Polizza catastrofi naturali, ultimo giorno: per le imprese arriva un nuovo conto

C’è un momento, nella vita di ogni impresa, in cui la parola “obbligo” smette di essere teoria e diventa conto da pagare. Per migliaia di attività italiane, quel momento è arrivato oggi, 31 marzo 2026.

Scade infatti il termine per sottoscrivere la cosiddetta polizza Cat Nat, l’assicurazione contro le calamità naturali diventata obbligatoria per molte micro e piccole imprese, in particolare nei settori del turismo, della ristorazione, della pesca e dell’acquacoltura. Una misura pensata per mettere in sicurezza il tessuto produttivo, ma che per molti imprenditori suona come l’ennesimo costo imposto dall’alto.

A guardare i numeri, il conto non è astronomico. Secondo le simulazioni elaborate da Facile.it insieme a Italfinance e Finital, per un ristorante medio il premio annuo parte da circa 272 euro a Milano, sale a 628 euro a Palermo e arriva fino a 776 euro a Roma.

Per strutture più grandi come gli hotel, il costo cresce ma resta tutto sommato contenuto rispetto ai valori assicurati: si va da circa 556 euro annui a Milano fino a oltre 2.100 euro a Palermo, dove il rischio calamità è statisticamente più elevato.

Il prezzo, infatti, non è casuale. A incidere sono la zona geografica, la probabilità di eventi naturali, il valore degli immobili e delle attrezzature, ma anche dettagli più tecnici come la posizione dei locali o le caratteristiche costruttive degli edifici. Tradotto: più si è esposti, più si paga.

La polizza nasce con un obiettivo preciso: proteggere le imprese dai grandi eventi catastrofali. Dentro la copertura obbligatoria rientrano terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Ma attenzione, perché non è uno scudo totale. Restano fuori fenomeni sempre più frequenti come grandinate violente, trombe d’aria o le cosiddette “bombe d’acqua”, che richiedono garanzie aggiuntive. E ci sono limiti anche su eventi come le frane, coperte solo se avvengono in modo rapido e non graduale.

Inoltre, niente tutela per immobili abusivi o non in regola: un dettaglio tutt’altro che secondario in molte realtà italiane.

Il punto più delicato, però, non è tanto il costo quanto le conseguenze per chi decide di non adeguarsi. Non sono previste multe immediate, ed è forse questo che ha spinto molte imprese a rimandare fino all’ultimo.

Ma il conto può arrivare dopo, ed essere molto più salato.

Senza polizza, le aziende rischiano di restare escluse da contributi pubblici e aiuti statali in caso di calamità. In altre parole, se arriva un’alluvione o un terremoto, si paga tutto di tasca propria. E per una piccola impresa, significa spesso non rialzarsi più.

La logica della norma è chiara: spostare parte del rischio dallo Stato ai privati, incentivando la prevenzione. Una scelta comprensibile in un Paese fragile come l’Italia, sempre più esposto a eventi estremi.

Ma resta la sensazione, diffusa tra gli operatori, di un ulteriore carico che si somma a tasse, rincari energetici e burocrazia. Un obbligo che arriva in un momento già complicato e che, anche se sostenibile nei numeri, pesa sul clima generale.

Alla fine, la polizza Cat Nat si muove su un equilibrio sottile: da un lato è uno strumento di tutela reale, dall’altro rappresenta l’ennesima voce di spesa che le imprese devono imparare a gestire. E oggi, per molti, non è più una scelta. È semplicemente un altro conto da pagare.