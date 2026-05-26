L’Intelligenza artificiale entra nel magistero: la nuova enciclica di Leone XIV apre il dibattito globale

La prima cosa che viene da pensare è semplice: quando una tecnologia smette di essere “solo tecnologia” e diventa tema di coscienza collettiva, vuol dire che ha già cambiato il mondo. E l’intelligenza artificiale, oggi, è esattamente lì.

Ieri mattina, nell’Aula del Sinodo in Vaticano, la presentazione della prima Enciclica di Leone XIV ha segnato un passaggio che va oltre il rito ecclesiastico. Il documento, interamente dedicato all’IA, non è solo un testo dottrinale: è un tentativo esplicito di entrare dentro una trasformazione che riguarda lavoro, relazioni, potere e persino la definizione di cosa significhi essere umani.

L’evento ha avuto un taglio quasi “da summit internazionale”. A coordinare i lavori il cardinale Pietro Parolin, che ha insistito sulla transizione digitale come crocevia in cui si intrecciano dignità della persona, giustizia sociale, pace e qualità dei legami umani. Una lettura ampia, quasi geopolitica, che conferma come la Dottrina sociale della Chiesa stia cercando una nuova grammatica per parlare al presente.

Il cardinale Michael Czerny ha poi ridotto tutto a tre parole chiave: ingegno, coscienza e cura. L’IA, ha detto in sostanza, non è né buona né cattiva in sé: è un “cantiere aperto”. Ma proprio per questo può diventare tutto e il contrario di tutto. Può migliorare la vita o amplificare disuguaglianze già enormi. Qui il discorso diventa meno teorico e molto più concreto: chi controlla gli algoritmi controlla pezzi crescenti della realtà.

Ancora più netto il cardinale Víctor Manuel Fernández, che ha spostato l’asse sul piano umano e spirituale: guerre, ferite, nuove forme di schiavitù, cinismo. In questo quadro, l’Enciclica richiama anche la bellezza come risposta alla disumanizzazione. Non è un dettaglio estetico: è una posizione culturale precisa, che chiama in causa figure come Madre Teresa di Calcutta, Dorothy Day, Marie Curie ed Elisabeth Elliot, insieme alle persone comuni che reggono ogni giorno il peso silenzioso della vita sociale.

Il momento forse più interessante della mattinata è stato però il confronto con il mondo tecnologico. Tra gli interventi, quello di Christopher Olah, cofondatore di Anthropic, ha colpito per la metafora: i modelli di IA come “personaggi di fantasia che prendono vita e ci parlano”. Un’immagine potente, quasi inquietante, perché rende l’idea di quanto sia sottile il confine tra strumento e soggetto percepito.

Dalla parte accademica, Anna Rowlands della Durham University ha richiamato il ruolo della Chiesa come accompagnamento dell’umano nel suo sviluppo, mentre Leocadie Lushombo della Santa Clara University ha insistito sul rischio di un apprendimento sempre più “transazionale”, dove si perde profondità a favore dell’efficienza.

In filigrana, quello che emerge è un messaggio abbastanza chiaro: l’IA non è più un tema per tecnici o addetti ai lavori. È diventata una questione antropologica. E la Chiesa, con questa Enciclica, prova a dire la sua prima che il dibattito si riduca a una contrapposizione tra ottimismo tecnologico e paura apocalittica.

Se vogliamo dirla senza troppi giri, Piero: è l’inizio di una partita in cui non si discute solo di algoritmi, ma di che tipo di società vogliamo accettare. E soprattutto di chi avrà il diritto di definirla.