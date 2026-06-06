La Benemerita

Duecentododici anni di storia, di servizio e di presenza silenziosa accanto ai cittadini. L'Arma dei Carabinieri continua a rappresentare uno dei pilastri più solidi dello Stato italiano, non soltanto nella tutela della sicurezza, ma anche nella difesa della coesione sociale e dei valori della comunità.

Ci sono istituzioni che attraversano i secoli senza perdere la propria identità. Anzi, rafforzandola. L'Arma dei Carabinieri è una di queste. Nata nel 1814, ben prima dell'Unità d'Italia, ha accompagnato la storia del Paese nelle sue pagine più gloriose e in quelle più difficili, diventando un punto di riferimento per generazioni di cittadini.

Il 212° anniversario della fondazione dell'Arma, celebrato ieri, non rappresenta soltanto una ricorrenza celebrativa. È l'occasione per riflettere sul valore di uomini e donne che ogni giorno indossano una divisa che è molto più di un'uniforme: è un impegno, una responsabilità, una scelta di vita.

Quando si parla di Carabinieri si pensa immediatamente alla lotta alla criminalità, alle indagini, all'ordine pubblico, alla sicurezza delle nostre città e dei nostri paesi. Tutto vero. Ma sarebbe riduttivo fermarsi qui. Perché la forza dell'Arma risiede soprattutto nella sua straordinaria capacità di essere presente sul territorio, di conoscere le persone, di ascoltare i problemi delle comunità e di intervenire prima ancora che le emergenze diventino tali.

Nelle grandi città come nei più piccoli comuni di montagna, la caserma dei Carabinieri è spesso il presidio istituzionale più vicino ai cittadini. Un luogo che rassicura. Un punto di riferimento per l'anziano che vive solo, per la donna vittima di violenza, per il commerciante che subisce un furto, per il giovane che si trova in una situazione di difficoltà. In molte realtà, soprattutto nelle aree periferiche e nelle vallate alpine, il carabiniere rappresenta il volto concreto dello Stato.

Anche in Valle d'Aosta questa presenza assume un significato particolare. In un territorio caratterizzato da piccoli centri e comunità dove tutti si conoscono, i Carabinieri svolgono una funzione che va ben oltre l'applicazione della legge. Sono sentinelle del territorio, interlocutori delle amministrazioni locali, collaboratori delle scuole, supporto delle associazioni e delle famiglie.

Negli ultimi anni l'Arma ha inoltre saputo evolversi insieme alla società. Accanto alle tradizionali attività di prevenzione e repressione dei reati, ha sviluppato una crescente attenzione verso i fenomeni sociali più complessi: la violenza domestica, il bullismo, le truffe agli anziani, le dipendenze, il disagio giovanile, i rischi della rete. Temi che richiedono competenza investigativa ma anche sensibilità umana.

È proprio questa dimensione sociale a rendere i Carabinieri una realtà unica nel panorama delle istituzioni. Perché la sicurezza non è soltanto assenza di criminalità. È fiducia. È vicinanza. È capacità di costruire relazioni positive con la popolazione. È sapere che qualcuno è pronto ad ascoltare e ad intervenire quando serve.

Naturalmente anche l'Arma, come ogni istituzione composta da esseri umani, non è immune da errori o criticità. Ma sarebbe ingiusto permettere che singoli episodi oscurino il lavoro quotidiano di migliaia di servitori dello Stato che operano con professionalità, equilibrio e spirito di sacrificio.

Dietro ogni pattuglia che percorre le strade, dietro ogni intervento notturno, dietro ogni indagine conclusa con successo, ci sono persone che rinunciano spesso a momenti della propria vita privata, che affrontano rischi e responsabilità notevoli e che continuano a svolgere il proprio compito con discrezione, senza clamore.

Forse è proprio questa la caratteristica che ha reso l'Arma dei Carabinieri "La Benemerita". Un appellativo conquistato sul campo e non attribuito per decreto. Un riconoscimento nato dalla fiducia che milioni di italiani hanno riposto e continuano a riporre in questa istituzione.

Nel tempo della sfiducia verso le istituzioni, delle divisioni e delle polemiche permanenti, i Carabinieri continuano a rappresentare un esempio di continuità, affidabilità e servizio. Un patrimonio nazionale che appartiene a tutti gli italiani.

Per questo il loro anniversario non riguarda soltanto l'Arma. Riguarda ciascuno di noi. Perché celebrare i Carabinieri significa celebrare il senso del dovere, la dedizione al bene comune e quella presenza silenziosa che, giorno dopo giorno, contribuisce a rendere più sicure e più unite le nostre comunità.

Auguri, dunque, alla Benemerita. Con gratitudine per il lavoro svolto ieri, oggi e domani. Perché dietro ogni uniforme c'è una persona che ha scelto di servire gli altri. E questa scelta merita rispetto, riconoscenza e orgoglio.

La Benemerita

Deux cent douze ans d’histoire, de service et de présence discrète aux côtés des citoyens. L’Arme des Carabiniers continue de représenter l’un des piliers les plus solides de l’État italien, non seulement dans la protection de la sécurité, mais aussi dans la défense de la cohésion sociale et des valeurs de la communauté.

Il existe des institutions qui traversent les siècles sans perdre leur identité. Mieux encore, en la renforçant. L’Arme des Carabiniers est de celles-là. Née en 1814, bien avant l’Unité italienne, elle a accompagné l’histoire du pays dans ses pages les plus glorieuses comme dans les plus difficiles, devenant un point de référence pour des générations de citoyens.

Le 212e anniversaire de la fondation de l’Arme ne constitue pas seulement une commémoration. C’est aussi l’occasion de réfléchir à la valeur des hommes et des femmes qui, chaque jour, portent un uniforme qui est bien plus qu’un simple vêtement de service : c’est un engagement, une responsabilité, un choix de vie.

Lorsque l’on parle des Carabiniers, on pense immédiatement à la lutte contre la criminalité, aux enquêtes, au maintien de l’ordre public, à la sécurité de nos villes et de nos villages. Tout cela est vrai. Mais il serait réducteur de s’arrêter là. Car la force de l’Arme réside avant tout dans son extraordinaire capacité à être présente sur le terrain, à connaître les personnes, à écouter les problèmes des communautés et à intervenir avant même que les situations d’urgence ne deviennent critiques.

Dans les grandes villes comme dans les plus petites communes de montagne, la caserne des Carabiniers est souvent la présence institutionnelle la plus proche des citoyens. Un lieu qui rassure. Un point de référence pour la personne âgée vivant seule, pour la femme victime de violences, pour le commerçant victime d’un vol, pour le jeune confronté à une situation difficile. Dans de nombreuses réalités, notamment dans les zones périphériques et les vallées alpines, le carabinier représente le visage concret de l’État.

En Vallée d’Aoste également, cette présence revêt une signification particulière. Dans un territoire caractérisé par de petites localités et des communautés où chacun se connaît, les Carabiniers remplissent une mission qui va bien au-delà de l’application de la loi. Ils sont des sentinelles du territoire, des interlocuteurs des administrations locales, des partenaires des écoles, des soutiens pour les associations et les familles.

Ces dernières années, l’Arme a également su évoluer avec la société. Aux côtés des activités traditionnelles de prévention et de répression de la criminalité, elle a développé une attention croissante aux phénomènes sociaux les plus complexes : les violences domestiques, le harcèlement scolaire, les escroqueries visant les personnes âgées, les dépendances, le mal-être des jeunes, les risques liés au numérique. Des enjeux qui exigent à la fois des compétences d’enquête et une grande sensibilité humaine.

C’est précisément cette dimension sociale qui fait des Carabiniers une réalité unique dans le paysage institutionnel. Car la sécurité ne se résume pas à l’absence de criminalité. Elle est faite de confiance. De proximité. De capacité à construire des relations positives avec la population. Elle consiste à savoir que quelqu’un est prêt à écouter et à intervenir lorsque cela est nécessaire.

Naturellement, l’Arme, comme toute institution composée d’êtres humains, n’est pas exempte d’erreurs ou de difficultés. Mais il serait injuste de laisser quelques épisodes isolés obscurcir le travail quotidien de milliers de serviteurs de l’État qui agissent avec professionnalisme, équilibre et esprit de sacrifice.

Derrière chaque patrouille qui parcourt les routes, derrière chaque intervention nocturne, derrière chaque enquête menée à bien, il y a des femmes et des hommes qui renoncent souvent à une partie de leur vie privée, qui assument des risques et de lourdes responsabilités, et qui continuent d’accomplir leur mission avec discrétion, sans rechercher les projecteurs.

C’est peut-être là la caractéristique qui a valu à l’Arme des Carabiniers le surnom de « La Benemerita ». Une appellation conquise sur le terrain et non accordée par décret. Une reconnaissance née de la confiance que des millions d’Italiens ont accordée et continuent d’accorder à cette institution.

À une époque marquée par la défiance envers les institutions, les divisions et les polémiques permanentes, les Carabiniers continuent de représenter un exemple de continuité, de fiabilité et de service. Un patrimoine national qui appartient à tous les Italiens.

C’est pourquoi leur anniversaire ne concerne pas seulement l’Arme. Il concerne chacun d’entre nous. Car célébrer les Carabiniers, c’est célébrer le sens du devoir, le dévouement au bien commun et cette présence discrète qui, jour après jour, contribue à rendre nos communautés plus sûres et plus unies.

Meilleurs vœux, donc, à la Benemerita. Avec gratitude pour le travail accompli hier, aujourd’hui et demain. Car derrière chaque uniforme se trouve une personne qui a choisi de servir les autres. Et ce choix mérite respect, reconnaissance et fierté.