AppaltiCNA, la soluzione AI che rivoluziona la tua strategia

E' la soluzione di intelligenza artificiale che rivoluziona la tua strategia sui bandi pubblici in Valle d’Aosta. L’IA avanzata trasforma documenti complessi in riassunti chiari e actionable, in soli otto punti chiave.

AppaltiCNA legge, analizza e classifica ogni opportunità, mostrandoti solo ciò che conta davvero per il tuo business. L’algoritmo identifica automaticamente i requisiti di partecipazione e valuta la tua compatibilità. Il sistema di notifiche intelligenti consente inoltre il salvataggio delle gare più interessanti.

Perché usare AppaltiCNA

AppaltiCNA ti semplifica la vita nella ricerca dei bandi in Valle d’Aosta. Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale trovi subito le opportunità più adatte a te, le segui facilmente e ricevi notifiche puntuali per non perderti mai una scadenza.

Con AppaltiCNA puoi cercare, filtrare e seguire i bandi regionali della Valle d’Aosta in maniera semplice ed efficace. Grazie all’intelligenza artificiale hai riassunti chiari, notifiche in tempo reale e dati sempre aggiornati.

Ricerca intelligente

Filtra istantaneamente i bandi di Place VDA per categoria. Il sistema classifica automaticamente ogni opportunità per permetterti di trovare solo quelle in linea con il tuo business.

Analisi AI veloce

L’intelligenza artificiale analizza i documenti e genera un riassunto in otto punti, per darti rapidamente un quadro completo.

Dettaglio esiti

AppaltiCNA fornisce informazioni sull’aggiudicatario, sull’importo e sulla percentuale di ribasso.

Notifiche proattive

Imposta le tue preferenze e ricevi allerte via email per i nuovi bandi pubblicati nelle tue categorie preferite, oltre a promemoria automatici per le scadenze.

Per informazioni

Per sapere come accedere al servizio e i relativi costi, contatta CNA Valle d’Aosta:

tel. 0165 31587 – info@cna.ao.it