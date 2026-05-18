Il Papa: nell’epoca dell’IA promuovere una comunicazione rispettosa della verità

Il messaggio arrivato dal Vaticano in occasione del Regina Caeli ha il tono tipico delle grandi svolte tecnologiche che, mentre promettono progresso, aprono anche crepe profonde nel modo in cui raccontiamo la realtà. Il Papa richiama la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, istituita sessant’anni fa su impulso del Concilio Vaticano II, come un momento non rituale ma sostanziale: capire dove sta andando la comunicazione in un’epoca in cui la verità sembra sempre più negoziabile.

Il punto centrale è chiaro: l’intelligenza artificiale non è neutra. Può amplificare la conoscenza, ma anche deformarla. Il Pontefice insiste su un principio semplice ma tutt’altro che scontato: ogni innovazione tecnologica dovrebbe essere orientata alla verità dell’essere umano, non sostituirla né manipolarla. È una presa di posizione che, letta senza filtri, suona come un invito a rimettere al centro la responsabilità di chi produce e diffonde informazione.

Nel suo intervento il Papa sottolinea i rischi ormai concreti: frodi digitali, cyberbullismo, deepfake, chatbot che possono ingannare o costruire “realtà parallele”. Non è più solo una questione teorica o da convegni accademici: è un ecosistema informativo in cui distinguere ciò che è autentico da ciò che è generato artificialmente diventa sempre più difficile anche per utenti esperti.

Il riferimento al tema scelto per la giornata, “Custodire voci e volti umani”, va proprio in questa direzione: difendere ciò che rende riconoscibile la persona dentro il flusso indistinto delle informazioni. È quasi una richiesta di “igiene morale” della comunicazione, che non riguarda solo i media tradizionali ma anche piattaforme, algoritmi e sistemi automatizzati.

Interessante anche la scelta organizzativa arrivata da poco in Vaticano: l’istituzione di una Commissione interdicasteriale dedicata all’intelligenza artificiale. Un organismo che mette insieme vari dicasteri e accademie pontificie con un obiettivo preciso: coordinare studi, politiche e valutazioni sull’impatto dell’IA sia all’interno della Santa Sede sia nel dibattito più ampio sul suo utilizzo. Tradotto: non subire il cambiamento, ma provare a governarlo dall’interno, almeno sul piano etico e culturale.

Dietro questo impianto c’è una lettura piuttosto netta della fase storica che stiamo attraversando. Non è l’IA in sé a essere “buona” o “cattiva”, ma il modo in cui viene usata, regolata e soprattutto raccontata. E qui torna il nodo centrale del discorso papale: la comunicazione come spazio di responsabilità, non solo di produzione di contenuti.

In fondo, il messaggio sembra dire una cosa abbastanza semplice ma scomoda: se la tecnologia corre più veloce della capacità umana di discernere, il rischio non è solo l’errore, ma la perdita del senso stesso di verità condivisa. E questo, più che un problema tecnico, è già un problema politico e culturale enorme.