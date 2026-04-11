Povertà energetica, la montagna non scalda: anche in Valle d’Aosta cresce il peso delle bollette

In Valle d'Aosta i numeri, letti in superficie, potrebbero quasi rassicurare: appena 10 milioni di euro di rincari complessivi previsti sulle bollette familiari. È il dato più basso d’Italia. Ma è una lettura ingannevole, perché dietro a quella cifra si nasconde una realtà ben diversa, fatta di case da riscaldare per lunghi mesi, costi energetici strutturalmente più elevati e una forte dipendenza dal riscaldamento domestico.

In una regione alpina, dove l’inverno non è una parentesi ma una condizione, la spesa energetica non è comprimibile come altrove. Anche famiglie con redditi mediamente più alti si trovano a fare i conti con bollette che incidono in modo significativo sul bilancio domestico. È qui che la povertà energetica assume contorni meno visibili ma non meno insidiosi: meno emergenza sociale conclamata, più difficoltà silenziosa, fatta di rinunce e consumi ridotti.

Il dato nazionale, del resto, fotografa una situazione già critica. Secondo l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, sono circa 5,3 milioni gli italiani coinvolti, pari a 2,4 milioni di famiglie che faticano a sostenere le spese per luce e riscaldamento. Una platea enorme, che non tiene nemmeno conto dei costi per carburanti, elemento che renderebbe il quadro ancora più pesante.

Il fenomeno, come spesso accade, segue una geografia precisa. Le difficoltà maggiori si concentrano nel Mezzogiorno, dove la fragilità economica amplifica l’impatto dei rincari energetici. In Puglia le famiglie in difficoltà superano le 302.500, pari a circa 700.000 persone, ovvero il 18% del totale. Subito dopo si collocano la Calabria, con oltre 143.000 nuclei coinvolti, e il Molise, dove la quota sfiora il 17%.

All’opposto, le situazioni meno gravi si registrano nelle Marche, nel Friuli Venezia Giulia e nel Lazio, a dimostrazione di un’Italia che continua a viaggiare a velocità diverse anche quando si parla di bisogni essenziali.

Eppure il dato più preoccupante non è tanto la fotografia attuale quanto la traiettoria. I numeri si fermano al 2024, ma già nel 2025 i prezzi del gas e dell’energia elettrica sono cresciuti rispettivamente del 6,3% e del 6,7%. Un incremento che, complice anche l’instabilità internazionale legata al conflitto in Iran, rischia di tradursi in un ulteriore aggravio per le famiglie.

La Cgia stima un impatto complessivo di 5,4 miliardi di euro nel 2025, che salgono a 6,6 miliardi se il confronto viene fatto con il 2024. Una cifra che dà la misura di quanto la questione energetica sia diventata centrale nei bilanci domestici.

In termini assoluti è la Lombardia a pagare il prezzo più alto, con un aggravio di 1,1 miliardi di euro. Seguono il Veneto con 557 milioni, l’Emilia-Romagna con 519 milioni e il Lazio con 453 milioni. In coda, oltre alla Valle d’Aosta, si trovano la Basilicata e ancora il Molise.

Ma anche qui i valori assoluti raccontano solo una parte della storia. Perché se nelle grandi regioni il peso è distribuito su una popolazione ampia, nei territori più piccoli o più fragili ogni aumento si traduce in una pressione diretta e immediata sui nuclei familiari.

Il risultato è un fenomeno sempre più diffuso e sempre meno emergenziale, che tende a cronicizzarsi. Non più solo famiglie in condizioni di povertà conclamata, ma anche ceti medi che iniziano a scivolare verso una zona grigia fatta di difficoltà a sostenere le spese essenziali.

In questo contesto, la Valle d’Aosta rappresenta quasi un laboratorio silenzioso: pochi numeri, ma condizioni strutturali che rendono evidente come la questione energetica non sia solo una variabile economica, ma un fattore che incide direttamente sulla qualità della vita. E se i rincari continueranno, come tutto lascia prevedere, anche la montagna rischia di diventare un luogo dove il freddo non è più solo una condizione climatica, ma anche sociale.