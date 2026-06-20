Implorer, susciter la pitié, être humilié et offensé

C’è una linea sottilissima – e pericolosa – tra la diplomazia e la sudditanza. Una linea che, a giudicare da certe dinamiche recenti e dalle ricostruzioni circolate sulle interlocuzioni tra Donald Trump e Giorgia Meloni, sembra essere stata attraversata con una leggerezza che lascia più di qualche perplessità. Secondo le notizie di stampa Meloni avrebbe “insistito” con Trump per farsi una foto con lui; lui avrebbe accettato quasi “per pietà” o “per compassione”.

Le parole attribuite a Trump – dure, provocatorie, in alcuni passaggi perfino umilianti nei toni verso l’Italia e la sua leadership – non sono solo un episodio di colore nella cronaca internazionale. Sono il termometro di una relazione sbilanciata, in cui la postura politica non conta meno delle parole pronunciate.

E qui il punto non è la solidarietà personale, che resta doverosa quando una leader viene esposta a attacchi o forzature retoriche. La solidarietà va sempre espressa, senza esitazioni, verso una donna che rappresenta istituzionalmente l’Italia. Ma la politica è altra cosa. E l’analisi politica non può fermarsi alla superficie emotiva.

Il nodo è tutto nella postura. Perché un Paese come l’Italia, membro fondatore dell’Unione Europea, con una storia diplomatica e industriale di primo piano, non può permettersi di oscillare tra l’ansia di compiacere e la ricerca di legittimazione esterna.

Quando la politica estera diventa un esercizio di rassicurazione verso il potente di turno, quando il dialogo si trasforma in attesa di approvazione, quando il tono si abbassa fino quasi a chiedere indulgenza, allora il problema non è più chi sta dall’altra parte dell’oceano. Il problema è come ci si presenta.

L’impressione – giusta o sbagliata che sia, ma politicamente rilevante perché percepita – è quella di una leadership che talvolta rincorre il riconoscimento più che affermare una posizione. E in diplomazia la percezione pesa quanto la sostanza.

Non è una questione di simpatia o antipatia personale. Non è nemmeno una battaglia ideologica. È una questione di dignità istituzionale. Perché l’Italia non “chiede” rispetto: lo esercita. O dovrebbe farlo.

Ed è qui che il quadro si fa più scomodo. Perché ogni volta che una leadership nazionale accetta di essere inserita in una dinamica di subordinazione – anche solo simbolica, anche solo comunicativa – non è solo il governo del momento a indebolirsi. È il Paese intero a perdere peso specifico.

La politica estera non è un palcoscenico per dimostrare fedeltà o vicinanza emotiva. È un terreno dove contano equilibrio, fermezza e reciprocità. E se si scivola nell’illusione che basti “esserci” o “essere graditi” per contare, allora sì: si rischia di implorare senza accorgersene, di sembrare piccoli anche quando non lo si è.

E forse la vera domanda, scomoda ma necessaria, è questa: l’Italia oggi sta parlando da protagonista o sta cercando conferme?

Perché tra il farsi ascoltare e il farsi compatire c’è tutta la differenza del mondo.

Implorare, fare pena, essere umiliati e offesi

Il existe une ligne extrêmement fine – et dangereuse – entre la diplomatie et la soumission. Une ligne qui, à en juger par certaines dynamiques récentes et par les récits circulant autour des échanges entre Donald Trump et Giorgia Meloni, semble avoir été franchie avec une légèreté qui laisse plus que quelques interrogations.

Les propos attribués à Trump – durs, provocateurs, et par endroits même humiliants dans le ton envers l’Italie et son leadership – ne sont pas seulement un épisode pittoresque de l’actualité internationale. Ils sont le thermomètre d’une relation déséquilibrée, dans laquelle la posture politique compte autant que les mots prononcés.

Et ici, la question n’est pas celle de la solidarité personnelle, qui reste un devoir lorsqu’une dirigeante est exposée à des attaques ou à des outrances rhétoriques. La solidarité doit toujours être exprimée, sans hésitation, envers une femme qui représente institutionnellement l’Italie. Mais la politique est autre chose. Et l’analyse politique ne peut pas s’arrêter à la surface émotionnelle.

Le nœud du problème réside entièrement dans la posture. Car un pays comme l’Italie, membre fondateur de l’Union européenne, doté d’une histoire diplomatique et industrielle de premier plan, ne peut se permettre d’osciller entre l’angoisse de plaire et la recherche de légitimation extérieure.

Lorsque la politique étrangère devient un exercice de rassurance envers le puissant du moment, lorsque le dialogue se transforme en attente d’approbation, lorsque le ton s’abaisse presque jusqu’à demander de l’indulgence, alors le problème n’est plus celui qui se trouve de l’autre côté de l’Atlantique. Le problème est la manière dont on se présente.

L’impression – qu’elle soit juste ou non, mais politiquement importante car perçue – est celle d’un leadership qui parfois court après la reconnaissance plutôt que d’affirmer une position. Et en diplomatie, la perception pèse autant que la substance.

Il ne s’agit ni de sympathie ni d’antipathie personnelle. Ce n’est même pas un débat idéologique. C’est une question de dignité institutionnelle. Car l’Italie ne “demande” pas le respect : elle l’exerce. Ou devrait l’exercer.

Et c’est là que le tableau devient plus inconfortable. Car chaque fois qu’un leadership national accepte d’être inséré dans une dynamique de subordination – même symbolique, même uniquement communicationnelle – ce n’est pas seulement le gouvernement du moment qui s’affaiblit. C’est tout le pays qui perd en poids spécifique.

La politique étrangère n’est pas une scène destinée à démontrer de la fidélité ou de la proximité émotionnelle. C’est un terrain où comptent l’équilibre, la fermeté et la réciprocité. Et si l’on glisse dans l’illusion qu’il suffit “d’être présent” ou “d’être apprécié” pour compter, alors oui : on risque d’implorer sans s’en rendre compte, de paraître petit même quand on ne l’est pas.

Et peut-être que la vraie question, inconfortable mais nécessaire, est celle-ci : l’Italie parle-t-elle aujourd’hui en protagoniste ou cherche-t-elle des confirmations ?

Car entre être entendu et être plaint, il y a tout un monde.