Aiuti per la promozione dei prodotti di qualità: domande fino al 29 maggio

Possono accedere ai contributi le associazioni di produttori che partecipano ai Regimi di qualità, in particolare gruppi di produttori e loro associazioni, organizzazioni interprofessionali, consorzi di tutela, cooperative agricole e loro consorzi, reti di impresa tra produttori.

I Regimi di qualità ammessi sono: DOP, IGP, produzione biologica, bevande spiritose, prodotti vitivinicoli aromatizzati, DOC, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali del settore vitivinicolo, SQNPI, SGNZ, STG, SQNBA, Regimi di qualità di natura etica e sociale e disciplinare carni AREV.

Tra le spese ammissibili rientrano la realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali, immagini, video e siti web, cartellonistica e affissioni, campagne ed eventi promozionali, seminari, incontri e workshop, acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità sui media e su piattaforme internet, organizzazione e partecipazione a fiere e mostre, nonché attività di diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche.

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammessa. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 367.185 euro.

Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino al 29 maggio 2026. Al fine di agevolare la programmazione delle attività sono previste due finestre istruttorie:

prima finestra: domande presentate dalla data di pubblicazione del bando al 31 marzo 2026;

seconda finestra: domande presentate dal 1° aprile al 29 maggio 2026.

Le domande devono essere presentate in modalità telematica tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), direttamente dai beneficiari o tramite lo Sportello unico dell’Assessorato, aperto il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 14, previa prenotazione ai numeri 0165 275357 e 0165 275256.

In caso di impossibilità di accesso al sistema SIAN o di caricamento dell’istanza, è possibile presentare domanda su modello cartaceo. In tal caso il beneficiario dovrà provvedere alla successiva convalida informatica entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.

Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale della Regione all’indirizzo:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR_2023_2027/bandi_interventi_strutturali/srg10_promozione_prodotti_qualita_i.aspx

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello unico al numero 0165 275279 o l’ufficio Sistemi di qualità al numero 0165 275354.