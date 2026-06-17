"Io devo solo dipingere": Ivan Marsiglio protagonista alla Lilium Art Gallery

C'è chi rincorre la notorietà e chi, invece, ha sempre lasciato parlare le proprie opere. Appartiene a questa seconda categoria Ivan Marsiglio, artista nato a Venaria Reale nel 1947 e residente da molti anni in Liguria, protagonista della nuova esposizione della Lilium Art Gallery di Perosa Argentina.

La mostra personale, significativamente intitolata "Io devo solo dipingere", sarà inaugurata sabato 20 giugno alle ore 17 e rappresenta uno degli appuntamenti più significativi con cui la galleria festeggia il terzo anno della propria attività, confermandosi come uno dei punti di riferimento culturali della Val Chisone.

Il titolo dell'esposizione nasce da una frase pronunciata dallo stesso Marsiglio, artista schivo e lontano dai riflettori, che ha sempre considerato la pittura l'unico vero linguaggio attraverso cui raccontarsi. Una dichiarazione che racchiude un'intera esistenza dedicata all'arte e alla ricerca espressiva.

L'iniziativa porta anche una forte componente affettiva. A volerla è stato infatti il nipote, Giacinto Russo, residente a San Secondo di Pinerolo, che ha deciso di rendere omaggio allo zio selezionando un percorso espositivo composto prevalentemente da opere informali realizzate nel corso di oltre cinquant'anni di attività artistica.

I visitatori potranno così immergersi in un viaggio fatto di colore, materia e gesto pittorico, dove ogni tela racconta una ricerca libera da mode e compromessi. Un percorso apparentemente silenzioso, ma capace di lasciare un segno profondo. Non è un caso che una delle opere realizzate da Marsiglio negli anni Novanta sia entrata a far parte delle collezioni del Museum of Modern Art di New York, uno dei più prestigiosi musei d'arte contemporanea del mondo.

L'inaugurazione sarà anche un momento di festa. Al termine della presentazione sarà infatti offerto un aperitivo conviviale per brindare insieme ai tre anni della Lilium Art Gallery, salutare l'arrivo dell'estate e presentare i numerosi progetti che caratterizzeranno il calendario espositivo dei prossimi mesi.

E il programma estivo si annuncia particolarmente ricco.

Il 18 luglio sarà inaugurato a Perrero, in Val Germanasca, il suggestivo "Giardino dell'Arte", realizzato con Spazio Campana. Un luogo immerso nel verde dedicato alla memoria del giovane artista Gabriele Campana, scomparso prematuramente, che ospiterà installazioni artistiche permanenti pensate come spazio di incontro e riflessione.

Sempre a luglio troverà spazio la mostra fotografica "1946-2026. Ottant'anni dal primo voto delle donne", realizzata in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, mentre il 31 luglio sarà la volta di "Venice", esposizione firmata dagli artisti Diego Scursatone e Vanessa Genre.

Ad agosto tornerà invece uno degli appuntamenti più attesi: la terza edizione del Concorso d'Arte Gabriele Campana, ospitato all'interno del Forte di Fenestrelle. L'inaugurazione è prevista per il 2 agosto con una giornata dedicata alla pittura estemporanea, mentre la premiazione si svolgerà il 30 agosto.

Accanto alle esposizioni, continua anche l'impegno sociale della Lilium. Per tutto il mese di luglio i volontari saranno infatti coinvolti nel progetto artistico dedicato ai ragazzi dell'Estate Ciak, organizzato insieme all'oratorio di Perosa Argentina, che quest'anno svilupperà un laboratorio ispirato a Pinocchio.

Un'attività intensa che conferma come la Lilium Art Gallery non sia soltanto uno spazio espositivo, ma un laboratorio culturale capace di coinvolgere artisti, famiglie, giovani e visitatori, contribuendo a rendere ancora più vivace l'estate della Val Chisone e della Val Germanasca.

L'appuntamento con la mostra di Ivan Marsiglio è quindi fissato per sabato 20 giugno alle ore 17, nei locali della Lilium Art Gallery di via Roma 55 a Perosa Argentina. L'esposizione resterà aperta fino al 28 giugno con ingresso libero, offrendo l'occasione di scoprire un artista che ha scelto di affidare tutta la propria storia a un gesto semplice quanto autentico: continuare, giorno dopo giorno, a dipingere.