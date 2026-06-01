Crisi idrica in Valle d’Aosta, portate giù del 50% e agricoltura sotto pressione: l’Osservatorio accelera il monitoraggio

La fotografia che arriva dalla riunione dell’Osservatorio regionale sulla crisi idrica non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche. Il quadro è quello di una stagione che sta mettendo sotto stress l’intero sistema idrico valdostano, tra anomalie climatiche, consumi agricoli e tenuta delle infrastrutture.

L’incontro, coordinato dagli assessori regionali alle opere pubbliche e ambiente, Davide Sapinet e all’agricoltura e risorse naturali Speranza Girod, ha visto anche la presenza dell’assessore allo sviluppo economico Luigi Bertschy, insieme a dirigenti regionali e rappresentanti di CPEL, ARPA Valle d'Aosta, CVA e BIM Valle d'Aosta.

Il dato di partenza è netto. Come è stato evidenziato nel corso della riunione, “le precipitazioni degli ultimi due mesi sono state del 50% sotto la media storica”, mentre le temperature “negli ultimi tre mesi risultano superiori di circa 1 grado rispetto alla media”, con punte fino a 2,9 gradi nell’ultimo mese. Un’anomalia che si riflette direttamente sui corsi d’acqua: “le portate risultano ridotte di circa il 50% rispetto alla media storica del mese di giugno”.

Nel confronto tecnico, basato sui dati del Centro Funzionale Regionale, di ARPA Valle d'Aosta e della Fondazione CIMA, è stato sottolineato come il trend climatico non sia episodico ma strutturale almeno per questa fase stagionale. Non a caso, dagli uffici regionali filtra una lettura prudente ma preoccupata: “non siamo davanti a un’emergenza improvvisa, ma a una condizione che rischia di aggravarsi nelle prossime settimane”.

L’assessore Davide Sapinet ha insistito sul profilo preventivo dell’azione regionale: “la convocazione dell’Osservatorio testimonia l’attenzione con la quale il Governo regionale intende monitorare la situazione e prepararsi all’adozione delle misure che si renderanno necessarie”. E ancora: “molto lavoro è stato fatto negli ultimi anni in sede di programmazione e sostegno alle infrastrutture, in particolare con il BIM Valle d’Aosta per la rete degli acquedotti”. Ma il passaggio politicamente più rilevante riguarda l’immediato: “ciò che preoccupa maggiormente è la situazione che si potrebbe creare tra 2/3 settimane”.

Sul fronte agricolo, la valutazione dell’assessora Speranza Girod è ancora più concreta e radicata nel territorio. “L’emergenza idrica desta preoccupazione per le possibili ripercussioni sul comparto agricolo e zootecnico”, ha spiegato, evidenziando come “in alcune zone si registri una riduzione della produzione di foraggio stimata intorno al 40%”. Un dato che non resta astratto, ma si traduce in scenari operativi: “qualora la situazione non dovesse migliorare, vi è il rischio di una demonticazione anticipata del bestiame dagli alpeggi”. E poi il passaggio sugli enti locali: “anche i Consorzi di miglioramento fondiario stanno affrontando crescenti difficoltà nella gestione irrigua”.

Nel mezzo, il ruolo del coordinamento tecnico emerge come elemento chiave. Dalla riunione è passato il messaggio che l’Osservatorio non sarà un organismo formale, ma uno strumento operativo permanente: “avrà un ruolo importante per favorire il coordinamento tra i diversi assessorati e gli enti competenti”, è stato ribadito in chiusura congiunta dagli assessori, “con l’obiettivo di individuare scelte tecniche e politiche mirate e lungimiranti nel rispetto delle esigenze delle comunità e delle attività produttive”.

La riunione ha messo in evidenza anche la dimensione economica della crisi, con possibili ricadute su produzione agricola, gestione dell’acqua potabile e sistemi irrigui locali, oltre che sull’equilibrio tra uso energetico e risorsa idrica, tema che coinvolge direttamente anche la presenza di CVA.

Il punto politico, al di là dei dati, è uno: la Valle d’Aosta entra in una fase in cui la gestione dell’acqua non è più soltanto una questione tecnica o stagionale, ma un elemento strutturale di governo del territorio. La finestra temporale indicata — poche settimane — diventa così decisiva per capire se si sarà ancora nel campo della prevenzione o già dentro una gestione emergenziale.

E proprio qui si gioca il passaggio più delicato: la capacità di tenere insieme istituzioni, enti tecnici e comparti produttivi in un quadro climatico che non accenna a normalizzarsi. Perché la crisi idrica, più che un evento isolato, si sta sempre più configurando come una condizione ricorrente con cui la politica regionale dovrà imparare a convivere e decidere.