Cordoglio unanime per Carlo Curtaz: la Valle d'Aosta saluta un protagonista della vita pubblica

La morte di Carlo Curtaz continua a raccogliere testimonianze di stima e riconoscenza da parte delle istituzioni e del mondo politico e sociale valdostano. Uomo di legge, già consigliere regionale e comunale, scrittore e protagonista del dibattito pubblico, Curtaz viene ricordato come una figura autorevole, capace di coniugare competenza, passione civile e profondo senso delle istituzioni. Di seguito i messaggi di cordoglio diffusi nelle ultime ore.

Franco Manes: «La Valle d'Aosta perde una voce colta e autorevole»

«La morte di Carlo Curtaz mi colpisce e mi addolora profondamente. Ho sempre avuto per lui una stima sincera, nata dal riconoscimento della sua grande preparazione, della sua cultura vasta e della sua capacità di affrontare ogni tema con serietà, misura e profondità».

Così il deputato valdostano Franco Manes ricorda Carlo Curtaz, avvocato, già consigliere regionale e figura significativa della vita pubblica valdostana.

«Curtaz era un uomo chiaramente radicato nella cultura progressista, che ha interpretato con rigore, spirito critico e attenzione alla giustizia sociale. Il suo impegno politico non era mai superficiale: nasceva da convinzioni profonde, da studio e da un'autentica passione civile».

Manes sottolinea anche la qualità del confronto con lui: «Carlo era una persona con cui il dialogo non era mai banale. Sapeva argomentare, ascoltare, leggere la complessità delle situazioni senza semplificazioni facili. Anche da posizioni diverse, il confronto con lui lasciava sempre qualcosa: una riflessione, una domanda, uno sguardo più ampio sulle cose».

«Alla sua famiglia e a chi gli è stato vicino rivolgo le mie più sentite condoglianze. Con Carlo Curtaz la Valle d'Aosta perde una voce libera, colta e profondamente preparata, capace di dare qualità al dibattito pubblico e dignità al confronto politico».

Il cordoglio della Città di Aosta

Il sindaco Raffaele Rocco, la Giunta e l'Amministrazione comunale hanno espresso, a nome della Città di Aosta, profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Curtaz.

Nel corso della sua esperienza pubblica Curtaz ha ricoperto l'incarico di consigliere comunale dal 15 giugno 2010 al 31 maggio 2015 nelle file di ALPE, assumendo anche il ruolo di capogruppo.

«Avvocato, amministratore e uomo delle istituzioni, Carlo Curtaz ha attraversato la vita pubblica cittadina con passione civile, competenza e senso di responsabilità, lasciando il ricordo di una presenza seria, attenta e profondamente legata alla comunità», si legge nella nota del Comune.

L'Amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia e dei suoi cari, ricordando il servizio prestato da Curtaz nelle istituzioni cittadine e rivolgendo le più sincere condoglianze.

La CGIL Valle d'Aosta: «Un punto di riferimento per la partecipazione democratica»

Anche la CGIL Valle d'Aosta ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Carlo Curtaz, definendolo «una figura di grande rilievo nella vita civile, sociale e politica della nostra comunità».

Il sindacato ricorda come, nel corso della sua lunga attività professionale e pubblica, Curtaz si sia distinto «per competenza, passione e costante impegno a favore della partecipazione democratica, del confronto delle idee e della tutela dei principi costituzionali».

La CGIL sottolinea inoltre il contributo offerto negli ultimi mesi alla campagna per il Comitato valdostano per il No al referendum sulla riforma della giustizia, mettendo a disposizione le proprie competenze giuridiche «per alimentare un dibattito pubblico serio, informato e rispettoso».

Alla famiglia, agli amici e a quanti hanno condiviso con lui percorsi professionali, politici e associativi, la CGIL rivolge le più sincere condoglianze.

Alleanza Verdi e Sinistra: sospese le iniziative pubbliche

Alleanza Verdi e Sinistra Valle d'Aosta esprime il più profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Carlo Curtaz, ricordandolo come avvocato, scrittore ed esponente di rilievo della politica valdostana.

Nel messaggio viene ripercorsa la sua lunga attività pubblica e istituzionale, dall'impegno associativo a Gressan ai due mandati in Consiglio regionale, evidenziandone la capacità di analisi, le qualità di scrittore e il contributo offerto al dibattito democratico valdostano anche dopo il pensionamento, in particolare durante la recente campagna referendaria sulla giustizia.

Il movimento si stringe attorno alla famiglia, rivolgendo un pensiero particolare alla moglie Antonella e alle figlie Chérie e Cécile, condividendo il dolore dell'intera comunità valdostana.

In segno di rispetto, Alleanza Verdi e Sinistra ha inoltre annunciato la sospensione di tutte le iniziative politiche pubbliche previste nei prossimi tre giorni, rinviando a data da destinarsi anche l'incontro sulle concessioni idroelettriche in programma venerdì 19 giugno.

«Il ricordo dell'impegno istituzionale e umano di Carlo resterà patrimonio della nostra comunità e motivo di riflessione sul valore del servizio pubblico, della partecipazione democratica e dell'impegno al servizio del bene comune», conclude la nota.