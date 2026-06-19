Giunta regionale tra memoria, taxi-bus e milioni, la politica dell'ordinaria amministrazione

Seduta ricca di delibere quella della Giunta regionale, chiamata a distribuire contributi, approvare programmi e aggiornare piani operativi. Un elenco corposo di provvedimenti che, come spesso accade, racconta più la normale amministrazione che una particolare visione politica. Del resto, quando si è in piena attività istituzionale, anche il taglio del nastro di una biblioteca o l'istituzione di un taxi-bus diventano tasselli del mosaico amministrativo.

Ad aprire i lavori è stata la Presidenza della Regione.

Le Gouvernement régional a octroyé une subvention d'un montant maximum de 671 euros en faveur de la Commune de Villeneuve afin de soutenir l'initiative de commémoration du maquisard Pierino Chanoux, héros de la Résistance valdôtaine. La cérémonie s'inscrit dans le cadre du 80ème Anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie et se déroulera le 16 octobre 2026.

Una cifra simbolica, ma dal forte valore storico, che testimonia come la memoria continui a trovare spazio anche nei provvedimenti amministrativi.

Sul fronte agricolo sono stati approvati i criteri e le modalità per consentire ai Consorzi di miglioramento fondiario e alle Consorterie di richiedere contributi destinati alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture agricole. Una misura attesa da un settore che, tra cambiamenti climatici e costi crescenti, continua ad avere bisogno di interventi strutturali oltre che di sostegno economico.

La cultura guarda invece agli anniversari.

La Giunta ha dato il via al programma "30 anni insieme. La storia continua - 30 ans ensemble. L'histoire continue", che celebrerà dal 10 al 12 settembre 2026 il trentennale della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta.

Le programme prévoit également les célébrations du 40ème anniversaire de la bibliothèque de Donnas ainsi que du 50ème anniversaire des bibliothèques de Châtillon et de Morgex, pour une dépense globale de 19.400 euros.

Una spesa contenuta per iniziative che valorizzano una rete bibliotecaria spesso poco appariscente ma fondamentale per la vita culturale della Valle.

Capitolo sanitario e sociale particolarmente ricco.

Via libera al contributo annuale di 120.000 euro destinato al Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta (CSV VDA – ODV), accompagnato dall'approvazione delle linee guida per il programma delle attività 2026, che dovrà essere sottoposto anche al parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Contestualmente è stato aggiornato il Piano operativo regionale relativo al PNRR – Missione 6 Salute, con gli interventi riguardanti la sanità territoriale, la telemedicina, l'innovazione e la digitalizzazione del servizio sanitario. Un passaggio tecnico, ma fondamentale per non perdere il passo con il cronoprogramma nazionale.

Sempre in ambito sociale è stata avviata la procedura di coprogettazione per individuare il soggetto del Terzo Settore che gestirà, insieme alla Regione, il Centro per le Famiglie nel periodo compreso tra il 1° agosto 2027 e il 31 luglio 2030, struttura destinata al sostegno della genitorialità e dell'inclusione sociale.

Sul fronte dei trasporti arriva invece una misura decisamente più concreta per residenti e turisti.

La Giunta ha istituito un servizio di taxi-bus estivo nei comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine, Chamois, Châtillon, Torgnon e Fontainemore, con collegamenti dedicati anche tra il parcheggio di Coumarial e il Lago Vargno.

Una soluzione pratica che prova a ridurre il traffico nei periodi di maggiore affluenza. Certo, qualcuno potrebbe osservare che in Valle d'Aosta ormai si inaugurano più servizi sperimentali che vere rivoluzioni della mobilità, ma anche i piccoli collegamenti, se funzionano, possono fare la differenza.

Lo sport riceve come sempre una quota consistente di finanziamenti.

Al Comité Sportif de la Vallée d'Aoste sono stati concessi 81.250 euro per l'organizzazione dell'11° Trofeo Valle d'Aosta Calcio – 4° Mc Lion Trophy, manifestazione internazionale inserita nel calendario della FIGC.

Al Torgnon Endurance A.S.D. vanno invece 72.537 euro per "Torgnon Chevaux 2026", manifestazione dedicata agli sport equestri con gare nazionali riconosciute dalla FISE.

Infine arriva il contributo economicamente più rilevante della seduta.

La Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon riceverà infatti il finanziamento annuale di 4.060.000 euro, destinato a sostenere le attività formative previste dalla legge regionale.

Una cifra importante che conferma quanto il turismo continui a rappresentare uno degli assi portanti delle politiche regionali.

Nel complesso, la seduta consegna l'immagine di una Giunta impegnata nella gestione capillare del territorio, tra cultura, agricoltura, sanità, volontariato e mobilità. Tante decisioni, molti contributi e una lunga serie di atti amministrativi che fanno funzionare la macchina pubblica. Resta però la sensazione che, accanto all'efficienza della quotidianità, la politica valdostana continui a rimandare le grandi scelte capaci di incidere davvero sul futuro della regione. Governare significa anche distribuire risorse; indicare una direzione, però, è tutta un'altra storia.