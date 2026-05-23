L'82ª Assemblea Generale della Cei. In chiusura, l'intervento di papa Leone XIV Dal 25 al 28 maggio, in Vaticano. Papa Leone XIV interverrà l'ultimo giorno, il 28 prossimo

Dal 25 al 28 maggio si terrà in Vaticano, presso l’Aula del Sinodo, l’82a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana: i lavori si apriranno alle ore 16:00 di lunedì 25 maggio con l’Introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi e termineranno giovedì 28 maggio con l’intervento di Papa Leone XIV. A renderlo noto un comunicato della Cei.

“L’attenzione dell’Assemblea - continua il comunicato - si concentrerà sulle “Linee di orientamento per il cammino delle Chiese in Italia” e su alcune determinazioni per la ricezione del Cammino sinodale: i Vescovi saranno chiamati ad approvare una prospettiva pastorale per i prossimi anni, portando a frutto il percorso sinodale compiuto e raccolto nel Documento di sintesi e individuando alcune priorità per la vita ecclesiale”.

La presidenza della Cei tiene a precisare che le Linee di orientamento, “non sostituiscono il testo sinodale, ma mettono in luce pochi aspetti su cui appare necessario convergere: a fare da sfondo la consapevolezza che la fede non può essere più data per scontata e la conseguente percezione che la società non fa più normalmente riferimento al Vangelo”.

Inoltre, durante i lavori si svolgeranno le elezioni del Vice Presidente (per l’area Nord), dei Membri del Consiglio per gli Affari Economici e dei Presidenti delle Commissioni Episcopali. All’ordine del giorno, inoltre, alcuni adempimenti di carattere giuridico-amministrativo e una comunicazione sul Congresso Eucaristico Nazionale, in programma nel 2027.