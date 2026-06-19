Ben-essere a Doues: salute, cultura e turismo lento tra Allein e Ollomont

Un progetto di valle per vivere la montagna come esperienza di cura
Tra le tre comunità di Doues, Allein e Ollomont nasce un’idea semplice ma ambiziosa: trasformare l’estate in un percorso continuo di benessere.
Non una sequenza di eventi isolati, ma una rete diffusa che coinvolge borghi, chiese, lavatoi, alpeggi, anfiteatri e sentieri. Luoghi quotidiani che diventano spazi culturali e di incontro.
Il senso è chiaro: la montagna non solo come scenario turistico, ma come ambiente vivo, da attraversare lentamente, ascoltare e condividere.
Salute e prevenzione: la montagna che si prende cura delle persone
19 luglio – Doues | “Agisci in fretta, l’ictus non aspetta”
Nella Sala polivalente di Doues arriva una delle iniziative più rilevanti del programma: una giornata gratuita di prevenzione contro l’ictus, realizzata con la collaborazione di A.L.I.Ce. Valle d’Aosta e specialisti del San Raffaele di Milano.
Controlli gratuiti su:
- glicemia
- colesterolo
- pressione
- ecocolordoppler carotideo
Un intervento concreto di sanità pubblica “di prossimità”, che porta la medicina specialistica direttamente nei territori alpini.
25 luglio – Doues | Giornata della Salute
Al Padiglione delle Manifestazioni, doppio appuntamento su alimentazione e prevenzione:
- “I cibi che fanno male” – Prof. Sergio Chiesa
- “Il metodo Seignalet” – Dott. Alessandro Scorba
Il tema è diretto: il cibo come alleato o nemico della salute quotidiana.
Doues
8 agosto – Doues | Cuore e sport in quota
Conferenza della cardiologa Giulia Domenchini:
“Passo dopo passo: la risposta cardiovascolare nel trail e nell’ultra trail d’alta quota”
Un incontro molto attuale per chi vive la montagna tra escursionismo, corsa e attività outdoor.
Benessere corporeo, natura e pratiche olistiche
13 agosto – Doues | Bagni di Gong
Un’esperienza sonora di rilassamento profondo guidata da Eva Salzi Puttini: vibrazioni, ascolto e immersione sensoriale.
22 agosto – Alpe Le Vorbé | Benessere somatico e arte
Un evento che mescola:
- Metodo Feldenkrais
- musica dal vivo (flauto di Dora Strukan Garrone)
- letture poetiche di Umberto Druschovic
Un tramonto costruito come esperienza di consapevolezza tra corpo e paesaggio.
Ollomont ph sito web Rava
5–6 settembre – Ollomont e Doues | Tai Chi e roccia
Tra Ollomont e Doues il tema diventa equilibrio:
- conferenza con Giuseppe “Popi” Miotti
- pratica di Tai Chi al campo sportivo
- arrampicata assistita alla falesia di Prabaz
Una proposta che unisce movimento lento e verticalità alpina.
Cultura, tradizioni e identità locali
4–5 luglio – Doues | Sagra della Polenta
Uno degli appuntamenti più identitari: cucina di comunità, convivialità e tradizione rurale.
11 luglio – Doues | Tra Vette e Voci – Armonie d’Acqua
Evento itinerante tra suoni, cori e luoghi simbolici del paese.
Con la guida dello storico Ezio Emerico Gerbore, il percorso racconta:
- lavatoi
- fontane
- memoria dell’acqua nei villaggi alpini
Un vero viaggio culturale dentro il paesaggio.
9 agosto – Doues | Mercatino Radici e Saperi
Centro storico animato da:
- artigianato locale
- agricoltura di montagna
- antichi mestieri
- prodotti del territorio
Una vetrina della filiera corta e della cultura materiale alpina.
14–16 agosto – Doues | Tradizione e comunità
- Serata Mariana nella Chiesa di San Biagio
- Bataille des Reines a Champillon
Due momenti simbolici della cultura religiosa e rurale valdostana.
Musica, teatro e cinema sotto le stelle
2–17 agosto – Doues e frazioni | Combin en Musique
Il festival attraversa il territorio con:
- “Frutti Banditi” della Bandarotta Fraudolenta
- Concerto all’alba a Champillon
- “Improbable Folk” a Meylan
Teatro per famiglie – Doues
All’anfiteatro:
- “Il Piccolo Principe” – 19 luglio
- “Aladdin” – 2 agosto
Produzioni dell’Accademia dello Spettacolo di Torino.
Rassegna cinema – La Montagna che Resiste
Allein ph sito web Rava
Tra Allein, Ollomont e Doues:
- Il vento fa il suo giro
- Wild Life
- Fino alle montagne
- Resina
- Oltre il confine
Un racconto cinematografico della montagna contemporanea.
Cammini e paesaggi sonori
16 agosto – Doues | Il suono dei tuoi passi
Passeggiata sensoriale lungo il Ru Menouve tra musica dal vivo e ascolto del paesaggio.
Un’esperienza che sintetizza perfettamente il senso dell’intero progetto: camminare, ascoltare, rallentare.
Il progetto BEN-ESSERE – BIEN-ÊTRE non è solo un cartellone estivo.
È un tentativo concreto di rimettere insieme:
- salute e prevenzione
- cultura e identità
- turismo e lentezza
- comunità e territorio
Doues, Allein e Ollomont si propongono così come laboratorio di un turismo diverso: meno consumo, più esperienza; meno fretta, più relazione.
E in fondo è questa la vera scommessa: far diventare la montagna non solo un luogo da visitare, ma un luogo da abitare, anche solo per un’estate.