Aosta, nasce lo Sportello per le vittime di reato: ascolto e supporto gratuito per tutti

Martedì 21 aprile è stato presentato agli organi di informazione lo Sportello per le vittime di qualsiasi tipologia di Reato, situato ad Aosta in Via Kaolak n. 8.



Lo Sportello, avviato lo scorso 16 febbraio presso la sede di Via Kaolak n. 8 ad Aosta, è frutto del progetto RiUscire, costruito con gli enti

del Terzo Settore, gli organi territoriali del Ministero della Giustizia e la Rete Dafne. Il progetto è finalizzato alla costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi, indirizzati sia al reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, limitativi o privativi della libertà personale, sia all’assistenza alle vittime di qualsiasi tipologia di reato.



“In questo nuovo spazio qualificato e riservato - spiega l’Assessore Carlo Marzi - possono trovare ascolto e supporto gratuito le persone che hanno subito un reato, i loro familiari o conviventi che ne vivono indirettamente le conseguenze. In un unico luogo protetto, che opera in maniera integrata con i servizi territoriali, tutte le persone colpite, anche quelle che non hanno ancora sporto denuncia, possono disporre di informazioni sui diritti e sulle misure di tutela a loro favore. E’ fondamentale poter fornire un aiuto tempestivo e competente a coloro che hanno subito direttamente o indirettamente un evento traumatico -sottolinea l’Assessore- assicurando orientamento e accompagnamento ai servizi sul territorio, al sostegno psicologico e alla mediazione linguistica”.



Un ruolo di particolare rilievo è svolto dalla Rete Dafne Piemonte–Valle d’Aosta, riconosciuta a livello nazionale per la propria esperienza nel supporto alle vittime di reato. La collaborazione con la Rete ha contribuito in modo significativo alla formazione dell’équipe dello Sportello, alla definizione delle procedure operative e all’allineamento del servizio agli standard professionali consolidati a livello nazionale.



Lo Sportello opererà in stretto raccordo con l’intero sistema territoriale: Forze dell’Ordine, Azienda USL, servizi sociali e i

diversi soggetti istituzionali e del Terzo settore coinvolti nei percorsi di presa in carico. Questa collaborazione interistituzionale

permetterà di garantire interventi coordinati, tempestivi e orientati ai reali bisogni delle persone, rafforzando il sistema regionale di

tutela e offrendo un nuovo punto di riferimento stabile e qualificato per la comunità valdostana.



Le modalità di accesso allo Sportello sono le seguenti:



- presso la sede dello Sportello, in via Kaolak 8, Aosta - martedì dalle 9 alle 11 e venerdì dalle 15 alle 17 e in altri orari su

appuntamento;



- telefonicamente, al numero verde 800919108, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00;



- negli orari serali e nei giorni festivi risponde una segreteria telefonica. Farà seguito, entro il giorno successivo, anche festivo, una chiamata dell’operatore;



- il numero di cellulare del servizio è 331 165 96877

