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ATTUALITÀ | 19 giugno 2026, 16:05

Ben-essere a Doues: salute, cultura e turismo lento tra Allein e Ollomont

Un’estate diffusa tra Doues, Allein e Ollomont dentro il progetto BEN-ESSERE – BIEN-ÊTRE: un calendario condiviso che unisce prevenzione sanitaria, attività olistiche, cultura, musica, cinema, tradizioni e cammini alpini. Da giugno a settembre la montagna diventa spazio di cura e relazione, con un’offerta che punta su turismo lento, comunità e valorizzazione del paesaggio del Grand Combin

Gran Combin

Gran Combin

Un progetto di valle per vivere la montagna come esperienza di cura

Tra le tre comunità di Doues, Allein e Ollomont nasce un’idea semplice ma ambiziosa: trasformare l’estate in un percorso continuo di benessere.

Non una sequenza di eventi isolati, ma una rete diffusa che coinvolge borghi, chiese, lavatoi, alpeggi, anfiteatri e sentieri. Luoghi quotidiani che diventano spazi culturali e di incontro.

Il senso è chiaro: la montagna non solo come scenario turistico, ma come ambiente vivo, da attraversare lentamente, ascoltare e condividere.

Salute e prevenzione: la montagna che si prende cura delle persone

19 luglio – Doues | “Agisci in fretta, l’ictus non aspetta”

Nella Sala polivalente di Doues arriva una delle iniziative più rilevanti del programma: una giornata gratuita di prevenzione contro l’ictus, realizzata con la collaborazione di A.L.I.Ce. Valle d’Aosta e specialisti del San Raffaele di Milano.

Controlli gratuiti su:

  • glicemia
  • colesterolo
  • pressione
  • ecocolordoppler carotideo

Un intervento concreto di sanità pubblica “di prossimità”, che porta la medicina specialistica direttamente nei territori alpini.

25 luglio – Doues | Giornata della Salute

Al Padiglione delle Manifestazioni, doppio appuntamento su alimentazione e prevenzione:

  • “I cibi che fanno male” – Prof. Sergio Chiesa
  • “Il metodo Seignalet” – Dott. Alessandro Scorba

Il tema è diretto: il cibo come alleato o nemico della salute quotidiana.

Doues

8 agosto – Doues | Cuore e sport in quota

Conferenza della cardiologa Giulia Domenchini:

“Passo dopo passo: la risposta cardiovascolare nel trail e nell’ultra trail d’alta quota”

Un incontro molto attuale per chi vive la montagna tra escursionismo, corsa e attività outdoor.

Benessere corporeo, natura e pratiche olistiche

13 agosto – Doues | Bagni di Gong

Un’esperienza sonora di rilassamento profondo guidata da Eva Salzi Puttini: vibrazioni, ascolto e immersione sensoriale.

22 agosto – Alpe Le Vorbé | Benessere somatico e arte

Un evento che mescola:

  • Metodo Feldenkrais
  • musica dal vivo (flauto di Dora Strukan Garrone)
  • letture poetiche di Umberto Druschovic

Un tramonto costruito come esperienza di consapevolezza tra corpo e paesaggio.

Ollomont ph sito web Rava

5–6 settembre – Ollomont e Doues | Tai Chi e roccia

Tra Ollomont e Doues il tema diventa equilibrio:

  • conferenza con Giuseppe “Popi” Miotti
  • pratica di Tai Chi al campo sportivo
  • arrampicata assistita alla falesia di Prabaz

Una proposta che unisce movimento lento e verticalità alpina.

Cultura, tradizioni e identità locali

4–5 luglio – Doues | Sagra della Polenta

Uno degli appuntamenti più identitari: cucina di comunità, convivialità e tradizione rurale.

11 luglio – Doues | Tra Vette e Voci – Armonie d’Acqua

Evento itinerante tra suoni, cori e luoghi simbolici del paese.

Con la guida dello storico Ezio Emerico Gerbore, il percorso racconta:

  • lavatoi
  • fontane
  • memoria dell’acqua nei villaggi alpini

Un vero viaggio culturale dentro il paesaggio.

9 agosto – Doues | Mercatino Radici e Saperi

Centro storico animato da:

  • artigianato locale
  • agricoltura di montagna
  • antichi mestieri
  • prodotti del territorio

Una vetrina della filiera corta e della cultura materiale alpina.

14–16 agosto – Doues | Tradizione e comunità

  • Serata Mariana nella Chiesa di San Biagio
  • Bataille des Reines a Champillon

Due momenti simbolici della cultura religiosa e rurale valdostana.

Musica, teatro e cinema sotto le stelle

2–17 agosto – Doues e frazioni | Combin en Musique

Il festival attraversa il territorio con:

  • “Frutti Banditi” della Bandarotta Fraudolenta
  • Concerto all’alba a Champillon
  • “Improbable Folk” a Meylan

Teatro per famiglie – Doues

All’anfiteatro:

  • “Il Piccolo Principe” – 19 luglio
  • “Aladdin” – 2 agosto

Produzioni dell’Accademia dello Spettacolo di Torino.

Rassegna cinema – La Montagna che Resiste

Allein ph sito web Rava

Tra Allein, Ollomont e Doues:

  • Il vento fa il suo giro
  • Wild Life
  • Fino alle montagne
  • Resina
  • Oltre il confine

Un racconto cinematografico della montagna contemporanea.

Cammini e paesaggi sonori

16 agosto – Doues | Il suono dei tuoi passi

Passeggiata sensoriale lungo il Ru Menouve tra musica dal vivo e ascolto del paesaggio.

Un’esperienza che sintetizza perfettamente il senso dell’intero progetto: camminare, ascoltare, rallentare.

Il progetto BEN-ESSERE – BIEN-ÊTRE non è solo un cartellone estivo.

È un tentativo concreto di rimettere insieme:

  • salute e prevenzione
  • cultura e identità
  • turismo e lentezza
  • comunità e territorio

Doues, Allein e Ollomont si propongono così come laboratorio di un turismo diverso: meno consumo, più esperienza; meno fretta, più relazione.

E in fondo è questa la vera scommessa: far diventare la montagna non solo un luogo da visitare, ma un luogo da abitare, anche solo per un’estate.

red

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