Almanach de lundi 18 mai Léonard Murialdo

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI MAGGIO

Lunedì 18 maggio

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

e partecipazione al Consiglio affari giuridici della CEI

Martedì 19 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario - 18.00-22.00

Consiglio pastorale diocesano

Mercoledì 20 maggio

Aosta, Sede INPS - ore 14.30

Benedizione

Giovedì 21 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Parrocchia di Maria Immacolata in Aosta - ore 18.00

S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale

Venerdì 22 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 23 maggio

Chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo - ore 18.15

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Cattedrale - ore 20.30

S. Messa - veglia di Pentecoste

Domenica 24 maggio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale /1

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale /2

Chiesa parrocchiale di Courmayeur - ore 18.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Lunedì 25 - giovedì 28 maggio

Roma

Assemblea generale della C.E.I.

Sabato 30 maggio

Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Chiesa parrocchiale di Nus - ore 18.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Domenica 31 maggio

Chiesa parrocchiale di Brusson - ore 11.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Chiesa parrocchiale di Quart - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Chiesa parrocchiale di Chambave - ore 18.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

La Chiesa celebra San Giovanni I Papa e martire

Nato in Toscana, fu scelto per guidare una delegazione a Costantinopoli dal re goto Teodorico, di fede ariana, per chiedere all'imperatore Giustino I di essere più tollerante verso gli ariani. Giovanni accettò per evitare ritorsioni contro i cattolici, anche se era già anziano. A Costantinopoli fu accolto con grande onore e celebrò il Natale e la Pasqua, ma ottenne solo parziali concessioni per gli ariani. Tornato in Italia, Teodorico, deluso e irritato, lo fece arrestare e imprigionare a Ravenna, dove morì poco dopo. Venne poi sepolto a Roma nella basilica di San Pietro e venerato come martire per la fede.

Il sole sorge alle ore 5,57 e tramonta alle ore 20,57

“La guerra non risolve i conflitti, li moltiplica. È sempre una sconfitta dell’umanità.” (Papa Leone XIV)

È una frase che colpisce perché rovescia completamente la retorica della forza: la guerra non è mai uno strumento efficace, ma un moltiplicatore di caos. E oggi, guardando a una politica spesso muscolare, fatta di slogan e contrapposizioni, suona quasi come una denuncia implicita: quando manca la capacità di mediazione, si apre la strada allo scontro. E lo scontro, nella storia, non ha mai costruito nulla di duraturo.