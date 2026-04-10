Léon XIV en Afrique, pèlerin parmi «des peuples et des mondes différents»

Salvatore Cernuzio - VN

D’abord l’Algérie, puis trois pays qui n’ont pas reçu la visite d’un Pape depuis près de trente ans: le Cameroun, l’Angola et la Guinée équatoriale. Léon XIV se prépare pour son plus long voyage, en Afrique du 13 au 23 avril: quatre pays, onze jours et une douzaine de villes, où il s’exprimera en anglais, en français, en portugais et en espagnol. Lors de son troisième voyage apostolique, après la Turquie, le Liban et la Principauté de Monaco, le Pape américain s'immergera dans un monde multiforme, riche de langues, de cultures, d'histoires et de traditions diverses, tout en explorant des réalités complexes, marquées par la violence, le fondamentalisme et la tragédie des migrations. Ces réalités sont également caractérisées par l'enthousiasme des nouvelles générations, le rôle moteur des religions pour la paix et le défi de la coexistence interreligieuse.

Précédents pontificaux

Ce matin, 9 avril, Matteo Bruni, directeur de la Salle de presse du Saint-Siège, a présenté le programme du voyage papal et en a souligné les nuances et les points saillants lors de son point de presse habituel avec les journalistes des médias internationaux qui suivront Léon XIV tout au long de son périple. Il s'agit de lieux, a déclaré le porte-parole du Vatican, «qu'aucun Pape n'a visités depuis de nombreuses années», et, dans le cas de l'Algérie, «où aucun Pape ne s'est jamais rendu auparavant». Jean-Paul II s'était rendu au Cameroun en 1985, dans le cadre d'un long pèlerinage sur le continent. Puis Benoît XVI en 2009, avant de se rendre en Angola, où Karol Wojtyla s'était déjà rendu en 1992. Le Pape polonais, quant à lui, avait fait escale en Guinée équatoriale en 1982 lors de son deuxième voyage apostolique en Afrique (le premier ayant eu lieu en 1980). Le Pape François, en revanche, n'avait jamais visité aucun de ces pays, bien qu'il ait parcouru dix régions d'Afrique.

«C'est un voyage à travers la richesse de ce grand continent, peuplé de peuples et de cultures divers», a souligné Matteo Bruni, décrivant progressivement les différentes étapes du voyage.

Logo du voyage en Algérie

En Algérie, sur les traces de saint Augustin

Première étape: l'Algérie, terre imprégnée du témoignage et de l'héritage de saint Augustin, père de l'ordre religieux auquel appartenait Robert Francis Prevost. Léon XIV lui-même avait anticipé cette visite lors de son vol retour de Beyrouth, lorsqu'il avait révélé, en réponse aux questions des journalistes sur ses futurs voyages, sa destination: l'Afrique. Il avait ajouté son désir de «visiter les lieux saints d'Augustin», mais aussi de poursuivre «le dialogue, la construction de ponts entre les mondes chrétien et musulman», pour lesquels l'évêque d'Hippone est une figure respectée. Par le passé, Robert Francis Prevost s'était rendu à plusieurs reprises à Alger et à Annaba en tant que supérieur général des Augustins. Il revient aujourd'hui comme Pape et pèlerin sur une «terre de témoignage chrétien ancien et moderne»: non seulement saint Augustin, mais aussi les chrétiens d'Afrique du Nord à l'époque romaine, et l'expérience de Charles de Foucauld dans le désert du sud du pays parmi les Touaregs. Et aussi les sept moines trappistes de Notre-Dame de l'Atlas, assassinés dans les années 1990, ainsi que les 19 autres religieux de différents ordres béatifiés par le Pape François en 2018. «Une terre de grandes souffrances», a déclaré Matteo Bruni, et aussi un lieu «profondément aimé», dont la situation géographique, entre le désert et la mer Méditerranée – celle que tant d'Africains tentent de traverser – offrira l'occasion d'aborder la question des migrations. Matteo Bruni a également noté que les différentes interventions du Pape feront référence au «risque d'exploitation des ressources par d'autres, qu'il s'agisse d'individus ou d'organisations».

Au Cameroun, «une Afrique en miniature»

Depuis l'Algérie, le Pape poursuivra son voyage – ponctué de déplacements quasi quotidiens en avion ou en hélicoptère – vers le Cameroun: «Une Afrique en miniature de par la variété et la richesse de son territoire, de ses ressources et de ses traditions, notamment linguistiques». Jean-Paul II y a parlé d'espérance, Benoît XVI de réconciliation, de justice et de paix. Léon XIV trouvera un pays confronté à des épreuves complexes dues à la coexistence de réalités diverses, telles que les crises du Nord et du Sud-Ouest, de l'Extrême-Nord, ou encore le fléau du fondamentalisme, notamment chez les jeunes. Mais au Cameroun, le Pape pourra aussi constater les efforts déployés par les religions pour construire la paix et encourager le rôle des gouvernements, de la société civile et des femmes, et sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et au développement humain intégral, notamment à l'occasion du dixième anniversaire de Laudato si'.

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L'Angola, une force de changement

La paix, les ressources naturelles et humaines, la jeunesse et les séquelles de la corruption, de l'exploitation et du colonialisme seront les piliers de ce voyage en Angola, une terre aussi jeune que son peuple. Leur «espérance» et leur «joie», a déclaré Matteo Bruni, font de cette nation d'Afrique australe une véritable source d'inspiration spirituelle et une force de changement. Certes, la tristesse et le découragement peuvent être présents, mais en Angola, la foi prime avant tout: «Elle est au cœur du christianisme africain.»

Les ressources humaines et naturelles de la Guinée équatoriale

Le voyage apostolique s'achève en Guinée équatoriale. Une autre réalité, des situations et des problèmes différents. Une région du continent riche en ressources minérales, en gisements, et plus encore en humanité, en cultures et en langues. La Guinée équatoriale compte de nombreuses îles, une activité de pêche «importante et une population chrétienne nombreuse qui témoigne de l'engagement de l'Église à soutenir et construire une culture de paix». La culture y occupe également une place prépondérante, notamment grâce à la présence d'universités, dont certaines sont soutenues par l'Église locale.

Logo du voyage en Guinée équatoriale

Entourage et mesures de sécurité

L'entourage papal comprendra les cardinaux Louis Antonio Tagle, pro-préfet du dicastère pour l'Évangélisation; le cardinal George Koovakad, préfet du dicastère pour le Dialogue interreligieux; et deux préfets émérites de dicastère, Peter Appiah Turkson et Robert Sarah, tous deux Africains. Le nouveau substitut, Mgr Paolo Rudelli, et quelques augustins seront également présents, mais uniquement lors de l'étape algérienne. Le Pape se déplacera souvent en voiture décapotable durant les différentes célébrations. «Aucune préoccupation particulière n'est à signaler en matière de sécurité», a déclaré le directeur de la Salle de presse du Saint-Siège, répondant aux questions des journalistes: «Aucune mesure spéciale n'est prévue; les mesures ordinaires sont jugées suffisantes.»

Commémoration du décès du Pape François

Le Souverain pontife tiendra la traditionnelle conférence de presse en présence des journalistes, et il n'est pas exclu qu'il prenne la parole lors de vols intérieurs: «Il aura peut-être quelques mots à dire à certaines occasions», comme ce fut le cas, par exemple, lors du transfert d'Istanbul à Beyrouth. Concernant le choix des pays qui composent l'itinéraire, Matteo Bruni n'a pas donné de raisons précises: l'Afrique, a-t-il déclaré, est «un continent souvent oublié qu'il faut écouter», dont les «problèmes» et les «défis» doivent être abordés. Parmi ceux-ci, la polygamie – un sujet également central dans les discussions du synode – et le manque de démocratie dans certaines régions. «Le Pape abordera-t-il également ces questions?» ont demandé les journalistes. «J'ai énuméré quelques sujets; il n'est pas exclu que la polygamie soit discutée; le Pape parlera certainement de la famille», a expliqué Matteo Bruni. Sur l'autre point, il a répondu que «dans la liberté avec laquelle le Pape visite chaque pays, il rencontre des personnes et des milieux politiques différents, il s'adressera à tous».

Enfin, une commémoration aura lieu en l'honneur du Pape François, dont l'anniversaire de la mort, le 21 avril, tombe pendant le voyage apostolique.