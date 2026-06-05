Autonomie à géométrie variable

C’è una parola che in Valle d’Aosta torna con una certa regolarità, quasi come un riflesso automatico nei discorsi ufficiali: autonomia. La si evoca nei momenti solenni, la si difende nei passaggi istituzionali, la si brandisce quando serve ribadire una specificità. Poi, però, quando si scende dal piano delle dichiarazioni a quello della vita quotidiana, l’impressione è che questa autonomia cambi forma, consistenza e soprattutto intensità. Diventi, appunto, una sorta di autonomia a geometria variabile.

Perché la domanda vera, oggi, non è se la Valle d’Aosta sia autonoma. La domanda è: in cosa lo è davvero, e soprattutto quanto lo è ancora in modo sostanziale e non solo formale.

Lo Statuto speciale resta una delle conquiste politiche più importanti della storia valdostana. Nessuno lo mette in discussione. Ma uno Statuto, da solo, non governa una società. È uno strumento. E come tutti gli strumenti, vale quanto la capacità di chi lo usa.

Negli anni, l’autonomia si è progressivamente spostata dal terreno della progettazione a quello della gestione. Sempre più amministrazione, sempre meno visione. Sempre più adattamento ai vincoli esterni, sempre meno capacità di incidere davvero sulle grandi direttrici.

Il risultato è una sensazione diffusa: quella di una Regione che rivendica autonomia nei principi, ma che spesso la vede dissolversi nella pratica quotidiana.

Se si vuole capire dove l’autonomia si rafforza o si indebolisce, non bisogna guardare ai convegni, ma ai servizi essenziali.

La sanità, per esempio, è forse il banco di prova più evidente. Liste d’attesa, carenza di personale, difficoltà organizzative: problemi che non sono esclusiva valdostana, certo, ma che in un sistema autonomo dovrebbero trovare risposte più rapide, più flessibili, più vicine ai cittadini. E invece spesso si ha la percezione opposta: che la distanza tra decisione e soluzione sia ancora troppo lunga.

Lo stesso vale per i trasporti. La ferrovia Aosta–Ivrea, le connessioni con il resto del Paese, la mobilità interna: qui l’autonomia si scontra con la realtà fisica e infrastrutturale, ma anche con una capacità politica che appare intermittente, non sempre all’altezza della complessità del problema.

E poi c’è l’energia, settore strategico per una regione alpina che potrebbe giocare un ruolo molto più incisivo. Anche qui: potenzialità elevate, ma traduzione concreta spesso frammentata.

Un capitolo a parte merita la trasformazione digitale. In teoria, dovrebbe essere uno dei terreni in cui l’autonomia regionale può esprimersi meglio: servizi più vicini, più efficienti, più personalizzati.

In pratica, però, il rischio è quello di un doppio binario: da una parte servizi sempre più digitalizzati, dall’altra cittadini sempre meno accompagnati in questo passaggio. E quando il digitale non è inclusivo, non è progresso: è una nuova forma di distanza.

Qui l’autonomia non è tanto istituzionale, quanto sociale. E si misura nella capacità di non lasciare indietro nessuno.

Forse il punto centrale è questo: l’autonomia non è solo una rivendicazione, è una responsabilità.

Più una comunità è autonoma, più dovrebbe essere in grado di assumersi il peso delle proprie scelte, anche quando sono impopolari o complesse. Ma questo richiede una classe dirigente capace non solo di amministrare, ma di progettare. E richiede anche un dibattito pubblico meno rituale e più sostanziale.

Perché se l’autonomia diventa solo un argomento da celebrare, e non uno strumento da esercitare fino in fondo, rischia di trasformarsi in una forma elegante di autoassoluzione.

La Valle d’Aosta non ha un problema di autonomia formale. Ha un problema di autonomia reale, cioè di capacità di incidere sui processi che determinano la vita dei cittadini.

E forse la domanda più scomoda, ma anche più utile, è questa: stiamo usando davvero l’autonomia per cambiare le cose, oppure ci stiamo limitando a raccontarla?

Perché tra le due cose, la differenza non è accademica. È politica. E soprattutto, quotidiana.

Autonomia a geometria variabile

Il existe un mot qui revient régulièrement en Vallée d’Aoste, presque comme un réflexe automatique dans les discours officiels : l’autonomie. On l’évoque dans les moments solennels, on la défend lors des passages institutionnels, on la brandit lorsqu’il s’agit de réaffirmer une spécificité. Mais lorsque l’on quitte le registre des déclarations pour entrer dans celui de la vie quotidienne, l’impression est que cette autonomie change de forme, de consistance et surtout d’intensité. Elle devient, en quelque sorte, une autonomie à géométrie variable.

Car la vraie question aujourd’hui n’est pas de savoir si la Vallée d’Aoste est autonome. La question est : en quoi l’est-elle réellement, et surtout dans quelle mesure l’est-elle encore de manière substantielle et non pas seulement formelle.

Le Statut spécial demeure l’une des conquêtes politiques les plus importantes de l’histoire valdôtaine. Personne ne le remet en cause. Mais un statut, à lui seul, ne gouverne pas une société. C’est un outil. Et comme tout outil, il vaut ce que vaut la capacité de ceux qui l’utilisent.

Au fil des années, l’autonomie s’est progressivement déplacée du terrain de la conception vers celui de la gestion. Toujours plus d’administration, toujours moins de vision. Toujours plus d’adaptation aux contraintes extérieures, toujours moins de capacité à influencer réellement les grandes orientations.

Le résultat est un sentiment diffus : celui d’une région qui revendique son autonomie dans les principes, mais qui la voit souvent se dissoudre dans la pratique quotidienne.

Pour comprendre où l’autonomie se renforce ou s’affaiblit, il ne faut pas regarder les colloques, mais les services essentiels.

La santé, par exemple, constitue sans doute le terrain d’épreuve le plus évident. Listes d’attente, manque de personnel, difficultés organisationnelles : des problèmes qui ne sont pas propres à la Vallée d’Aoste, certes, mais qui, dans un système autonome, devraient trouver des réponses plus rapides, plus souples, plus proches des citoyens. Et pourtant, on a souvent la perception inverse : celle d’une distance encore trop grande entre la décision et la solution.

Il en va de même pour les transports. La ligne ferroviaire Aoste–Ivrée, les connexions avec le reste du pays, la mobilité interne : ici, l’autonomie se heurte à la réalité physique et infrastructurelle, mais aussi à une capacité politique qui apparaît intermittente, pas toujours à la hauteur de la complexité du problème.

Et puis il y a l’énergie, secteur stratégique pour une région alpine qui pourrait jouer un rôle beaucoup plus incisif. Là aussi : des potentialités élevées, mais une traduction concrète souvent fragmentée.

Un chapitre à part mérite la transformation numérique. En théorie, elle devrait être l’un des domaines où l’autonomie régionale peut s’exprimer le mieux : des services plus proches, plus efficaces, plus personnalisés.

En pratique, cependant, le risque est celui d’une logique à deux vitesses : d’un côté des services toujours plus numérisés, de l’autre des citoyens toujours moins accompagnés dans cette transition. Et lorsque le numérique n’est pas inclusif, ce n’est pas du progrès : c’est une nouvelle forme de distance.

Ici, l’autonomie n’est pas tant institutionnelle que sociale. Et elle se mesure à la capacité de ne laisser personne de côté.

Peut-être que le point central est celui-ci : l’autonomie n’est pas seulement une revendication, c’est une responsabilité.

Plus une communauté est autonome, plus elle devrait être capable d’assumer le poids de ses choix, même lorsqu’ils sont impopulaires ou complexes. Mais cela exige une classe dirigeante capable non seulement d’administrer, mais aussi de concevoir. Et cela exige également un débat public moins ritualisé et plus substantiel.

Car si l’autonomie devient seulement un sujet de célébration, et non un instrument pleinement exercé, elle risque de se transformer en une forme élégante d’auto-absolution.

La Vallée d’Aoste n’a pas un problème d’autonomie formelle. Elle a un problème d’autonomie réelle, c’est-à-dire de capacité à influencer les processus qui déterminent la vie des citoyens.

Et peut-être que la question la plus dérangeante, mais aussi la plus utile, est la suivante : utilisons-nous réellement l’autonomie pour changer les choses, ou nous contentons-nous de la raconter ?

Car entre les deux, la différence n’est pas académique. Elle est politique. Et surtout, quotidienne.