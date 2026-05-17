Almanach de lundi 18 mai Léonard Murialdo

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI MAGGIO
Lunedì 18 maggio
Roma
Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento
a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto
e partecipazione al Consiglio affari giuridici della CEI
Martedì 19 maggio
Vescovado - mattino
Udienze
Seminario - 18.00-22.00
Consiglio pastorale diocesano
Mercoledì 20 maggio
Aosta, Sede INPS - ore 14.30
Benedizione
Giovedì 21 maggio
Vescovado - mattino
Udienze
Parrocchia di Maria Immacolata in Aosta - ore 18.00
S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale
Venerdì 22 maggio
Vescovado - mattino
Udienze
Sabato 23 maggio
Chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo - ore 18.15
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Cattedrale - ore 20.30
S. Messa - veglia di Pentecoste
Domenica 24 maggio
Cattedrale - ore 10.30
S. Cresime per l’unità parrocchiale /1
Cattedrale - ore 15.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale /2
Chiesa parrocchiale di Courmayeur - ore 18.30
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Lunedì 25 - giovedì 28 maggio
Roma
Assemblea generale della C.E.I.
Sabato 30 maggio
Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent - ore 15.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Chiesa parrocchiale di Nus - ore 18.30
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Domenica 31 maggio
Chiesa parrocchiale di Brusson - ore 11.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Chiesa parrocchiale di Quart - ore 15.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale
Chiesa parrocchiale di Chambave - ore 18.00
S. Cresime per l’unità parrocchiale
La Chiesa celebra San Giovanni I Papa e martire
Nato in Toscana, fu scelto per guidare una delegazione a Costantinopoli dal re goto Teodorico, di fede ariana, per chiedere all'imperatore Giustino I di essere più tollerante verso gli ariani. Giovanni accettò per evitare ritorsioni contro i cattolici, anche se era già anziano. A Costantinopoli fu accolto con grande onore e celebrò il Natale e la Pasqua, ma ottenne solo parziali concessioni per gli ariani. Tornato in Italia, Teodorico, deluso e irritato, lo fece arrestare e imprigionare a Ravenna, dove morì poco dopo. Venne poi sepolto a Roma nella basilica di San Pietro e venerato come martire per la fede.
Il sole sorge alle ore 5,57 e tramonta alle ore 20,57
“La guerra non risolve i conflitti, li moltiplica. È sempre una sconfitta dell’umanità.” (Papa Leone XIV)
È una frase che colpisce perché rovescia completamente la retorica della forza: la guerra non è mai uno strumento efficace, ma un moltiplicatore di caos. E oggi, guardando a una politica spesso muscolare, fatta di slogan e contrapposizioni, suona quasi come una denuncia implicita: quando manca la capacità di mediazione, si apre la strada allo scontro. E lo scontro, nella storia, non ha mai costruito nulla di duraturo.