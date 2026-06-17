Non solo aiuti alimentari: il Banco Alimentare insegna a mangiare meglio per vivere meglio

Mangiare è un gesto quotidiano, ma alimentarsi in modo corretto rappresenta una delle più efficaci forme di prevenzione per la salute. Eppure, tra ritmi frenetici, informazioni spesso contraddittorie e difficoltà economiche che interessano un numero crescente di famiglie, scegliere cosa portare in tavola non è sempre semplice. Per questo motivo cresce l'importanza delle iniziative che uniscono solidarietà, educazione e benessere.

Con questo spirito il Banco Alimentare della Valle d'Aosta organizza una serata aperta a tutta la popolazione dedicata all'alimentazione consapevole. L'appuntamento è fissato per venerdì 19 giugno, alle 20.30, nella sala conferenze della Biblioteca Ida Desandré, in viale Europa ad Aosta.

Ospite dell'incontro sarà la dottoressa Caterina Ciancamerla, biologa nutrizionista, che accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato ai principi della corretta alimentazione, illustrando come scelte alimentari equilibrate possano contribuire concretamente al benessere quotidiano, alla prevenzione di numerose patologie croniche e al miglioramento della qualità della vita.

L'iniziativa va oltre il semplice momento divulgativo. Si inserisce infatti nelle cosiddette "misure di accompagnamento" che il Banco Alimentare ha sviluppato negli ultimi anni per sostenere non solo chi si trova in condizioni di fragilità economica, ma anche il suo percorso di crescita personale e di inclusione sociale. Un approccio che considera il cibo non soltanto come risposta a un bisogno primario, ma anche come occasione di educazione, autonomia e consapevolezza.

«Non vogliamo limitarci a distribuire alimenti - spiega la presidente Marinella Ciarlo -. Desideriamo offrire alle persone strumenti che possano migliorare concretamente la loro qualità della vita. Una corretta alimentazione rappresenta un investimento sulla salute e sulla dignità di ciascuno».

La presidente sottolinea inoltre come l'incontro sia rivolto indistintamente a tutta la cittadinanza: «Abbiamo scelto di aprire questa serata a tutti perché il tema della nutrizione riguarda ogni fascia della popolazione. Mangiare bene significa prendersi cura di sé, prevenire molte malattie e imparare a valorizzare anche gli alimenti più semplici, evitando sprechi».

Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha evidenziato sempre più chiaramente il legame tra alimentazione e salute. Una dieta equilibrata, ricca di frutta, verdura, cereali integrali e legumi, associata a uno stile di vita attivo, contribuisce infatti a ridurre il rischio di obesità, diabete, malattie cardiovascolari e numerose altre patologie croniche. Al tempo stesso, imparare a gestire la spesa e utilizzare correttamente gli alimenti disponibili permette anche di limitare gli sprechi alimentari, un problema che continua a interessare milioni di tonnellate di cibo ogni anno.

L'incontro rappresenta quindi un'occasione non soltanto per acquisire consigli pratici da applicare nella vita di tutti i giorni, ma anche per conoscere da vicino il lavoro svolto dal Banco Alimentare valdostano, da anni impegnato nel recupero delle eccedenze alimentari e nel sostegno alle persone in difficoltà attraverso una rete di associazioni ed enti del territorio.

Una serata che mette insieme solidarietà, prevenzione e cultura del cibo, ricordando che nutrirsi bene significa anche costruire una comunità più sana, consapevole e inclusiva.