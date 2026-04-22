I numeri che raccontano il futuro: ad Aosta la sfida della statistica pubblica

C’è un paradosso che attraversa il nostro tempo: siamo sommersi dai dati, ma spesso navighiamo a vista. In un’economia che corre veloce come un treno senza orario, la statistica pubblica prova a rimettere ordine, a diventare quella bussola capace di indicare la rotta quando il paesaggio si fa confuso.

È proprio da questa consapevolezza che nasce il seminario “Raccontare il territorio attraverso la statistica pubblica”, in programma martedì 28 aprile 2026 all’Università della Valle d’Aosta. Un appuntamento che, dietro un titolo apparentemente tecnico, nasconde una questione centrale: chi governa i numeri, governa anche le scelte.

L’iniziativa, promossa dalla Regione insieme all’ateneo valdostano e al Coordinamento statistico interregionale della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, mette al centro l’evoluzione dell’offerta statistica pubblica. Non si tratta solo di raccogliere dati, ma di trasformarli in racconto, in chiave di lettura, in strumento concreto per interpretare fenomeni sempre più complessi.

Perché oggi i numeri non sono più freddi: sono materia viva. Sono il termometro dell’economia, il sismografo delle fragilità sociali, la lente attraverso cui leggere turismo, sostenibilità finanziaria e dinamiche territoriali. Ma, come ogni strumento potente, richiedono rigore. In un’epoca dominata dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale, il rischio è quello di una giungla informativa dove tutto sembra vero e nulla è davvero verificabile.

Qui entra in gioco il valore della statistica pubblica: qualità, imparzialità, affidabilità. In altre parole, fiducia. Una moneta sempre più rara nei mercati globali e nei dibattiti pubblici. Senza dati credibili, le politiche economiche diventano castelli costruiti sulla sabbia; con dati solidi, invece, possono trasformarsi in architetture capaci di resistere alle tempeste.

Il seminario di Aosta si inserisce proprio in questo solco. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Regione, della Rettrice dell’Università e del responsabile del Coordinamento statistico interregionale, il confronto entrerà nel vivo con gli esperti dell’Istat, chiamati a delineare il ruolo e le prospettive della statistica pubblica.

Non mancheranno esempi concreti: dal turismo alla modellistica macroeconomica regionale, dalla fragilità abitativa alla sostenibilità finanziaria dei Comuni. Quattro casi che dimostrano come i dati, se ben utilizzati, possano diventare una vera infrastruttura invisibile dello sviluppo.

A chiudere il cerchio saranno le esperienze locali, con l’Osservatorio economico e sociale della Regione Valle d’Aosta e il punto di vista dell’Università, utilizzatore privilegiato di queste informazioni. Perché i numeri, da soli, non bastano: hanno bisogno di interpreti, di traduttori, di chi sappia trasformarli in scelte.

In fondo, l’economia di oggi assomiglia sempre più a un grande mosaico: senza tessere precise, l’immagine resta incompleta. La statistica pubblica è una di quelle tessere fondamentali. E incontri come quello di Aosta servono proprio a ricordarlo: dietro ogni numero c’è una storia, e dietro ogni storia, una decisione che può cambiare il futuro.