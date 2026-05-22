Il Papa: la pace non si costruisce con le armi, serve più dialogo e multilateralismo

Il messaggio che arriva da Roma è uno di quelli che, volenti o nolenti, pesa parecchio nel dibattito globale. Perché non è solo un discorso “di circostanza” ai nuovi ambasciatori arrivati in Vaticano, ma una presa di posizione netta su come sta andando il mondo.

Leone XIV ha ricevuto i rappresentanti diplomatici di diversi Paesi – tra cui Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Ciad e Sri Lanka – e ha scelto di mettere subito le cose in chiaro: la pace non si costruisce con le armi. Anzi, la logica del “più forte vince” è esattamente quella che continua a far saltare gli equilibri internazionali.

Il punto centrale del suo intervento è abbastanza diretto: in un mondo dove si pensa ancora che la sicurezza si ottenga attraverso il riarmo o la dimostrazione di potenza, serve invece una svolta verso la diplomazia vera, quella fatta di dialogo, ascolto e mediazione. Non slogan, ma lavoro concreto tra Stati.

Interessante anche il passaggio sul ruolo degli ambasciatori. Per il Papa non sono semplici rappresentanti formali, ma veri e propri “costruttori di ponti”. E qui il concetto è forte: senza una diplomazia che cerca davvero il confronto, il rischio è quello di restare intrappolati in incomprensioni permanenti che poi diventano conflitti.

Poi c’è un punto che oggi suona quasi come una provocazione politica globale: nessun ordine internazionale può dirsi giusto o umano se misura il proprio successo solo in termini di potere o ricchezza, dimenticando chi resta ai margini. È una critica che tocca direttamente il modello attuale, dove spesso i numeri economici contano più delle persone.

Sul piano più istituzionale, il Pontefice insiste anche sul valore del multilateralismo. Le organizzazioni internazionali non sono un dettaglio burocratico, ma strumenti necessari per evitare che ogni crisi venga gestita solo con rapporti di forza tra singoli Stati.

Infine, un richiamo quasi spirituale ma con ricadute politiche chiare: serve anche una “conversione del cuore”, cioè la volontà di mettere da parte interessi particolari per il bene comune. Tradotto: senza un cambio di mentalità, anche la diplomazia rischia di restare solo una facciata.

In sostanza, il messaggio è abbastanza lineare ma anche scomodo: meno armi, più dialogo; meno competizione cieca, più responsabilità condivisa. E soprattutto un richiamo a non dimenticare chi sta ai margini, perché è proprio lì che si misura la credibilità di un sistema internazionale.