29 novembre 2025

Questione di sicurezza’, un incontro dedicato alla sicurezza sul lavoro

Mercoledì 10 dicembre, alle ore 17.00 presso l’Hotel Milleluci di Aosta, avrà luogo il terzo ed ultimo appuntamento del ciclo di incontri dedicato al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, organizzato dall’Assessorato allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile

Durante questo incontro, il comunicatore Claudio Calì dialogherà con Giulia Pedretti , proprietaria di Arteak ltd e componente del CdA di Safe srl, prima donna italiana inserita nella graduatoria di Forbes tra i 30 giovani più influenti d’Europa.

In occasione di questo terzo appuntamento, dopo i precedenti che hanno coinvolto il mondo dell’edilizia, il settore ricettivo e quello degli impianti a fune, si è deciso di valorizzare un’esperienza di alto livello, coinvolgendo un profilo internazionale,  per stimolare il dialogo ed il confronto su un tema di crescente attualità, declinato anche in termini di genere per quanto attiene alla imprenditorialità femminile.

Per partecipare occorre inviare una mail al seguente indirizzo: comunicazionedplf@regione.vda.it.

