Casinò e turismo, crescita selettiva: più incassi ma meno pubblico

I numeri, presi così come vengono presentati, raccontano una storia rassicurante. Marzo 2026 si chiude con introiti complessivi pari a 5,6 milioni di euro, “superiori alla media del quinquennio”, e dunque in linea con una traiettoria che sembrerebbe solida. Ma fermarsi alla superficie, in questo caso, rischia di essere fuorviante. Perché se è vero che gli incassi tengono, è altrettanto vero che cambia – e non poco – la loro composizione.

Il primo dato che merita attenzione è quello degli ingressi: 26.356 contro i 28.428 del 2025. Una flessione non drammatica, ma significativa. “Leggermente inferiore”, si legge nei dati ufficiali. Eppure, quel “leggermente” nasconde una tendenza che va osservata con attenzione: meno persone varcano la soglia del casinò. Non è un dettaglio, è un segnale.

A compensare questa diminuzione interviene però un altro dato, presentato quasi come un elemento di forza: “una significativa crescita degli ingressi della clientela VIP, aumentati di circa il 10%”. Tradotto: meno pubblico generale, più grandi giocatori. È qui che il modello inizia a mostrare la sua natura selettiva. Si incassa di più – o comunque si tiene la media – puntando su chi spende di più.

Nel dettaglio, i giochi ai tavoli generano oltre 2,3 milioni di euro, con una dinamica interna tutt’altro che uniforme. “I risultati dei giochi Craps risultano in aumento”, mentre Punto Banco e Chemin de Fer registrano una contrazione. Una redistribuzione interna che suggerisce un cambiamento nei gusti o nelle strategie di gioco della clientela più strutturata. Gli altri giochi, invece, “mantengono una sostanziale tenuta”, segno di una stabilità che però non entusiasma.

Il comparto dei giochi elettronici si attesta a oltre 3,1 milioni di euro, “in linea con i risultati del periodo”. Anche qui, nessuna sorpresa: le slot e i dispositivi elettronici continuano a rappresentare una base solida, ma senza particolari slanci. È un pilastro, non un motore di crescita.

Il vero punto, però, resta la composizione della clientela. Perché se da un lato si può leggere positivamente l’aumento dei VIP, dall’altro non si può ignorare il calo degli ingressi complessivi. “Più qualità che quantità”, si potrebbe dire. Ma è davvero così semplice? Un sistema che si regge sempre più su una fascia ristretta di giocatori è, per definizione, più esposto. Basta poco – un cambio di abitudini, una concorrenza più aggressiva, una crisi economica mirata – per alterare gli equilibri.

E qui il discorso si allarga inevitabilmente al contesto più ampio dell’offerta turistica. Il Grand Hôtel Billia, infatti, registra numeri decisamente positivi. Nei primi tre mesi del 2026 il fatturato supera i 2 milioni di euro, “con una crescita dell’11,45% rispetto al 2025”. Ancora più significativo è il dato complessivo della produzione alberghiera: quasi 3,9 milioni di euro, “in incremento dell’11,50%”.

Un risultato che viene attribuito al “trend positivo di vendita diretta”, ovvero alla clientela individuale pagante. Un segnale interessante, perché indica una maggiore capacità di attrarre ospiti senza intermediazioni. Ma anche qui, vale la pena porsi una domanda: questa crescita è diffusa o riguarda, ancora una volta, una fascia specifica di clientela?

Il rischio, mettendo insieme i dati del casinò e quelli dell’hotel, è quello di un modello sempre più orientato verso l’alto. Più VIP, più clientela individuale con alta capacità di spesa, meno pubblico generalista. “Un posizionamento strategico”, si potrebbe sostenere. Ma anche una scelta che restringe la base e, nel lungo periodo, potrebbe rendere il sistema meno resiliente.

In altre parole, i conti tornano, ma il quadro cambia. E non è detto che sia un cambiamento neutro. Perché un casinò – e più in generale un sistema turistico come quello di Saint-Vincent – non vive solo di incassi, ma anche di accessibilità, attrattività diffusa e capacità di coinvolgere pubblici diversi.

Alla fine, quindi, la domanda resta aperta: “stiamo crescendo davvero o stiamo semplicemente cambiando pubblico?”. La risposta, forse, è tutta lì.