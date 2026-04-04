Allarme gasolio, in pericolo gli spostamenti in Italia

È difficile non partire da un’amara constatazione: il governo italiano mostra una preoccupante incapacità di affrontare problemi concreti, anche quando le previsioni economiche e logistiche lanciano segnali chiarissimi. La crisi del gasolio, ormai sotto gli occhi di tutti, ne è un esempio lampante. Non basta discutere di prezzi e sussidi: il problema reale riguarda la disponibilità fisica del carburante, e su questo fronte il Paese appare fragile e impreparato.

Il trasporto merci è già sull’orlo della paralisi. Trasportounito ha proclamato uno sciopero dal 20 al 25 aprile, mentre Ryanair avverte che le proprie scorte di carburante potrebbero esaurirsi già a maggio. Dietro queste mobilitazioni c’è una sola causa, chiara e inquietante: il blocco dello Stretto di Hormuz, conseguenza diretta del conflitto avviato dagli Stati Uniti in Iran, che sta privando l’Europa di crescenti quantità di gasolio raffinato. I prezzi dei carburanti e dell’energia continuano a salire, ma il rischio più grave non è economico: è reale, tangibile, riguarda ciò che effettivamente arriva nei serbatoi.

Le misure allo studio per contenere i consumi disegnano uno scenario da emergenza nazionale. Si parla di riduzione dei limiti di velocità in autostrada, smart working obbligatorio per almeno tre giorni a settimana e perfino del ritorno delle targhe alterne nelle grandi città. Sul fronte aereo, l’Unione Europea valuta limitazioni ai voli turistici, dopo l’allarme di Ryanair su possibili interruzioni già nel prossimo mese.

Il confronto con la crisi petrolifera degli anni Settanta non è retorico: il vuoto produttivo stimato ammonta a 3 milioni di barili al giorno, una cifra che rende concreto lo spettro del razionamento delle scorte. Ma se la fragilità italiana fosse solo una questione di greggio, forse il problema sarebbe più gestibile. In realtà il nodo riguarda il prodotto finito: il 57% del diesel consumato nel Paese transita dallo Stretto di Hormuz, circa 3 milioni di tonnellate l’anno. La quota di greggio grezzo da quella rotta è solo del 6%, ma la dipendenza dal prodotto già raffinato rende la situazione molto più critica.

La causa è strutturale e industriale. L’Europa ha progressivamente chiuso o riconvertito i propri impianti di raffinazione, diventando dipendente dall’importazione di carburante lavorato. Questa scelta, maturata negli ultimi decenni, trasforma un blocco esterno in una minaccia concreta per l’intera catena energetica europea.

Le categorie più esposte sono due: il 40% delle auto private italiane, alimentate a gasolio, e il 90% del trasporto merci nazionale, che dipende interamente da quel carburante. Lo sciopero di Trasportounito è il primo segnale di un’emergenza che, se non affrontata rapidamente, produrrà interruzioni lungo tutta la filiera logistica e commerciale.

Senza un ritiro statunitense dall’Iran e la conseguente riapertura dello Stretto, l’estate italiana si preannuncia segnata da restrizioni alla mobilità, blocchi nel trasporto e possibili limitazioni ai voli su scala continentale. E nel frattempo, mentre si discute e si rimanda, cittadini, imprese e viaggiatori rischiano di pagare il conto più salato: quello della totale impreparazione.

E allora è il momento di guardare in faccia la realtà: quest’estate potreste trovarvi in fila alle pompe di benzina, con camion fermi lungo le autostrade e voli cancellati all’ultimo minuto. Non è fantascienza, non è un film catastrofico: è ciò che rischiamo se l’Italia resta spettatrice impotente di crisi internazionali che invece richiedono decisioni immediate e concrete. Prepariamoci, perché la mobilità quotidiana potrebbe diventare un lusso, e il tempo per correre ai ripari è ormai pochissimo.

Non è solo un problema italiano. In Europa, la situazione è altrettanto critica, ma con differenze significative. In Germania, ad esempio, solo il 20% del diesel consumato passa attraverso lo Stretto di Hormuz grazie a una maggiore capacità di raffinazione interna e a rotte alternative via Rotterdam e il Mar Baltico. In Francia la dipendenza arriva al 35%, mentre in Spagna si attesta intorno al 40%. L’Italia, con il 57%, è chiaramente il Paese più esposto, e questo spiega perché anche piccoli blocchi o ritardi nella consegna dei rifornimenti possano avere effetti immediati e drastici sulla mobilità e sull’economia.

Il confronto evidenzia un dato inquietante: mentre altri Stati possono tamponare con scorte interne o carburante alternativo, il nostro Paese rischia di rimanere completamente scoperto. I serbatoi delle principali compagnie aeree europee contengono mediamente scorte per due settimane; Ryanair in Italia avverte di poter arrivare a esaurimento già a maggio. Per il trasporto merci, ogni giorno di blocco significa centinaia di camion fermi, merci bloccate nei porti e nei magazzini, e conseguenze immediate per supermercati, farmacie e aziende di ogni dimensione.

Il messaggio è chiaro: non si tratta più di una crisi ipotetica, ma di una reale emergenza industriale e sociale. L’Italia deve accelerare scelte strategiche, diversificare le importazioni e rafforzare la capacità di stoccaggio, perché senza interventi concreti la prossima estate potrebbe segnare una cesura netta nella quotidianità di cittadini, imprese e turisti.