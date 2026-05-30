Distractions sanitaires de masse

C’è una nuova specialità che sembra essersi affermata nella sanità valdostana: non la cardiologia, non la chirurgia, non la medicina territoriale. No. La vera eccellenza degli ultimi mesi è la comunicazione anestetica. Un continuo susseguirsi di inaugurazioni, conferenze stampa, slogan rassicuranti, progetti pilota e sperimentazioni che hanno un obiettivo ormai evidente: spostare l’attenzione dai problemi reali che i cittadini vivono ogni giorno sulla propria pelle.

L’ultimo esempio è arrivato proprio in queste ore. La Giunta regionale ha approvato il progetto sperimentale “Ambulatorio diffuso della fragilità”, presentato come un nuovo modello organizzativo per rafforzare la presa in carico di anziani, persone con disabilità e non autosufficienti attraverso una rete coordinata tra medici di base, servizi sociali e sanitari territoriali, Punti Unici di Accesso ed équipe multiprofessionali.

Nelle parole dell’assessore Carlo Marzi, la Valle d’Aosta “anticipa concretamente l’orientamento nazionale” e inaugura un “cambio di paradigma”: meno ospedale e più territorio, meno emergenza e più prevenzione.

Belle parole. Concetti condivisibili. Idee persino interessanti, almeno sulla carta. Ma ormai il problema non è più ciò che viene annunciato. Il problema è ciò che continua a non funzionare mentre si moltiplicano i progetti.

Perché oggi la sensazione diffusa è che la sanità valdostana passi più tempo a immaginare modelli sperimentali che a risolvere i problemi concreti dei cittadini. Si progettano ambulatori diffusi, percorsi integrati, reti territoriali, cabine di regia e sperimentazioni innovative, ma intanto una visita specialistica può richiedere mesi di attesa, gli esami diagnostici hanno tempi incompatibili con i bisogni reali delle persone e molti pazienti sono costretti a rivolgersi al privato per non rinunciare a curarsi.

Il cittadino valdostano vive una realtà molto diversa da quella raccontata nelle brochure istituzionali. Vive attese interminabili per una visita cardiologica. Vive mesi di ritardo per una risonanza magnetica. Vive tempi biblici per iniziare terapie fondamentali. Vive l’angoscia di dover scegliere tra aspettare nel pubblico oppure pagare nel privato. Vive il paradosso di una sanità che si proclama “di prossimità”, ma che spesso non riesce nemmeno a garantire la presenza stabile di un medico di base.

E qui il problema smette di essere tecnico e diventa politico.

Per anni si è parlato di carenza di personale come se fosse una calamità naturale imprevedibile. Ma la fuga dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari non è arrivata all’improvviso come una valanga in pieno inverno. È stata costruita lentamente da stipendi poco attrattivi, turni massacranti, organizzazioni fragili e una crescente perdita di appeal della sanità pubblica. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: medici di famiglia introvabili, professionisti sovraccarichi e cittadini abbandonati in liste d’attesa che sembrano non finire mai.

Intanto la macchina della comunicazione procede spedita. Ogni settimana nasce un nuovo progetto. Ogni mese si inaugura qualcosa. Dagli ospedali di prossimità ai nuovi modelli territoriali, passando per gli ambulatori diffusi e le sperimentazioni sulla fragilità, tutto sembra raccontare una sanità futuristica ed efficiente. Ma nella vita concreta dei pazienti cambia poco o nulla.

Anzi, cresce una sensazione pericolosa: quella di una sanità che preferisce raccontarsi piuttosto che curarsi.

Perché il punto non è essere contrari alla medicina territoriale o alla prevenzione. Sarebbe assurdo. Il problema nasce quando questi temi diventano il paravento dietro cui nascondere le inefficienze strutturali. Quando la “presa in carico” diventa uno slogan utile a evitare domande più scomode. Quando la politica sanitaria sembra più impegnata a produrre annunci che risultati.

E allora ecco la grande distrazione sanitaria di massa: spostare il dibattito sulle prospettive future per evitare di affrontare il presente.

Nel frattempo i cittadini attendono. Attendono una visita. Attendono un esame. Attendono una telefonata. Attendono una terapia. Attendono perfino un medico di famiglia disponibile. E molti, esasperati, smettono persino di protestare perché hanno ormai interiorizzato l’idea che sia normale aspettare mesi per curarsi.

Ma non è normale.

Non è normale che una visita urgente diventi un percorso a ostacoli. Non è normale che anziani fragili debbano affidarsi ai pronto soccorso per mancanza di assistenza territoriale reale. Non è normale che una regione piccola, autonoma e con competenze speciali continui a raccontare la sanità del futuro mentre fatica a garantire quella del presente.

La verità è che oggi la Valle d’Aosta non ha bisogno di nuove parole magiche. Ha bisogno di medici. Di infermieri. Di organizzazione. Di risposte rapide. Di tempi certi. Di una sanità che funzioni davvero prima di essere raccontata. E meno annunci.

Perché la propaganda sanitaria può anche funzionare per qualche conferenza stampa. Ma prima o poi arriva sempre il momento in cui il cittadino smette di ascoltare gli annunci e guarda il calendario delle proprie prenotazioni.

Ed è lì che finisce la distrazione.

Distrazioni sanitarie di massa

Il existe désormais une nouvelle spécialité qui semble s’être imposée dans la santé valdôtaine : ni la cardiologie, ni la chirurgie, ni la médecine territoriale. Non. La véritable excellence de ces derniers mois, c’est la communication anesthésiante. Une succession continue d’inaugurations, de conférences de presse, de slogans rassurants, de projets pilotes et d’expérimentations qui poursuivent désormais un objectif évident : détourner l’attention des vrais problèmes que les citoyens vivent chaque jour dans leur chair.

Le dernier exemple est arrivé précisément ces heures-ci. Le Gouvernement régional a approuvé le projet expérimental « Ambulatorio diffuso della fragilità », présenté comme un nouveau modèle organisationnel destiné à renforcer la prise en charge des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes non autonomes grâce à un réseau coordonné entre médecins généralistes, services sociaux et sanitaires territoriaux, Points uniques d’accès et équipes pluridisciplinaires.

Selon les mots de l’assesseur Carlo Marzi, la Vallée d’Aoste « anticipe concrètement l’orientation nationale » et inaugure un « changement de paradigme » : moins d’hôpital et davantage de territoire, moins d’urgence et davantage de prévention.

De belles paroles. Des concepts partageables. Des idées même intéressantes, du moins sur le papier. Mais désormais, le problème n’est plus ce qui est annoncé. Le problème, c’est tout ce qui continue à ne pas fonctionner pendant que les projets se multiplient.

Car aujourd’hui, le sentiment diffus est que la santé valdôtaine passe davantage de temps à imaginer des modèles expérimentaux qu’à résoudre les problèmes concrets des citoyens. On conçoit des dispensaires diffus, des parcours intégrés, des réseaux territoriaux, des cellules de coordination et des expérimentations innovantes, tandis qu’entre-temps une visite spécialisée peut nécessiter des mois d’attente, que les examens diagnostiques affichent des délais incompatibles avec les besoins réels des personnes et que de nombreux patients sont contraints de se tourner vers le privé pour ne pas renoncer à se soigner.

Le citoyen valdôtain vit une réalité bien différente de celle racontée dans les brochures institutionnelles. Il vit des attentes interminables pour une consultation cardiologique. Il vit des mois de retard pour une IRM. Il vit des délais bibliques avant de commencer des thérapies essentielles. Il vit l’angoisse de devoir choisir entre attendre dans le public ou payer dans le privé. Il vit le paradoxe d’une santé qui se proclame « de proximité », mais qui n’arrive souvent même pas à garantir la présence stable d’un médecin généraliste.

Et ici, le problème cesse d’être technique pour devenir politique.

Pendant des années, on a parlé du manque de personnel comme s’il s’agissait d’une catastrophe naturelle imprévisible. Mais la fuite des médecins, des infirmiers et des professionnels de santé n’est pas arrivée soudainement comme une avalanche en plein hiver. Elle s’est construite lentement à travers des salaires peu attractifs, des horaires épuisants, des organisations fragiles et une perte croissante d’attractivité de la santé publique. Le résultat est sous les yeux de tous : médecins de famille introuvables, professionnels surchargés et citoyens abandonnés dans des listes d’attente qui semblent ne jamais finir.

Pendant ce temps, la machine de la communication avance à toute vitesse. Chaque semaine naît un nouveau projet. Chaque mois, on inaugure quelque chose. Des hôpitaux de proximité aux nouveaux modèles territoriaux, en passant par les dispensaires diffus et les expérimentations sur la fragilité, tout semble raconter une santé futuriste et efficace. Mais dans la vie concrète des patients, peu ou rien ne change.

Pire encore, un sentiment dangereux grandit : celui d’une santé qui préfère se raconter plutôt que se soigner.

Car le problème n’est pas d’être contre la médecine territoriale ou la prévention. Ce serait absurde. Le problème naît lorsque ces thèmes deviennent le paravent derrière lequel on cache les inefficacités structurelles. Lorsque la « prise en charge » devient un slogan utile pour éviter des questions plus dérangeantes. Lorsque la politique sanitaire semble davantage engagée à produire des annonces que des résultats.

Et voilà alors la grande distraction sanitaire de masse : déplacer le débat vers les perspectives futures pour éviter d’affronter le présent.

Entre-temps, les citoyens attendent. Ils attendent une visite. Ils attendent un examen. Ils attendent un appel téléphonique. Ils attendent une thérapie. Ils attendent même un médecin de famille disponible. Et beaucoup, exaspérés, finissent même par ne plus protester, parce qu’ils ont désormais intériorisé l’idée qu’il est normal d’attendre des mois pour se soigner.

Mais ce n’est pas normal.

Il n’est pas normal qu’une visite urgente devienne un parcours d’obstacles. Il n’est pas normal que des personnes âgées fragiles soient contraintes de dépendre des urgences faute d’une véritable assistance territoriale. Il n’est pas normal qu’une petite région autonome dotée de compétences spéciales continue à raconter la santé du futur alors qu’elle peine à garantir celle du présent.

La vérité, c’est qu’aujourd’hui la Vallée d’Aoste n’a pas besoin de nouvelles formules magiques. Elle a besoin de médecins. D’infirmiers. D’organisation. De réponses rapides. De délais certains. D’une santé qui fonctionne réellement avant d’être racontée. Et de moins d’annonces.

Car la propagande sanitaire peut aussi fonctionner pendant quelques conférences de presse. Mais tôt ou tard arrive toujours le moment où le citoyen cesse d’écouter les annonces et regarde le calendrier de ses rendez-vous médicaux.

Et c’est là que la distraction prend fin.