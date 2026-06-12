Combien vous nous coûtez ?

Quando si parla di conti pubblici, il Consiglio Valle riesce sempre in un piccolo miracolo comunicativo: trasformare cifre concrete in una sensazione generale di ordine e serenità. Tutto torna, tutto quadra, tutto viene approvato all’unanimità. E già questo, in politica, è quasi un genere letterario a sé.

Nella seduta del 10 giugno 2026 sono stati approvati il rendiconto della gestione 2025 e l’assestamento del bilancio di previsione 2026 del Consiglio Valle. A illustrare i numeri è stato il Presidente dell’Assemblea Stefano Aggravi. E i numeri, in effetti, non fanno rumore: 8,9 milioni di entrate, 8,3 milioni di spese, un avanzo finale da 1,4 milioni con tanto di restituzione di 1,25 alla Regione. Un bilancio che, almeno sulla carta, sembra comportarsi bene, come uno studente modello che non disturba mai.

Eppure, come spesso accade, il punto non è se i conti siano in ordine. Il punto è quanto ci costa questo ordine.

Perché quando si sposta lo sguardo dal linguaggio tecnico alla realtà quotidiana, quei numeri smettono di essere neutri. Gli 8,5 milioni di trasferimento regionale al Consiglio non sono un dettaglio contabile: sono il prezzo annuale di una macchina istituzionale che funziona, discute, vota, si riunisce, produce atti e – inevitabilmente – autoalimenta se stessa.

Facendo una divisione molto semplice, quasi brutale nella sua semplicità, si arriva a una cifra che parla da sola: circa 68 euro per ogni valdostano all’anno. Non abbastanza per scandalizzare nessuno, ma abbastanza per far alzare un sopracciglio quando si ricorda che si sta parlando della sola assemblea legislativa.

Poi c’è la seconda divisione, quella che la politica preferisce sempre evitare nei dettagli: il rapporto tra costo complessivo e numero di consiglieri. Trentacinque in tutto. E qui il risultato diventa più interessante, perché il sistema nel suo insieme supera tranquillamente qualche centinaio di migliaia di euro per eletto, considerando struttura, supporto, personale e funzionamento generale. Nessuno, ovviamente, si mette in tasca quella cifra. Ma il sistema, nel suo complesso, sì.

Ed è qui che la questione smette di essere contabile e diventa percettiva. Perché il cittadino medio non vede i bilanci, non legge le tabelle, non frequenta le relazioni tecniche. Vede piuttosto un’istituzione che costa, funziona in modo abbastanza silenzioso, e ogni tanto comunica che “i conti sono in ordine”. Che è un po’ come dire che la cucina è pulita senza far vedere cosa c’è nel frigorifero.

Il paradosso è tutto valdostano: una piccola regione, con una forte identità autonomista, un’istituzione rappresentativa importante, e allo stesso tempo una crescente difficoltà a rendere percepibile il valore concreto di questa spesa. Non tanto se sia giusta o sbagliata, ma se sia leggibile.

Perché la politica, quando funziona davvero, dovrebbe essere una cosa semplice da spiegare anche senza tabelle Excel. E invece, sempre più spesso, si rifugia nella tranquillità dei numeri che tornano.

E così resta una sensazione un po’ strana: quella di una macchina istituzionale che non fa scandali, non deraglia, non crea problemi evidenti… ma che proprio per questo rischia di diventare invisibile nella sua utilità.

E quando un’istituzione diventa invisibile, la domanda non è più quanto costa.

È se qualcuno, fuori da quelle stanze, riesce ancora a capire perché la sta pagando.

Quanto ci costate?

Quand on parle de finances publiques, le Conseil de la Vallée réussit toujours une petite prouesse de communication : transformer des chiffres bien réels en une impression générale d’ordre et de sérénité. Tout tombe juste, tout s’équilibre, tout est voté à l’unanimité. Et déjà cela, en politique, relève presque d’un genre littéraire à part entière.

Lors de la séance du 10 juin 2026 ont été approuvés le compte rendu de gestion 2025 et la décision modificative du budget prévisionnel 2026 du Conseil de la Vallée. Les chiffres ont été présentés par le Président de l’Assemblée, Stefano Aggravi. Et, en effet, les chiffres ne font pas de bruit : 8,9 millions d’euros de recettes, 8,3 millions de dépenses, un excédent final de 1,4 million avec, à la clé, un remboursement de 1,25 million à la Région. Un budget qui, sur le papier, semble bien se tenir, comme un élève modèle qui ne dérange jamais personne.

Et pourtant, comme souvent, la question n’est pas de savoir si les comptes sont en ordre. La question est de savoir combien coûte cet ordre.

Car lorsque l’on quitte le langage technique pour revenir à la réalité quotidienne, ces chiffres cessent d’être neutres. Les 8,5 millions de transfert régional au Conseil ne sont pas un simple détail comptable : ils représentent le prix annuel d’une machine institutionnelle qui fonctionne, débat, vote, se réunit, produit des actes et – inévitablement – s’auto-entretient.

En faisant un calcul simple, presque brutal dans sa simplicité, on arrive à un chiffre qui parle de lui-même : environ 68 euros par habitant et par an. Pas assez pour choquer qui que ce soit, mais suffisant pour faire lever un sourcil lorsqu’on rappelle qu’il s’agit uniquement de l’assemblée législative.

Puis vient le second calcul, celui que la politique préfère généralement éviter : le rapport entre le coût total et le nombre de conseillers. Trente-cinq au total. Et là, le résultat devient plus intéressant, puisque le système dans son ensemble représente plusieurs centaines de milliers d’euros par élu si l’on intègre structure, soutien administratif, personnel et fonctionnement général. Personne, évidemment, n’empoche cette somme. Mais le système, lui, la consomme.

Et c’est là que la question cesse d’être comptable pour devenir perceptive. Car le citoyen ne voit pas les budgets, ne lit pas les tableaux, ne consulte pas les rapports techniques. Il voit une institution qui coûte, fonctionne de manière assez silencieuse, et qui annonce régulièrement que « les comptes sont en ordre ». Ce qui revient un peu à dire que la cuisine est propre sans montrer ce qu’il y a dans le réfrigérateur.

Le paradoxe est profondément valdôtain : une petite région, une forte identité autonomiste, une institution représentative importante, et en même temps une difficulté croissante à rendre perceptible la valeur réelle de cette dépense. Pas tant pour savoir si elle est légitime ou non, mais pour savoir si elle est lisible.

Car la politique, lorsqu’elle fonctionne vraiment, devrait pouvoir s’expliquer simplement, sans tableurs Excel. Or, de plus en plus souvent, elle se réfugie dans le confort des chiffres qui s’équilibrent.

Et il reste alors une impression étrange : celle d’une machine institutionnelle qui ne fait pas scandale, ne déraille pas, ne pose pas de problème évident… mais qui, précisément pour cela, risque de devenir invisible dans son utilité.

Et lorsqu’une institution devient invisible, la question n’est plus combien elle coûte.

Mais si, à l’extérieur de ces murs, quelqu’un comprend encore pourquoi on la paie.