La Sacra Sindone, un mistero che affascina, un dossier mette insieme gli studi scientifici recenti

La Sacra Sindone continua a sfuggire a ogni tentativo di definizione definitiva. Non è soltanto oggetto di devozione religiosa o meta di pellegrinaggi: è, soprattutto, un caso di studio che da decenni mette alla prova scienziati, storici e ricercatori. Un enigma che resiste alle semplificazioni e che, proprio per questo, continua ad attrarre nuove analisi.

È in questo contesto che si inserisce il lavoro di Simone Scotto di Carlo, ingegnere ambientale, che ha raccolto e sintetizzato in un dossier i principali risultati degli studi più recenti sul telo custodito a Torino. Un lavoro nato da una curiosità personale, maturata nel tempo, e trasformata in un’analisi strutturata dopo oltre quindici anni di approfondimenti.

Il suo approccio è quello tipico di chi ha una formazione tecnica: mettere ordine. Non proporre nuove scoperte, ma offrire una chiave di lettura. Una “bussola”, come la definisce lui stesso, in un campo dominato da migliaia di pubblicazioni spesso in contraddizione tra loro.

Il dossier, infatti, non pretende di risolvere il mistero, ma di riorganizzare i dati disponibili. E proprio in questo lavoro di sintesi emergono alcuni elementi che riaccendono il dibattito. Tra questi, l’attenzione agli esperimenti condotti dall’ENEA, che hanno ipotizzato l’impiego di radiazioni ad altissima intensità e brevissima durata — come quelle generate da laser a eccimeri — per riprodurre caratteristiche simili all’immagine sindonica.

Un’ipotesi che apre interrogativi più che fornire risposte: se si esclude l’origine artistica, resta infatti da spiegare quale processo fisico possa aver generato un’immagine con proprietà ancora oggi non replicabili.

È proprio su questo punto che il dossier insiste. Le peculiarità dell’immagine — superficialità, tridimensionalità, assenza di pigmenti — rappresentano un “unicum” che, secondo Scotto di Carlo, non può essere liquidato con spiegazioni affrettate. La provocazione è chiara: la scienza non dovrebbe ignorare ciò che non riesce a spiegare, ma affrontarlo.

In questo quadro si inserisce anche la rilettura dei due momenti chiave della ricerca sulla Sindone: lo studio STURP del 1978 e il test del Carbonio-14 del 1988. Due pilastri spesso contrapposti nel dibattito pubblico.

Il primo ha evidenziato le caratteristiche fisico-chimiche straordinarie dell’immagine; il secondo ha fornito una datazione medievale del tessuto. Secondo l’ingegnere, però, il problema non sta nei risultati, ma nel modo in cui vengono utilizzati: troppo spesso si tende a valorizzare uno studio e a sminuire l’altro, a seconda della tesi sostenuta.

L’invito è a riportare equilibrio, analizzando entrambi con lo stesso rigore. Anche perché, alla luce di metodologie più recenti, il dato del Carbonio-14 appare oggi meno definitivo e bisognoso di una rilettura critica che lo renda coerente con le evidenze fisiche emerse.

Il dossier si rivolge a un pubblico ampio: non solo specialisti, ma anche divulgatori e insegnanti. A loro, in particolare, è rivolto un appello a evitare semplificazioni. Definire la Sindone come un semplice falso medievale, sostiene Scotto di Carlo, rischia di ignorare una complessità scientifica che resta tutt’altro che risolta.

Sul fondo, rimane una domanda che attraversa tutto il lavoro: che fine ha fatto la curiosità della scienza davanti a ciò che non riesce a spiegare?

Secondo l’autore, il rischio è che l’assenza di un approccio realmente multidisciplinare porti a irrigidire le posizioni. L’ipotesi di un processo fisico ancora sconosciuto viene talvolta evitata perché si colloca su un confine scomodo, tra scienza e dimensione religiosa.

Eppure, proprio lì potrebbe trovarsi la sfida più interessante. Non una conferma di fede, né una smentita definitiva, ma un terreno di indagine ancora aperto.

La Sindone, insomma, continua a interrogare. E forse, più che fornire risposte, costringe ancora oggi a porre le domande giuste.