italiana quella frase non era retorica. Era una clausola morale della Repubblica nascente: chi entra nelle istituzioni non può limitarsi a esercitare il potere, deve dimostrare di saperlo contenere, educare, rendere credibile attraverso il comportamento.

Tradotto in oggi: la democrazia non si regge su chi vince, ma su chi sa perdere senza distruggere il campo da gioco.

E qui il confronto con l’attuale stagione politica italiana diventa inevitabile, anche se scomodo. Perché la sensazione — sempre più diffusa — è che il principio saragattiano sia stato rovesciato: non più “dover essere esempio”, ma “basta essere maggioranza”.

Una parte dell’attuale cultura di governo tende a presentarsi come legittimata in sé, quasi autosufficiente. Come se il consenso elettorale fosse una sorta di immunità politica permanente. Ma Saragat, che della democrazia aveva una visione esigente e quasi severa, avrebbe considerato questa impostazione un errore di fondo: confondere il mandato con la sua assenza di limiti.

Il punto non è la contrapposizione facile tra destra e sinistra. Il punto è il modello di democrazia che si sta praticando. Una democrazia adulta accetta il conflitto, ma non lo trasforma in identità permanente. Accetta la propaganda, ma non la sostituzione della realtà con la comunicazione. Accetta la forza del governo, ma pretende la sua autocontenuta disciplina istituzionale.

Oggi invece si intravede spesso un’altra tendenza: la politica come campo di legittimazione continua, dove il dissenso diventa rumore, la mediazione diventa debolezza, e la critica viene trattata come interferenza.

Ed è qui che la traccia della maturità diventa quasi ironica. Perché chiedere a un diciottenne di spiegare il “concreto esempio di opera democratica” significa chiedergli di riconoscere una qualità che, nella pratica politica quotidiana, appare sempre più rara: la capacità di governare senza trasformare il governo in una narrazione permanente di sé.

Saragat avrebbe probabilmente insistito su un punto semplice e brutale: la democrazia non è credibile perché esiste, ma perché si vede nel modo in cui chi la guida si limita. E il limite, oggi, è la parola più fuori moda della politica.

Forse è questo il vero senso dell’attualità di quella traccia. Non celebrare un padre costituente, ma misurare la distanza tra un’idea alta di Repubblica e una pratica politica sempre più tentata dalla semplificazione del potere.

E quando quella distanza cresce troppo, non è la democrazia a cambiare forma. È la sua qualità a sbiadirsi.

Saragat avrebbe probabilmente insistito su un punto semplice e brutale: la democrazia non è credibile perché esiste, ma perché si vede nel modo in cui chi la guida si limita. E il limite, oggi, è la parola più fuori moda della politica.

Forse è questo il vero senso dell’attualità di quella traccia. Non celebrare un padre costituente, ma misurare la distanza tra un’idea alta di Repubblica e una pratica politica sempre più tentata dalla semplificazione del potere.

E quando quella distanza cresce troppo, non serve nemmeno alzare la voce per accorgersene: basta ascoltare il livello del dibattito pubblico. Slogan al posto delle argomentazioni, indignazione permanente al posto del confronto, comunicazione che punta più a consolidare il consenso del giorno dopo che a costruire istituzioni per il decennio successivo.

È lì che il “concreto esempio di opera democratica” di Saragat diventa uno specchio impietoso. Perché oggi il rischio non è la mancanza di democrazia, ma la sua riduzione a linguaggio: forte, continuo, semplificato. E una democrazia che si racconta troppo e si pratica poco finisce per diventare riconoscibile solo nei suoi simboli, non nei suoi comportamenti.

E quando succede questo, la politica non smette di essere democratica. Smette semplicemente di educare alla democrazia. Perché come disse Saragat: “La libertà non è un privilegio da godere, ma un dovere da esercitare”; e ancora: “La democrazia vive di tolleranza, ma muore senza rispetto delle regole.”

Saragat oggi

Le sujet de la maturité consacré à Giuseppe Saragat n’était pas une question anodine de dissertation. C’était une provocation soigneusement formulée : « le devoir de donner un exemple concret d’action démocratique ». Une phrase qui, aujourd’hui, semble presque hors du temps, comme appartenant à une époque de la politique où les mots pesaient plus que les posts, et les institutions plus que les identités partisanes.

C’est précisément ce qui rend pertinent d’en parler aujourd’hui. Car si un sujet d’examen remet Saragat au centre, la question n’est pas la nostalgie historique : c’est l’interrogation implicite sur ce qu’il reste, dans la politique réelle, de ce « devoir ».

À l’Assemblea Costituente italiana, cette phrase n’était pas rhétorique. C’était une clause morale de la République naissante : celui qui entre dans les institutions ne peut pas se limiter à exercer le pouvoir, il doit démontrer qu’il sait le contenir, l’éduquer, le rendre crédible par son comportement.

Traduction aujourd’hui : la démocratie ne repose pas sur ceux qui gagnent, mais sur ceux qui savent perdre sans détruire le terrain de jeu.

Et là, la comparaison avec la période politique actuelle en Italie devient inévitable, même si elle est inconfortable. Car le sentiment — de plus en plus répandu — est que le principe saragattien a été inversé : non plus « devoir être un exemple », mais « il suffit d’être majoritaire ».

Une partie de la culture de gouvernement actuelle tend à se présenter comme légitimée en soi, presque autosuffisante. Comme si le consensus électoral constituait une sorte d’immunité politique permanente. Mais Saragat, qui avait de la démocratie une vision exigeante et presque sévère, aurait considéré cette approche comme une erreur de fond : confondre le mandat avec l’absence de limites.

Le problème n’est pas l’opposition simpliste entre droite et gauche. Le problème est le modèle de démocratie qui est pratiqué. Une démocratie adulte accepte le conflit, mais ne le transforme pas en identité permanente. Elle accepte la propagande, mais pas la substitution de la réalité par la communication. Elle accepte la force du gouvernement, mais exige sa discipline institutionnelle.

Aujourd’hui, au contraire, on observe souvent une autre tendance : la politique comme espace de légitimation continue, où le désaccord devient du bruit, la médiation devient faiblesse, et la critique est traitée comme une interférence.

C’est là que le sujet de maturité devient presque ironique. Car demander à un jeune de dix-huit ans d’expliquer le « concret exemple d’action démocratique » revient à lui demander de reconnaître une qualité qui, dans la pratique politique quotidienne, semble de plus en plus rare : la capacité de gouverner sans transformer le gouvernement en récit permanent de soi-même.

Saragat aurait probablement insisté sur un point simple et brutal : la démocratie n’est pas crédible parce qu’elle existe, mais parce qu’on la voit dans la manière dont ceux qui gouvernent savent se limiter. Et la limite est aujourd’hui le mot le plus démodé de la politique.

Peut-être est-ce là le véritable sens de l’actualité de ce sujet. Non pas célébrer un père constituant, mais mesurer la distance entre une idée haute de la République et une pratique politique de plus en plus tentée par la simplification du pouvoir.

Et lorsque cette distance devient trop grande, il n’est même plus nécessaire d’élever la voix pour s’en rendre compte : il suffit d’écouter le niveau du débat public. Slogans à la place des arguments, indignation permanente à la place du débat, communication visant davantage à consolider le consensus du lendemain qu’à construire des institutions pour la décennie suivante.

C’est là que le « devoir de donner un exemple concret d’action démocratique » de Saragat devient un miroir impitoyable. Car aujourd’hui, le risque n’est pas l’absence de démocratie, mais sa réduction à un langage : fort, continu, simplifié. Et une démocratie qui se raconte trop et se pratique trop peu finit par n’être reconnaissable que dans ses symboles, non dans ses comportements.

Et lorsque cela se produit, la politique ne cesse pas d’être démocratique. Elle cesse simplement d’éduquer à la démocratie. Car, comme l’a dit Saragat : « La liberté n’est pas un privilège à jouir, mais un devoir à exercer » ; et encore : « La démocratie vit de la tolérance, mais meurt sans respect des règles. »