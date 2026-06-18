Maturità, il vero esame è diventare cittadini consapevoli

Con il suono della prima campanella degli Esami di Stato prende ufficialmente il via uno dei passaggi più significativi nella vita di migliaia di ragazze e ragazzi italiani. Un momento atteso, temuto, preparato per anni e che, ancora oggi, conserva un forte valore simbolico: quello del passaggio dall'adolescenza a una nuova stagione fatta di scelte, responsabilità e consapevolezza.

A ricordarlo è il professor Romano Pesavento, presidente del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, che ha voluto rivolgere ai maturandi un messaggio intenso, lontano dalle formule di circostanza e capace di restituire all'Esame di Stato il suo significato più autentico.

«L'Esame di Stato non rappresenta semplicemente la conclusione di un ciclo di studi, ma costituisce un'occasione per riconoscere il cammino di crescita compiuto negli anni della scuola, durante i quali ciascuno ha costruito non soltanto competenze disciplinari, ma anche la propria identità culturale, etica e relazionale.»

Parole che riportano al centro il vero ruolo della scuola. Non soltanto un luogo dove accumulare nozioni, ma un laboratorio permanente di formazione della persona. In un'epoca caratterizzata da una quantità pressoché infinita di informazioni, distinguere ciò che è vero da ciò che è manipolato è diventata forse la competenza più importante che un giovane possa acquisire.

«Viviamo in un tempo attraversato da trasformazioni profonde, nel quale l'accesso alle informazioni è immediato, mentre diventa sempre più difficile distinguere ciò che è fondato da ciò che è soltanto apparente.»

È proprio qui che la scuola assume una funzione decisiva. Secondo Pesavento, il suo compito non è limitarsi alla trasmissione del sapere, ma educare cittadini capaci di esercitare il pensiero critico, confrontarsi con idee diverse e riconoscere nella dignità della persona il fondamento della convivenza democratica.

Un messaggio quanto mai attuale in un contesto sociale nel quale spesso prevalgono la velocità dei giudizi, la superficialità dei social network e la difficoltà di approfondire i problemi. Per questo la maturità non coincide con la capacità di ricordare una data o una formula, ma con quella di collegare conoscenze, interpretare la realtà e formulare giudizi autonomi.

«La maturità non coincide con la semplice dimostrazione di quanto si ricorda, ma con la capacità di attribuire significato alle conoscenze, di collegare esperienze differenti, di formulare giudizi autonomi e di affrontare la complessità senza rinunciare alla ricerca della verità.»

Un richiamo che restituisce valore anche all'emozione che accompagna ogni esame. Ansia e tensione non sono segni di debolezza, ma la naturale conseguenza dell'importanza attribuita a un traguardo conquistato con anni di studio e sacrificio. Tuttavia, avverte il presidente del Coordinamento, nessuna prova può racchiudere l'intera ricchezza di una persona.

«Nessun esame è in grado di racchiudere il valore di una persona, né di misurare integralmente il patrimonio di esperienze, sensibilità, intuizioni e capacità maturato nel tempo.»

È forse questo il passaggio più significativo dell'intero messaggio. In una società spesso ossessionata dalla valutazione e dalla performance, ricordare che un voto non definisce il valore umano di uno studente rappresenta un'affermazione di grande forza educativa.

Allo stesso modo viene restituito un significato positivo anche all'errore, troppo spesso vissuto come un fallimento anziché come una preziosa occasione di crescita.

«L'errore, quando viene riconosciuto e compreso, non rappresenta una sconfitta, ma una delle forme più autentiche dell'apprendimento.»

Un concetto che richiama il senso più profondo dell'educazione: imparare significa mettersi continuamente in discussione, accettare i propri limiti, trasformare ogni difficoltà in esperienza e continuare a crescere ben oltre il conseguimento del diploma.

Il messaggio del Coordinamento Nazionale Docenti si estende poi a tutti coloro che quotidianamente rendono possibile il percorso scolastico: dirigenti, insegnanti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e famiglie, protagonisti spesso silenziosi ma fondamentali nella costruzione del futuro delle nuove generazioni.

Infine arriva l'augurio rivolto ai maturandi, forse il più bello e il più importante. Non fermarsi al voto finale, ma considerare l'esame come il punto di partenza di un cammino nel quale conoscenza, libertà, responsabilità e rispetto dei diritti umani diventino strumenti concreti per costruire una società più giusta e inclusiva.

«La vera maturità comincia quando il sapere si trasforma in coscienza critica, quando la libertà diventa responsabilità e quando ciascuno sceglie di utilizzare le proprie competenze per contribuire alla costruzione di una società più giusta, inclusiva e rispettosa della dignità di ogni essere umano.»

Parole che suonano come una lezione destinata non soltanto ai maturandi, ma all'intero Paese. Perché la scuola continua a rappresentare uno dei pochi luoghi nei quali si forma il futuro della democrazia. E se il diploma certifica il termine di un percorso scolastico, è la capacità di continuare ad apprendere, di rispettare gli altri e di esercitare il pensiero critico che misura davvero il grado di maturità di una persona.