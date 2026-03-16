Quand la démocratie s’apprend en classe: les élèves du Gex au Conseil de la Vallée

L’éducation civique prend tout son sens lorsqu’elle sort des manuels scolaires pour devenir une expérience concrète. C’est précisément l’objectif du projet Portes ouvertes, qui permet aux élèves de découvrir de l’intérieur le fonctionnement des institutions régionales et de se familiariser avec les mécanismes de la démocratie.

Dans l’après-midi du lundi 16 mars 2026, la classe IIe B de la filière Tourisme de l’Institut technique Corrado Gex d’Aoste a ainsi eu l’occasion de visiter le Conseil de la Vallée. Les élèves étaient accompagnés par leurs enseignantes Cristina Lustrissy et Annamaria Istria, qui ont suivi et encadré cette expérience pédagogique centrée sur la formation civique et la connaissance des institutions.

Accueillis dans la Salle du Conseil par le président Stefano Aggravi, les étudiants ont d’abord découvert l’histoire et le fonctionnement de l’Assemblée législative régionale. L’activité s’est déroulée en langue française, un choix qui reflète également la dimension bilingue des institutions valdôtaines et qui permet aux jeunes de pratiquer concrètement l’une des langues officielles de la région dans un contexte institutionnel.

Au cours de la rencontre, les élèves ont pu approfondir les rôles et les responsabilités du Conseil de la Vallée, comprendre le processus de formation des lois et découvrir les mécanismes qui régissent la vie démocratique régionale.

La visite ne s’est toutefois pas limitée à une simple présentation théorique. Les étudiants ont été invités à se mettre directement dans la peau des élus régionaux, en participant à une simulation de débat parlementaire. Interprétant le rôle de conseillers régionaux, ils ont ainsi discuté d’une proposition de loi portant sur la construction d’un passage piétonnier dans la zone Amérique de la commune de Saint-Christophe.

Cette mise en situation a permis aux élèves de comprendre concrètement les différentes étapes du processus législatif: l’analyse d’un problème, la présentation d’une proposition, le débat entre positions différentes et la recherche d’une décision partagée.

Au-delà de l’exercice pédagogique, l’initiative représente une occasion importante pour sensibiliser les jeunes à la participation démocratique. Comprendre comment naissent les lois, comment se déroulent les débats et comment les institutions prennent leurs décisions contribue à renforcer la conscience civique des nouvelles générations.

Dans une époque où la distance entre citoyens et institutions est souvent dénoncée, des initiatives comme Portes ouvertes jouent un rôle précieux. Elles permettent de rapprocher les jeunes du fonctionnement concret de la démocratie et de montrer que les institutions ne sont pas des structures abstraites, mais des lieux où se discutent des choix qui concernent directement la vie des communautés.

Pour les élèves du Corrado Gex, cette visite au Conseil de la Vallée aura donc représenté bien plus qu’une simple sortie scolaire. Elle s’inscrit dans un parcours de formation qui vise à développer la curiosité, l’esprit critique et le sens de la responsabilité civique.

Car apprendre la démocratie ne signifie pas seulement connaître les institutions, mais aussi comprendre que chaque citoyen peut, à son niveau, participer à la construction de la vie publique. Et c’est précisément à l’école que commence ce chemin de citoyenneté active.