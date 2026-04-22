Telcha e il teleriscaldamento: opportunità o incubo

Capita, al bar, tra un aperitivo e l’altro, di toccare temi che nessun comunicato istituzionale oserà mai affrontare con questa franchezza. Si parlava di Telcha, di riscaldamento, di bollette. E qualcuno, finalmente, tirava un sospiro di sollievo: il riscaldamento era stato chiuso per la stagione. Ma quel sollievo sapeva d’amaro.

Telcha nasce ad Aosta nel 2014 come società controllata da ENGIE, con una partecipazione regionale della Valle d’Aosta. L’idea era, sulla carta, seducente: centralizzare la produzione di calore per eliminare le caldaie condominiali, ridurre le emissioni, abbattere i costi. Una rete destinata a estendersi per 47 chilometri, servendo condomini, edifici pubblici e attività commerciali. Persino l’acciaieria Cogne Acciai Speciali sarebbe stata coinvolta: il calore di scarto del suo ciclo industriale avrebbe alimentato le case dei valdostani. Calore di recupero, dicevano. Calore gratuito, sottintendevano.

Nel settembre 2014 Telcha assicurava ai cittadini l’assenza di un mercato monopolistico, costi verificati dalle associazioni dei consumatori e un risparmio di circa 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio all’anno, grazie alla mancata immissione di oltre 30.000 tonnellate di CO₂ nell’atmosfera. Tutte le grandi città lo facevano: Parigi, Londra, Vienna, Milano, Torino. Perché non Aosta?

Per i primi anni qualcosa funzionò. Chi si allacciò a Telcha godette di un modesto risparmio rispetto alle caldaie tradizionali. Poi arrivò l’autunno del 2021 e, con esso, la crisi energetica che avrebbe cambiato tutto. I dati parlano da soli: dal 2020 al 2021 il costo del gas schizzò da 12,27 centesimi al metro cubo a 47,80 centesimi, un incremento di quasi il 290% in dodici mesi. Le bollette dei condomini allacciati a Telcha registrarono aumenti fino al 100% su base annua.

La Regione, attraverso ARER, strappò un accordo con Telcha: tariffa massima allineata al costo del gas, con rimborso degli importi già fatturati in eccesso per la stagione 2021-2022. Una toppa. Una pezza necessaria, ma che rivelava tutto il paradosso della situazione: il teleriscaldamento, nato per liberarsi dalla dipendenza dal gas, era diventato uno specchio fedele — anzi, a tratti amplificato — delle sue oscillazioni.

«Un teleriscaldamento dovrebbe abbattere i costi e non essere legato ai prezzi del gas. Se no, tanto valeva rimanere con le nostre vecchie caldaie.»

Ma c’è un ulteriore elemento che infiamma il dibattito, emerso ancora nel marzo 2026: ad Aosta non tutti pagano lo stesso prezzo per lo stesso servizio. I palazzi ARER, grazie a un accordo quadro, ottengono tariffe fino al 20% più basse rispetto agli altri condomini collegati alla medesima rete. Dodici amministratori condominiali hanno formalmente chiesto a Telcha di aprire una trattativa per tariffe uniformi. La risposta, per ora, è il silenzio.

Vale la pena, allora, sollevare quella che, nel dibattito locale, è ancora una domanda impronunciabile: e se la rete di teleriscaldamento diventasse pubblica?

L’articolo 42 della Costituzione italiana prevede espressamente la possibilità per una Regione o un Comune di acquisire beni privati di pubblica utilità, naturalmente con il giusto risarcimento. Non è fantapolitica: è uno strumento giuridico esistente, usato in passato per servizi essenziali.

Oppure, sul modello già consolidato del gas e dell’energia elettrica, si potrebbe aprire la rete alla concorrenza: chi posa i tubi, chi vende il calore. Se oggi esistono più fornitori di gas che utilizzano la stessa rete di distribuzione, perché non immaginare lo stesso per il teleriscaldamento? CVA, per esempio, potrebbe trovare conveniente investire in questa direzione. La concorrenza, quella vera, abbatte i prezzi. Il monopolio, anche quello travestito da servizio verde, no.

Ma c’è un terzo livello di riflessione, forse il più scomodo di tutti. Siamo sempre bravi a chiedere di pagare di meno; siamo molto meno bravi a chiederci come consumare di meno. Eppure è l’unica leva che dipende davvero da noi. Se un appartamento oggi consuma 1.000 litri di gasolio equivalenti per scaldarsi, e un buon intervento di efficientamento energetico lo porta a 200, il problema tariffario si ridimensiona drasticamente.

Il Superbonus 110%, tanto criticato, aveva un merito fondamentale: spingeva proprio in questa direzione. Certo, con i suoi ritardi, le sue storture burocratiche, i suoi cantieri infiniti. Ma il principio era corretto. Investire sull’involucro degli edifici, isolarli, renderli efficienti: quella è la sola strada che non dipende dai mercati internazionali del gas, dalle guerre, dalle speculazioni finanziarie.

La Valle d’Aosta, con il suo clima rigido e i suoi palazzi degli anni Sessanta e Settanta, divoratori di energia, avrebbe tutto l’interesse a investire massicciamente sull’efficienza energetica. Invece si discute di bollette. Il che è giusto, urgente, necessario. Ma non basta.

Il teleriscaldamento di Aosta non è né un successo né un fallimento totale. È uno specchio impietoso di come, in questo Paese, si tenda a costruire le infrastrutture del futuro senza definirne le regole. Telcha ha ridotto l’inquinamento atmosferico, questo va riconosciuto. Ma ha consegnato migliaia di famiglie valdostane a una dipendenza energetica nuova, senza strumenti di tutela adeguati.

La prossima volta che qualcuno in Regione presenterà un progetto come la manna dal cielo, farebbe bene ricordarsi di questa storia. E fare le domande giuste prima: chi decide i prezzi? Chi tutela l’utente? Cosa succede quando il mercato va in fiamme? E, soprattutto, stiamo costruendo un sistema che ci rende più autonomi o più dipendenti?

Al bar, tra un aperitivo e l’altro, queste domande vengono ancora prima delle risposte. In politica, invece, di solito è il contrario.