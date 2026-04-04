Edilizia valdostana, l’accordo sull’Evr tra fiducia e timori globali

C’è un dato da cui partire, Piero, ed è un dato che racconta più di tante dichiarazioni: oltre 3.800.000 ore lavorate in un anno in una regione piccola come la Valle d’Aosta. È da qui che si capisce perché l’edilizia continui a essere, nel bene e nel male, uno dei veri termometri dell’economia valdostana.

Le parti sociali del comparto hanno siglato l’accordo sull’Evr, l’Elemento Variabile della Retribuzione, cioè quel premio legato all’andamento del settore che le imprese riconosceranno ai lavoratori per i risultati ottenuti nel 2025. Un’intesa che mette attorno allo stesso tavolo sindacati e associazioni datoriali e che, nella sostanza, certifica una cosa semplice: il settore ha tenuto, e in alcuni casi ha performato meglio del previsto.

I numeri, messi in fila, sono difficili da ignorare: 486 imprese attive, 2.763 operai, 364 impiegati, per un totale di oltre 3.100 addetti. In una regione che conta poco più di 120.000 abitanti, significa che una quota significativa dell’occupazione diretta e indiretta ruota ancora attorno ai cantieri. Non è solo economia, è struttura sociale del territorio.

E infatti il comunicato delle parti sociali parla chiaro, senza troppi giri di parole: «le aziende erogheranno ai loro dipendenti il premio in virtù dei risultati positivi del settore registrati nel corso del 2025». Tradotto: il sistema ha retto, nonostante la fine dell’effetto drogante dei bonus edilizi nazionali e un contesto meno favorevole rispetto agli anni precedenti.

Ma sarebbe un errore fermarsi alla fotografia positiva. Perché dietro quei numeri si muove una dinamica molto più fragile. L’edilizia valdostana, per sua natura, è esposta a variabili esterne che non controlla: costi energetici, materie prime, trasporti, tempi di approvvigionamento. E qui entra in gioco lo scenario internazionale.

«Siamo preoccupati per l’estrema volatilità che caratterizza questo periodo», affermano congiuntamente i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Una frase che, letta con attenzione, dice tutto: non è la crisi conclamata a spaventare, ma l’imprevedibilità. «Gli sbalzi improvvisi dei costi dei materiali non solo mettono a rischio i margini delle imprese, ma minacciano la stabilità occupazionale», aggiungono le organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e Savt. Dal lato delle associazioni datoriali Ance Valle d’Aosta, Cna Valle d’Aosta e Confartigianato Imprese Valle d’Aosta, invece, il messaggio ribadisce: «In questo contesto, ogni investimento diventa insidioso».

Il punto è proprio questo: in un settore a margini spesso compressi, basta poco per passare dall’equilibrio alla difficoltà. Un aumento improvviso del prezzo dell’acciaio o del cemento, un ritardo nelle forniture, un rincaro energetico, e il conto economico di un’impresa locale può saltare. E quando saltano i conti, in una realtà come la Valle d’Aosta, non si tratta mai solo di numeri: si tratta di lavoro, famiglie, tenuta dei territori.

C’è poi un altro elemento che merita attenzione. L’edilizia non è solo un comparto produttivo, ma anche uno strumento di presidio del territorio montano. Manutenzione, ristrutturazioni, infrastrutture: senza un settore solido, anche la vivibilità delle vallate più periferiche diventa più fragile. È un pezzo di autonomia reale, concreta, non teorica.

L’accordo sull’Evr, quindi, ha un valore che va oltre il premio economico. È un segnale di coesione tra le parti sociali e di riconoscimento reciproco in una fase complessa. Ma è anche, inevitabilmente, un segnale condizionato. Perché lo stesso comunicato lo dice chiaramente: «l’auspicio è che si possa ritrovare al più presto una stabilità internazionale», affermano sindacati e associazioni datoriali.

E qui si torna al punto di partenza. Un settore che nel 2025 ha dimostrato solidità, che continua a garantire occupazione e che resta uno dei pilastri dell’economia valdostana, si trova oggi a navigare in un contesto dove le variabili decisive si giocano a migliaia di chilometri di distanza. Guerre, tensioni energetiche, mercati instabili: tutto arriva, prima o poi, anche nei cantieri di Aosta e delle vallate.

Insomma, il premio c’è, i numeri sorridono, ma la sensazione è quella di un equilibrio precario. E forse la vera notizia, più ancora dell’accordo, è proprio questa: l’edilizia valdostana resiste, ma lo fa con lo sguardo fisso su un orizzonte che, oggi più che mai, resta incerto.