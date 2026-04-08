La Chambre ascolta le imprese: in corso l’indagine annuale 2026

C’è tempo fino al 10 aprile per partecipare all’indagine economica 2026 promossa dalla Chambre Valdôtaine, un appuntamento ormai consolidato nel panorama istituzionale regionale che punta a dare voce direttamente alle imprese.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne e con il coinvolgimento delle associazioni di categoria del territorio, si inserisce in un contesto in cui la disponibilità di dati affidabili rappresenta una leva strategica per costruire politiche economiche mirate ed efficaci.

L’indagine si propone di raccogliere informazioni puntuali sull’andamento del sistema produttivo regionale, intercettando criticità, prospettive e bisogni delle imprese valdostane. Uno strumento che, negli anni, si è rivelato fondamentale per orientare interventi pubblici coerenti con la realtà economica locale, evitando approcci generici o scollegati dal territorio.

La compilazione del questionario avviene online, attraverso una piattaforma dedicata, mentre successivamente prenderà il via anche una fase di rilevazione telefonica. Gli operatori incaricati avranno il compito esclusivo di supportare la raccolta dei dati, garantendo una partecipazione ampia e rappresentativa.

In un momento in cui le imprese sono spesso sommerse da richieste di dati provenienti da soggetti eterogenei, la Chambre ha voluto ribadire con forza il carattere istituzionale dell’indagine.

La rilevazione rientra infatti nelle attività del sistema camerale e offre tutte le garanzie necessarie in termini di affidabilità e trasparenza: le informazioni raccolte saranno trattate in forma anonima e utilizzate esclusivamente per finalità statistiche e di analisi economica.

Il vero nodo, come spesso accade in questi casi, è la partecipazione. Più ampia e qualificata sarà la risposta delle aziende, maggiore sarà la capacità di costruire strumenti concreti a supporto dello sviluppo economico regionale.

“Disporre di dati solidi e aggiornati è fondamentale per assumere decisioni efficaci a sostegno delle imprese – sottolinea il presidente della Chambre, Roberto Sapia –. Il contributo delle aziende è essenziale: partecipare significa contribuire in modo diretto alla definizione delle future politiche di sviluppo del territorio”.

Dietro questa iniziativa c’è una consapevolezza chiara: senza dati non c’è politica economica credibile. In un contesto fragile e dinamico come quello valdostano, caratterizzato da dimensioni ridotte ma da forti specificità, la conoscenza puntuale del tessuto produttivo diventa uno strumento imprescindibile.

Per questo la Chambre rinnova l’invito alle imprese a partecipare attivamente all’indagine: non si tratta solo di un adempimento statistico, ma di un’occasione concreta per incidere sulle scelte future, contribuendo a costruire politiche più aderenti ai bisogni reali del territorio.

In gioco non c’è soltanto una fotografia dell’esistente, ma la possibilità di orientare – con maggiore precisione – le traiettorie di crescita e competitività dell’intero sistema economico valdostano.