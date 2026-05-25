Qui se trompe devrait payer

Un errore di calcolo dell’INPS e le conseguenti trattenute sulle pensioni riaccendono la polemica su un sistema percepito come sbilanciato: quando sbaglia il cittadino paga subito, quando sbaglia lo Stato paga comunque il cittadino. In un contesto di caro vita e pressione fiscale crescente, emerge anche una critica politica alla capacità del governo di intervenire sui problemi strutturali, mentre resta rapidissimo nel recuperare risorse dai contribuenti.

C’è una regola che, nella vita pubblica italiana, sembra valere solo in una direzione: chi sbaglia dovrebbe pagare. Peccato che, nella pratica, il principio si fermi sempre prima di arrivare in alto.

Un errore di calcolo dell’INPS e le successive trattenute sulle pensioni non sono un dettaglio tecnico. Sono un segnale politico e sociale preciso: la responsabilità, quando riguarda lo Stato, non si traduce quasi mai in costo per lo Stato stesso, ma in un ulteriore onere per i cittadini.

Se sbaglia il contribuente, il sistema è rapidissimo: controlli, sanzioni, interessi, recuperi. Se sbaglia l’amministrazione, la correzione arriva, ma il conto – in una forma o nell’altra – finisce comunque sulle spalle di chi non ha voce né margine di trattativa.

Nel frattempo, il contesto economico non concede tregua. Il costo dell’energia resta elevato, i carburanti oscillano, il carrello della spesa continua a pesare. E nel pieno della stagione fiscale, con le dichiarazioni dei redditi che comprimono ulteriormente la liquidità delle famiglie, ogni trattenuta imprevista diventa un problema concreto, non una voce contabile.

Qui però il tema si allarga e diventa inevitabilmente politico.

Perché mentre le difficoltà strutturali del Paese – salari fermi, pressione fiscale elevata, servizi spesso inefficienti – richiederebbero interventi profondi e coraggiosi, il quadro che emerge è quello di un governo spesso lento e incerto nell’affrontare i problemi di fondo. Incapace di incidere davvero sulle cause del disagio economico, ma al tempo stesso estremamente rapido ed efficiente quando si tratta di garantire il prelievo dai cittadini, anche attraverso meccanismi indiretti come conguagli e trattenute.

È una contraddizione che pesa più dei singoli episodi. Perché costruisce una percezione precisa: quella di uno Stato che fatica a risolvere i problemi, ma non perde mai efficienza quando si tratta di riscuotere.

Il risultato è un sistema sbilanciato, dove l’errore amministrativo non genera mai una reale assunzione di responsabilità verso il cittadino, ma si traduce quasi automaticamente in un ulteriore sacrificio richiesto agli stessi soggetti che dovrebbero essere tutelati.

E così il principio iniziale – “chi sbaglia dovrebbe pagare” – resta formalmente intatto, ma sostanzialmente tradito.

Chi sbaglia dovrebbe pagare

Une erreur de calcul de l’INPS et les retenues qui en découlent sur les pensions ravivent la polémique autour d’un système perçu comme déséquilibré : lorsque le citoyen se trompe, il paie immédiatement ; lorsque l’État se trompe, c’est malgré tout le citoyen qui paie. Dans un contexte de coût de la vie élevé et de pression fiscale croissante, émerge également une critique politique de la capacité du gouvernement à intervenir sur les problèmes structurels, alors qu’il reste très rapide pour récupérer des ressources auprès des contribuables.

Il existe une règle qui, dans la vie publique italienne, semble ne fonctionner que dans un seul sens : celui qui se trompe devrait payer. Dommage que, dans la pratique, ce principe s’arrête toujours avant d’atteindre le sommet.

Une erreur de calcul de l’INPS et les retenues ultérieures sur les pensions ne sont pas un détail technique. Elles constituent un signal politique et social précis : la responsabilité, lorsqu’elle concerne l’État, ne se traduit presque jamais par un coût pour l’État lui-même, mais par une charge supplémentaire pour les citoyens.

Si le contribuable se trompe, le système est d’une rapidité implacable : contrôles, sanctions, intérêts, recouvrements. Si l’administration se trompe, la correction finit par arriver, mais la facture – d’une manière ou d’une autre – retombe malgré tout sur ceux qui n’ont ni voix ni marge de négociation.

Entre-temps, le contexte économique ne laisse aucun répit. Le coût de l’énergie reste élevé, les carburants fluctuent, le panier de la ménagère continue de peser. Et en pleine période fiscale, avec les déclarations de revenus qui réduisent encore la liquidité des ménages, chaque retenue imprévue devient un problème concret, et non une simple ligne comptable.

Mais la question s’élargit et devient inévitablement politique.

Car tandis que les difficultés structurelles du pays – stagnation des salaires, pression fiscale élevée, services souvent inefficaces – exigeraient des interventions profondes et courageuses, le tableau qui se dessine est celui d’un gouvernement souvent lent et hésitant face aux problèmes de fond. Incapable d’agir réellement sur les causes du malaise économique, mais en revanche extrêmement rapide et efficace lorsqu’il s’agit de prélever auprès des citoyens, y compris par des mécanismes indirects comme les régularisations et les retenues.

C’est une contradiction qui pèse plus lourd que les épisodes isolés. Car elle construit une perception claire : celle d’un État qui peine à résoudre les problèmes, mais ne perd jamais son efficacité lorsqu’il s’agit de percevoir.

Le résultat est un système déséquilibré, où l’erreur administrative ne débouche jamais sur une véritable prise de responsabilité envers le citoyen, mais se transforme presque automatiquement en un sacrifice supplémentaire demandé aux mêmes personnes qui devraient être protégées.

Ainsi, le principe initial – « celui qui se trompe devrait payer » – demeure formellement intact, mais substantiellement trahi.