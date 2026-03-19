Laici e sacerdoti, uniti nella missione: il Papa richiama la Chiesa a essere testimone credibile

C’è un filo rosso che attraversa la catechesi di Leone XIV: la responsabilità. Non un concetto astratto, ma qualcosa che riguarda tutti, nessuno escluso. Davanti a circa 25mila fedeli riuniti in Piazza San Pietro, il Papa ha rimesso al centro un’idea forte, quasi controcorrente rispetto a una certa passività diffusa: nella Chiesa non esistono comparse.

“La Chiesa, come comunione dei fedeli che include i pastori, non può errare nella fede”. Da qui parte tutto. È una dichiarazione che richiama unità, ma anche consapevolezza. Perché se la fede è custodita dall’intero popolo di Dio, allora ogni battezzato ne è parte viva, attiva, responsabile.

Il riferimento è chiaro: la Lumen gentium, uno dei pilastri del Concilio Vaticano II. E proprio da lì Leone XIV riprende l’immagine della Chiesa come “popolo sacerdotale e profetico”. Tradotto: non solo gerarchie, non solo clero, ma una comunità in cui tutti partecipano alla stessa missione.

Il Papa insiste su un punto che spesso si dimentica: il Battesimo non è un rito di passaggio sociale, ma un’investitura vera. È lì che nasce quella dignità comune che unisce laici e sacerdoti. È lì che si radica il cosiddetto “sacerdozio regale”, cioè la capacità di ogni credente di vivere e testimoniare la fede nel quotidiano.

E qui arriva una sottolineatura interessante, quasi provocatoria: ogni cristiano è “soggetto attivo di evangelizzazione”. Non delega, non attende, non si limita ad assistere. Agisce. Testimonia. Si espone.

Per rafforzare questo passaggio, Leone XIV richiama anche le parole di Papa Francesco, ricordando che nella Chiesa si entra da laici. Un dettaglio solo apparente: significa che la dimensione laicale non è secondaria, ma originaria. Il Battesimo, diceva Francesco, è il sacramento “di cui dovremmo essere orgogliosi”. E non è un’esagerazione.

Da questa base nasce tutto il resto: la partecipazione all’Eucaristia, la preghiera, l’ascesi, la carità. Non pratiche isolate, ma modi concreti di vivere quel sacerdozio diffuso che appartiene a ogni fedele.

Poi c’è un altro concetto chiave, meno immediato ma centrale: il sensus fidei. Il “senso della fede”. Non è un’opinione personale, né una sorta di sondaggio spirituale. È qualcosa di più profondo: la capacità, propria dell’intero popolo di Dio, di riconoscere ciò che è autenticamente fede e ciò che non lo è.

In questo senso, l’infallibilità della Chiesa – tema spesso frainteso – non riguarda solo il vertice, ma si radica nella totalità dei fedeli, quando esprimono un consenso universale in materia di fede e morale. È una visione che responsabilizza, ma anche che vincola: non si può essere credenti “a modo proprio” ignorando la comunità.

E qui il discorso si fa molto concreto. Perché se tutti partecipano alla missione, allora tutti sono chiamati a mettersi in gioco. Non basta appartenere: bisogna testimoniare.

Lo Spirito Santo, ricorda il Papa, distribuisce a ciascuno carismi, cioè doni specifici. Non per un tornaconto personale, ma per costruire e far crescere la Chiesa. Ognuno con il proprio ruolo, ma dentro una logica comune.

In questo quadro, Leone XIV indica nella vita consacrata e nelle associazioni ecclesiali un esempio evidente di questa vitalità. Non come modelli elitari, ma come segni concreti di una Chiesa che vive, si rinnova e si espande.

Il passaggio finale è quasi un invito, ma anche un richiamo diretto: riscoprire la gratitudine per appartenere al popolo di Dio, ma soprattutto la responsabilità che questo comporta.

Detto in modo semplice, Piero: meno spettatori e più protagonisti. Perché, a sentire il Papa, il vero problema oggi non è tanto credere o non credere. È credere senza incidere. E quello, nella logica evangelica, non basta più.