Almanach de dimanche 24 mai Notre-Dame Auxiliatrice

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI MAGGIO

Domenica 24 maggio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale /1

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale /2

Chiesa parrocchiale di Courmayeur - ore 18.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Lunedì 25 - giovedì 28 maggio

Roma

Assemblea generale della C.E.I.

Sabato 30 maggio

Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Chiesa parrocchiale di Nus - ore 18.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Domenica 31 maggio

Chiesa parrocchiale di Brusson - ore 11.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Chiesa parrocchiale di Quart - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Chiesa parrocchiale di Chambave - ore 18.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale

La Chiesa celebra Pentecoste

La Pentecoste, celebrata cinquanta giorni dopo la Pasqua, affonda le sue radici nella tradizione ebraica come "festa della mietitura" e "festa dei primi frutti", un gioioso ringraziamento a Dio per i doni della terra. Con il tempo, assunse anche il significato di commemorazione della promulgazione della Legge mosaica sul Monte Sinai. Nel Nuovo Testamento, la Pentecoste assume un nuovo significato centrale: la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli riuniti nel Cenacolo a Gerusalemme. Questo evento, narrato negli Atti degli Apostoli, segna la nascita della Chiesa Cristiana. Lo Spirito Santo dona agli Apostoli la capacità di parlare in lingue diverse, permettendo loro di diffondere il messaggio evangelico a tutto il mondo. La figura dello Spirito Santo, già presente nell'Antico Testamento come forza divina, assume nel Nuovo Testamento una dimensione personale e divina. Lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità, principio di santificazione, unità della Chiesa e ispirazione biblica. Egli guida il magistero della Chiesa e accompagna i fedeli nella loro ricerca della verità.

Il sole sorge alle ore 5,50 e tramonta alle ore 21,05

“La guerra non risolve i conflitti, li moltiplica. È sempre una sconfitta dell’umanità.” (Papa Leone XIV)

È una frase che colpisce perché rovescia completamente la retorica della forza: la guerra non è mai uno strumento efficace, ma un moltiplicatore di caos. E oggi, guardando a una politica spesso muscolare, fatta di slogan e contrapposizioni, suona quasi come una denuncia implicita: quando manca la capacità di mediazione, si apre la strada allo scontro. E lo scontro, nella storia, non ha mai costruito nulla di duraturo.