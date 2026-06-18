Social ou réseaux antisociaux

C’è un momento preciso in cui la tecnologia ha smesso di essere uno strumento neutro per diventare qualcosa di molto più invasivo: non solo un mezzo di comunicazione, ma un sostituto progressivo delle relazioni, dell’attenzione e perfino della gestione quotidiana dell’infanzia. È lì che lo smartphone smette di essere “smart” e diventa, in troppi casi, un dispositivo di riempimento del vuoto, una scorciatoia educativa, una stampella emotiva che consente agli adulti di non affrontare il tempo, la fatica e la complessità della presenza. Il dibattito sul divieto dei cellulari a scuola ha avuto almeno un merito: ha costretto a uscire dall’ipocrisia di un equilibrio impossibile tra “innovazione” e “disciplina”, mostrando che l’uso massivo e incontrollato dei dispositivi ha già modificato comportamenti, tempi di attenzione e capacità di concentrazione ben prima dell’età adulta.

Il punto però, ed è quello che spesso si evita, non riguarda solo i ragazzi ma soprattutto il mondo adulto che li precede e li accompagna. Perché è diventata scena ordinaria, quasi banale, quella del bambino nel passeggino con uno smartphone in mano a due anni appena compiuti, intrattenuto da cartoni animati mentre il mondo reale scorre senza che lui lo tocchi davvero; oppure la famiglia al ristorante dove il silenzio non è più fatto di conversazione ma di schermi individuali che isolano ciascuno in una bolla personale; o ancora la sala d’attesa trasformata in parcheggio di attenzione, dove il telefono viene consegnato come una sorta di “ciuccio digitale” per evitare pianti, noia, domande, interazioni. E qui il punto diventa scomodo: non si tratta di intrattenimento innocuo, ma di una forma sempre più diffusa di sedazione comportamentale, che sostituisce la relazione con la stimolazione continua e impedisce al bambino di attraversare quelle fasi fondamentali – come la noia, il silenzio, l’attesa – che costruiscono autonomia mentale e immaginazione.

Il risultato è già visibile, anche se spesso lo si minimizza: bambini che faticano a mantenere l’attenzione su attività semplici e non iperstimolanti, che cambiano gioco o contenuto ogni pochi secondi, che non tollerano più la frustrazione minima dell’attesa o del “non subito”, perché abituati a un flusso continuo di stimoli pronti all’uso. E dall’altra parte adolescenti che vivono in una costante oscillazione tra realtà e rappresentazione della realtà, dove l’esperienza non conta più per ciò che è ma per come viene registrata, condivisa, commentata. In mezzo, una generazione di adulti che denuncia la dipendenza digitale dei figli mentre, nello stesso momento, interrompe conversazioni, pasti e relazioni per rispondere a notifiche che hanno sempre la priorità.

Il paradosso è evidente e anche un po’ spietato: non stiamo assistendo a un problema della tecnologia in sé, ma a una crisi di presenza. Il telefono non ha creato da solo questa situazione, ma è diventato il veicolo perfetto di una società che ha progressivamente delegato la gestione del tempo vuoto a uno schermo, trasformando ogni attesa in contenuto e ogni pausa in distrazione. Eppure proprio il vuoto, quello vero, quello non riempito immediatamente, è una componente fondamentale della crescita, perché insegna a stare nel tempo, a elaborare pensieri, a costruire immaginazione senza stimoli esterni continui.

Dentro questo quadro, il divieto dei cellulari a scuola non è una misura punitiva né nostalgica, ma un tentativo di ricostruire condizioni minime di attenzione condivisa in un contesto che, fuori dall’aula, va esattamente nella direzione opposta. È una forma di contenimento, forse tardiva, ma necessaria, perché prova a proteggere uno spazio dove ascoltare, concentrarsi e interagire non siano eccezioni ma regole. Il problema è che questa battaglia non si vince tra i banchi: si perde o si vince molto prima, nel momento in cui si decide se a un bambino di due anni serve uno schermo per stare fermo nel passeggino oppure se può ancora permettersi di guardare il mondo, anche quando non è immediatamente divertente. E la risposta a questa domanda, oggi, dice molto più di qualsiasi dibattito tecnologico sul futuro della nostra capacità di crescere e far crescere.

Social o disocial network

Il y a un moment précis où la technologie a cessé d’être un simple outil neutre pour devenir quelque chose de beaucoup plus envahissant : non seulement un moyen de communication, mais un substitut progressif des relations humaines, de l’attention et même de la gestion quotidienne de l’enfance. C’est à ce moment-là que le smartphone cesse d’être “smart” et devient, dans trop de cas, un dispositif de comblement du vide, un raccourci éducatif, une béquille émotionnelle qui permet aux adultes d’éviter d’affronter le temps, l’effort et la complexité de la présence. Le débat sur l’interdiction des téléphones portables à l’école a eu au moins un mérite : il a obligé à sortir de l’hypocrisie d’un équilibre impossible entre “innovation” et “discipline”, en montrant que l’usage massif et incontrôlé des appareils a déjà modifié les comportements, les temps d’attention et les capacités de concentration bien avant l’âge adulte.

Le problème toutefois, et c’est celui que l’on évite souvent, ne concerne pas uniquement les jeunes mais surtout le monde adulte qui les précède et les accompagne. Car il est devenu banal, presque ordinaire, de voir un enfant dans une poussette, à peine âgé de deux ans, un smartphone à la main, absorbé par des dessins animés pendant que le monde réel continue de défiler sans qu’il le touche vraiment ; ou encore la famille au restaurant où le silence n’est plus fait de conversation mais d’écrans individuels qui isolent chacun dans une bulle personnelle ; ou enfin la salle d’attente transformée en parking de l’attention, où le téléphone est remis comme une sorte de “tétine numérique” pour éviter les pleurs, l’ennui, les questions, les interactions. Et là, le point devient dérangeant : il ne s’agit pas d’un divertissement innocent, mais d’une forme de sédation comportementale de plus en plus répandue, qui remplace la relation par une stimulation continue et empêche l’enfant de traverser ces étapes fondamentales – comme l’ennui, le silence, l’attente – qui construisent l’autonomie mentale et l’imagination.

Le résultat est déjà visible, même s’il est souvent minimisé : des enfants qui peinent à maintenir leur attention sur des activités simples et non hyperstimulantes, qui changent de jeu ou de contenu toutes les quelques secondes, qui ne tolèrent plus la frustration minimale de l’attente ou du “pas tout de suite”, habitués à un flux continu de stimulations immédiatement disponibles. Et d’un autre côté, des adolescents qui vivent dans une oscillation permanente entre réalité et représentation de la réalité, où l’expérience ne compte plus pour ce qu’elle est mais pour la manière dont elle est enregistrée, partagée, commentée. Entre les deux, une génération d’adultes qui dénonce la dépendance numérique de leurs enfants tout en interrompant, au même moment, conversations, repas et relations pour répondre à des notifications qui passent toujours en priorité.

Le paradoxe est évident et même un peu brutal : nous ne sommes pas face à un problème de technologie en soi, mais à une crise de présence. Le téléphone n’a pas créé cette situation à lui seul, mais il est devenu le vecteur idéal d’une société qui a progressivement délégué la gestion du temps vide à un écran, transformant chaque attente en contenu et chaque pause en distraction. Pourtant, le vide lui-même, celui qui n’est pas immédiatement comblé, est une composante essentielle de la croissance, car il apprend à habiter le temps, à élaborer des pensées, à construire de l’imaginaire sans stimulation extérieure constante.

Dans ce contexte, l’interdiction des téléphones à l’école n’est ni une mesure punitive ni une nostalgie du passé, mais une tentative de recréer des conditions minimales d’attention partagée dans un environnement qui, à l’extérieur de la classe, va exactement dans la direction opposée. C’est une forme de régulation, peut-être tardive, mais nécessaire, car elle cherche à protéger un espace où écouter, se concentrer et interagir ne soient pas des exceptions mais des règles. Le problème est que cette bataille ne se gagne pas entre les bancs de l’école : elle se gagne ou se perd bien avant, au moment où l’on décide si un enfant de deux ans a besoin d’un écran pour rester tranquille dans sa poussette ou s’il peut encore regarder le monde, même lorsqu’il n’est pas immédiatement divertissant. Et la réponse à cette question, aujourd’hui, en dit beaucoup plus que n’importe quel débat technologique sur notre capacité à grandir et à faire grandir.