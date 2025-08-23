Vacanze, il nostro vademecum per gli automobilisti

Autoriparatori e gommisti artigiani sono pronti a evitare guasti rovina-vacanze, se non peggio. Tanto più in un Paese come l’Italia dove l’età media delle automobili è molto elevata. Secondo l’Acea (l’Associazione europea dei costruttori automobilistici) arriva a dodici anni e otto mesi, con circa sei automobili su dieci dall’età superiore agli otto anni.

Ma quali sono i principali controlli cui sottoporre l’automobile e le avvertenze prima del viaggio dell’anno? Per dare una mano agli automobilisti CNA ha predisposto un vademecum per vacanze sicure.