Smart working, il vero banco di prova è fuori dai palazzi

Se il dibattito politico si concentra su norme, delibere e regolamenti, la realtà del lavoro agile si gioca altrove: negli uffici, nelle scrivanie di casa, nelle giornate incastrate tra lavoro e vita privata. È lì che lo smart working dimostra davvero se funziona oppure no.

Per molti lavoratori, soprattutto in territori come la Valle d’Aosta, il lavoro da remoto non è solo una comodità, ma una necessità concreta. «Non è un lusso, è una forma di equilibrio», racconta una dipendente del settore pubblico, «mi permette di gestire meglio i figli senza rinunciare al lavoro». Un’esigenza sempre più diffusa, che va ben oltre i numeri e le statistiche.

In una regione fatta di piccoli comuni e distanze non sempre banali, il lavoro agile significa anche meno tempo perso negli spostamenti e più qualità della vita. «Risparmio quasi due ore al giorno», spiega un lavoratore pendolare, «e questo cambia completamente la mia giornata». Tempo che diventa spazio per la famiglia, per sé stessi o semplicemente per respirare.

Eppure, nonostante queste evidenze, lo smart working continua a essere vissuto spesso con diffidenza. «Sembra che si debba sempre dimostrare di lavorare di più quando si è a casa», osserva un’impiegata, evidenziando una cultura ancora legata al controllo più che ai risultati.

Il rischio è quello di perdere un’occasione: non solo per migliorare il benessere dei lavoratori, ma anche per rendere più attrattivo il sistema pubblico e quello privato. «Se vogliamo trattenere i giovani, dobbiamo offrire flessibilità», sottolinea un professionista under 35, «altrimenti scelgono altre realtà».

Oggi il lavoro si misura sempre meno sulla presenza fisica e sempre più sugli obiettivi raggiunti. «La fiducia è la vera chiave», sintetizza un dirigente, «senza quella, nessun modello organizzativo può funzionare davvero».

La vera sfida, quindi, non è tanto decidere quante giornate concedere o a chi, ma cambiare mentalità. Passare da una cultura del controllo a una cultura della responsabilità. Perché lo smart working, prima ancora che una norma, è una visione del lavoro. E quella, come ammette un lavoratore con una battuta amara, «o ce l’hai, o continui a timbrare il cartellino anche da casa».