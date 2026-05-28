Ucraina, il Papa: la guerra non risolve i problemi, ma li aggrava

Nel corso dell’udienza generale di ieri, il pensiero di Leone XIV è tornato con forza sulla situazione in Ucraina, soprattutto alla luce della “forte intensificazione” del conflitto nelle ultime ore. Un richiamo che non è solo diplomatico o di circostanza, ma che si inserisce in una linea ormai costante di attenzione verso le guerre in corso, con un accento particolare sulla sofferenza dei civili.

Il Pontefice ha espresso vicinanza a tutte le persone colpite dai recenti attacchi, ribadendo un concetto che ha il peso di una sintesi morale molto netta: la guerra non risolve i problemi, li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica sofferenza e odio. E quando cadono missili e droni non crollano solo edifici e infrastrutture, ma anche le speranze delle persone, soprattutto di chi vive già in condizioni di estrema fragilità.

Il riferimento è diretto a una situazione che continua a peggiorare sul terreno, con nuovi attacchi, civili coinvolti e un bilancio umano che si aggiorna di giorno in giorno. Le ultime notizie parlano di vittime nella regione di Donetsk e di pesanti bombardamenti anche su Kyiv, con un uso massiccio di droni e missili e un numero elevato di intercettazioni, ma anche di colpi andati a segno in diverse aree del Paese. Un conflitto che, a distanza di anni, non mostra segnali di rallentamento ma anzi fasi cicliche di ulteriore escalation.

Il Papa ha allargato lo sguardo anche ad altri scenari di guerra, richiamando l’attenzione sulla Striscia di Gaza, dove la popolazione continua a vivere in condizioni drammatiche e con bisogni umanitari urgenti. Ha chiesto che si lavori per aiutare chi soffre e per rispettare i diritti umani, soprattutto nelle fasi successive ai conflitti, quando si apre il tema della ricostruzione e della sopravvivenza quotidiana.

Nel saluto ai fedeli di diverse lingue, il Pontefice ha rivolto un pensiero particolare al Libano, anch’esso segnato da tensioni e instabilità, invitando a una riflessione spirituale e comunitaria che rafforzi la coesione ecclesiale e la partecipazione dei fedeli. Non sono mancati i saluti ai gruppi presenti all’udienza, con un’attenzione anche alla dimensione più quotidiana e pastorale della Chiesa.

Un passaggio significativo è arrivato anche rivolgendosi ai fedeli polacchi, con il richiamo alla Festa della Mamma e un ringraziamento alle madri per il loro ruolo nella trasmissione della vita e dei valori fondamentali. Un messaggio che si intreccia con la consueta enfasi sulla tutela della vita in tutte le sue fasi.

Infine, il Papa ha salutato le persone consacrate presenti, incoraggiandole a rinnovare il fervore della propria vocazione e a rafforzare la missione delle comunità religiose. Un invito che si inserisce in una visione più ampia della vita ecclesiale come servizio e testimonianza.

A chiudere, un’immagine che resta centrale in tutto il discorso: in un mondo attraversato da conflitti multipli, la guerra continua a essere descritta non come soluzione, ma come moltiplicatore di ferite. E l’appello alla pace, affidato anche alla protezione mariana, si conferma come uno dei fili costanti del pontificato.