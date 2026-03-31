Basta “pagare due volte”: l’allarme Gimbe sul futuro della sanità pubblica

Curarsi in tempi ragionevoli sta diventando un lusso. Non è uno slogan, ma una fotografia sempre più nitida del sistema sanitario italiano, dove milioni di cittadini si trovano stretti in una morsa: attendere mesi per una prestazione pubblica oppure pagare di tasca propria per ottenere cure rapide.

Un bivio che, secondo la Fondazione GIMBE, rappresenta una vera e propria “tassa occulta sulla salute”, destinata a colpire soprattutto le fasce più fragili della popolazione. Un fenomeno che mina alle fondamenta il principio di universalità del Servizio sanitario nazionale.

L’allarme è netto: la spesa sanitaria sostenuta direttamente dai cittadini è in costante aumento, segnale evidente di un sistema pubblico che fatica a garantire risposte tempestive. In questo contesto, il rischio non è solo sanitario, ma anche sociale. Perché quando l’accesso alle cure dipende dal reddito, la sanità smette di essere un diritto e diventa un privilegio.

Da qui la proposta di un cambio di rotta deciso. La Fondazione indica una strategia che punta su una “integrazione strutturata” tra pubblico e privato convenzionato, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare — e non sostituire — il ruolo del sistema pubblico.

Il principio è chiaro: il privato accreditato deve diventare parte integrante del Servizio sanitario nazionale, non un’alternativa per chi può permetterselo. In questa visione, le prestazioni sanitarie appropriate dovrebbero essere garantite a carico dello Stato, indipendentemente dalla struttura che le eroga. In altre parole, la tessera sanitaria come chiave universale di accesso alle cure.

Un modello che, nelle intenzioni, permetterebbe di ridurre drasticamente il ricorso forzato al cosiddetto “privato puro”, oggi spesso unica via per ottenere visite ed esami in tempi compatibili con le esigenze cliniche.

Il nodo centrale resta quello delle liste d’attesa, vero tallone d’Achille del sistema. Senza un intervento strutturale, avverte Gimbe, il rischio è che il “mercato della necessità” continui a espandersi, alimentando disuguaglianze e frustrazione tra i cittadini.

Ma la partita è anche culturale e politica. Da trent’anni, la Fondazione rivendica un ruolo indipendente di analisi e monitoraggio del Servizio sanitario nazionale, basato su evidenze scientifiche e libero da condizionamenti. Un lavoro che oggi si traduce anche in un appello diretto alla cittadinanza, chiamata a sostenere attivamente iniziative di informazione, educazione sanitaria e difesa del sistema pubblico.

L’obiettivo è ambizioso: costruire una sanità in cui l’unica preoccupazione sia guarire, non capire come pagare. Ma il tempo stringe. Perché, se la tendenza attuale non verrà invertita, il rischio concreto è quello di una deriva silenziosa verso un sistema sempre più diseguale, dove “pagare due volte” diventa la norma e non più l’eccezione.

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