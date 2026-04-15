Le diable fait président

C’è un limite che la politica non dovrebbe mai valicare. Un confine sottile ma essenziale, che separa il confronto duro dalla deriva grottesca, la critica legittima dalla dissacrazione irresponsabile. Quel limite, ancora una volta, è stato travolto da Donald Trump, in una sequenza di attacchi scomposti e provocazioni che non solo colpiscono la figura del Pontefice, ma offendono milioni di credenti e minano il senso stesso del rispetto istituzionale.

Prendersela con Papa Leone XIV non è soltanto un gesto politico. È un atto simbolico. E quando il simbolo viene colpito con parole che oscillano tra l’arroganza e il dileggio, allora siamo di fronte a qualcosa di più grave: una crisi di misura, prima ancora che una crisi diplomatica.

Le parole del presidente americano – violente, sprezzanti, intrise di propaganda – restituiscono l’immagine di un potere che non riconosce più alcun argine. Definire il Papa “debole”, accusarlo di interferenze politiche, arrivare persino a rivendicare un ruolo nella sua elezione: tutto questo non è solo falso, è profondamente indecoroso. È la trasformazione della politica in spettacolo, della leadership in caricatura.

E poi c’è quel gesto, forse ancora più inquietante delle parole: l’immagine costruita, diffusa e poi ritirata, in cui Trump si sovrappone alla figura di Cristo. Non è una provocazione. È una distorsione. È il punto in cui l’ego diventa ideologia e la comunicazione diventa delirio.

Di fronte a tutto questo, colpisce – e amareggia – il silenzio. Un silenzio che risuona forte anche qui, in Valle d’Aosta. Silenziosa la politica, che pure ama riempirsi la bocca di valori e identità. Silenziosa una parte del mondo cattolico, che davanti a un attacco così diretto al Santo Padre sceglie la prudenza, quando non addirittura l’inerzia.

Eppure, proprio in questo vuoto, emerge con forza la risposta del Papa. Non una replica rabbiosa, non una polemica sterile. Ma una fermezza morale che spiazza. Papa Leone XIV non si abbassa al livello dello scontro, non rincorre la provocazione. Fa qualcosa di più difficile: resta fedele alla sua missione.

Il suo viaggio, i suoi gesti, le sue parole parlano una lingua diversa. Una lingua fatta di rispetto, di dialogo, di apertura. Entrare scalzo in un luogo di culto islamico, richiamare la dignità dell’uomo, invocare pace e convivenza: è questa la risposta più dura che si possa opporre alla volgarità del potere. Una risposta che non urla, ma pesa.

Perché la vera forza, oggi, non sta nell’alzare la voce. Sta nel non piegarsi alla logica dello scontro permanente. Sta nel rifiutare l’uso della fede come strumento di consenso. Sta nel ricordare, con ostinazione, che esiste ancora una differenza tra autorità e autoritarismo, tra leadership e narcisismo.

E allora sì, il titolo è provocatorio. Ma forse necessario. Perché quando il potere perde il senso del limite, quando si traveste da verità assoluta, quando osa perfino appropriarsi del sacro, allora il rischio è proprio questo: che il diavolo non si nasconda più. Che si presenti, senza vergogna, con il volto di chi governa.

E che tocchi ad altri – magari inascoltati – ricordare al mondo che non tutto è negoziabile. Nemmeno il rispetto. Nemmeno la fede. Nemmeno la dignità.

Il diavolo fatto presidente

Il existe une limite que la politique ne devrait jamais franchir. Une frontière fine mais essentielle, qui sépare l’affrontement dur de la dérive grotesque, la critique légitime de la profanation irresponsable. Cette limite, une fois de plus, a été pulvérisée par Donald Trump, dans une rafale d’attaques décousues et de provocations qui ne visent pas seulement la figure du Pontife, mais insultent des millions de croyants et sapent jusqu’à l’idée même de respect institutionnel.

S’en prendre au pape Léon XIV n’est pas simplement un geste politique. C’est un acte symbolique. Et quand le symbole est frappé par des mots oscillant entre arrogance et moquerie, on bascule dans quelque chose de plus grave encore : une crise de la mesure, avant même d’être une crise diplomatique.

Les mots du président américain – violents, méprisants, dégoulinants de propagande – dessinent le portrait d’un pouvoir qui ne reconnaît plus aucune limite. Traiter le pape de « faible », l’accuser d’ingérence politique, aller jusqu’à revendiquer un rôle dans son élection : tout cela n’est pas seulement faux, c’est profondément indécent. C’est la politique transformée en cirque, le leadership réduit à une caricature.

Et puis il y a ce geste, peut-être encore plus inquiétant que les mots : cette image fabriquée, diffusée puis retirée, où Trump se superpose au Christ. Ce n’est pas une provocation. C’est une déformation. Le moment précis où l’ego devient idéologie et où la communication vire au délire.

Face à cela, un silence frappe – et dérange. Un silence qui résonne jusque dans la Vallée d’Aoste. Silence de la politique, pourtant si prompte à s’enrober de valeurs et d’identités. Silence d’une partie du monde catholique, qui face à une attaque aussi frontale contre le Saint-Père choisit la prudence, quand ce n’est pas l’inertie.

Et pourtant, dans ce vide assourdissant, la réponse du pape surgit avec force. Pas de réplique rageuse, pas de polémique stérile. Mais une fermeté morale qui désarme. Léon XIV ne descend pas dans l’arène de la vulgarité, ne court pas après la provocation. Il fait pire – ou mieux : il reste fidèle à sa mission.

Ses voyages, ses gestes, ses paroles parlent une autre langue. Une langue faite de respect, de dialogue, d’ouverture. Entrer pieds nus dans un lieu de culte musulman, rappeler la dignité humaine, invoquer la paix et la coexistence : voilà la réponse la plus cinglante que l’on puisse opposer à la vulgarité du pouvoir. Une réponse qui ne crie pas, mais qui pèse.

Car la véritable force, aujourd’hui, ne consiste pas à hurler plus fort que les autres. Elle réside dans le refus de céder à la logique du clash permanent. Dans le rejet de l’instrumentalisation de la foi. Dans l’obstination à rappeler qu’il existe encore une différence entre autorité et autoritarisme, entre leadership et narcissisme.

Alors oui, le titre est provocateur. Mais peut-être nécessaire. Car lorsque le pouvoir perd le sens de la limite, lorsqu’il se déguise en vérité absolue, lorsqu’il ose même s’approprier le sacré, le danger est là : que le diable ne se cache plus. Qu’il apparaisse, sans honte, avec le visage de celui qui gouverne.

Et qu’il revienne à d’autres – peut-être ignorés – de rappeler au monde que tout ne se négocie pas. Ni le respect. Ni la foi. Ni la dignité.